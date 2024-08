Os Jogos Olímpicos são o principal evento multiesportivo internacional e a celebração global definitiva do atletismo e da unidade.

Na Grécia antiga, onde as Olimpíadas começaram há cerca de 2,800 anos, eram um grande evento desportivo, cultural e político.

Segundo a mitologia grega, os Jogos Olímpicos tornaram-se inextricavelmente ligados à oliveira, a deusa da sabedoria, deusa de Atena. presente para a cidade de Atenas.

As origens dos jogos remontam ao santuário de Olímpia, no sul da península do Peloponeso, onde os primeiros Jogos Olímpicos registrados foram realizados em 776 aC.

Os jogos faziam parte de um festival religioso em homenagem a Zeus, o pai dos deuses e deusas gregos. Para os antigos gregos, treinar o corpo e a mente era um aspecto crucial da educação infantil.

"O ideal de heroísmo estava profundamente enraizado nas mentes dos antigos gregos”, disse Anna Gustafsson, arqueóloga e escritora finlandesa radicada em Atenas. Olive Oil Times.

"Não havia esportes coletivos nos antigos Jogos Olímpicos”, acrescentou. "Em vez disso, os concorrentes lutavam pela glória individual. Os eventos testaram força, resistência, coragem e velocidade, exatamente as qualidades celebradas em um soldado heróico.“

"Para os meninos de famílias de classe alta, a prática de esportes foi vital para sua educação e os preparou para o combate”, disse Gustafsson.

Delegações e atletas das antigas cidades-estado gregas marchavam durante dias para comparecer aos jogos de Olímpia. Realizados a cada quatro anos, a periodicidade quadrienal dos jogos permitiu que os atletas treinassem para a edição seguinte.

Os Jogos Olímpicos eram tão importantes para os antigos gregos que eles os usavam como calendário. Por exemplo, eles diriam: "o terceiro ano do 21st Olimpíada”, para indicar que três anos se passaram desde a última Olimpíada.

As hostilidades entre as cidades-estado gregas da época também cessariam durante os jogos para que atletas e espectadores pudessem participar sem distrações.

"Na altura, a Grécia não tinha governo central”, disse Gustafsson. "Em vez disso, o país era governado por cidades-estado independentes, que frequentemente entravam em conflito entre si.”

"No entanto, culturalmente, o mundo grego antigo era unificado”, acrescentou ela. "Isto deveu-se em parte aos festivais pan-helênicos que uniram os gregos em celebrações pacíficas e os lembraram de tudo que tinham em comum, como religião e ideais.”

A glória da medalha de ouro nem sempre aconteceu nos Jogos Olímpicos. Na Grécia antiga, o prémio típico para os vencedores do jogo era uma coroa feita com ramos de oliveira entrelaçados de oliveiras selvagens que cresciam em Olímpia.

"Há muitas representações disso nas pinturas de cerâmica da época”, disse Gustafsson.

"Os vencedores também poderiam receber prêmios valiosos, como uma ânfora cheia de azeite, procissões em sua homenagem, escudos de bronze ou tripés”.

A oliveira era considerada sagrada na Grécia antiga e associada à paz e à unidade. Os suplicantes também seguravam ramos de oliveira nos templos ou quando se aproximavam de pessoas com poder para indicar seu status.

O ramo de oliveira, usado para homenagear os vencedores dos antigos Jogos Olímpicos, também indicava o significado mais profundo da oliveira na Grécia antiga.

Particularmente em Atenas, a azeitona ganhou importância política, tal como expresso pelas leis aprovadas para proteger as árvores. Quem destruiu uma oliveira enfrentou a pena de morte. Os proprietários de oliveiras não estavam autorizados a cortar mais de 0.6 metros de uma árvore em qualquer ano; caso contrário, enfrentariam multas pesadas.

Os historiadores identificaram a relação entre a oliveira e a região da Ática como o início de um grupo de pessoas – os então governantes de Atenas – controlando um espaço.

O espaço (a terra) posteriormente substituiu a linhagem e a riqueza como principal fonte de poder político de Atenas.

O estadista Clístenes baseou o quadro constitucional que introduziu aos atenienses no séc.th século a.C., que finalmente levou ao nascimento da democracia, na forte ligação na cidade-estado de Atenas entre o controlo espacial e a cidadania.

Jarro de vinho da Grécia Antiga do século 6th século aC retratando uma luta de boxe (Foto: Museu de Arte de Cleveland)

A oliveira também foi uma importante fonte de alimento para os antigos gregos, que viviam principalmente de azeitonas, uvas usadas para fazer vinho e alguns grãos, cevada ou trigo.

O azeite era usado na preparação de alimentos e servia a múltiplos propósitos religiosos e práticos na sociedade grega antiga.

"A importância do azeite na Grécia antiga não pode ser subestimada”, disse Gustaffson. "Não creio que no nosso mundo moderno tenhamos qualquer material que seja sagrado, prático e uma mercadoria económica importante, tudo ao mesmo tempo.”

"O azeite pode ser um presente sagrado aos deuses e usado como libação em santuários como Olímpia”, acrescentou. "Antes do treino atlético, os atletas untavam o corpo com azeite para preparar a pele. Eles também se limpavam depois de suar, esfregando a pele com uma blend de azeite e areia e depois raspando a sujeira.”

Na altura, o consumo médio anual de azeite por um cidadão de uma cidade-estado era de 40 a 50 litros: 15 a 20 litros eram utilizados para preparação de alimentos, outros 20 litros para higiene, dois litros em cerimónias, três litros para lâmpadas e 0.5 litros para fins médicos.

Gustafsson observou que o azeite, o vinho e a cerâmica estavam entre os produtos mais importantes para o comércio internacional na Grécia antiga.

"O comércio com os países vizinhos foi uma das razões pelas quais civilizações prósperas floresceram na Grécia durante a Era do Bronze”, disse ela. "Portanto, o azeite foi um dos principais motores da vida na Grécia.”

O legado da oliveira nos Jogos Olímpicos perdurou ao longo dos milénios.

Nas Olimpíadas de 2004, realizadas em Atenas, junto com suas medalhas, os vencedores foram simbolicamente decorados com uma coroa de oliveiras, em homenagem à antiga tradição.

Em 2021, uma oliveira foi plantada no jardim da Casa Olímpica em Paris antes dos Jogos Olímpicos de 2024 para simbolizar a paz e a universalidade dos jogos.

"Algumas medalhas olímpicas, como as de Atlanta em 1996, também apresentavam um ramo de oliveira como símbolo universal do espírito das Olimpíadas”, disse Gustafsson.

"As raízes da combinação das Olimpíadas e da paz estão nas antigas Olimpíadas”, acrescentou ela. "Lembre-se de que durante os jogos, as antigas cidades-estado gregas observaram uma paz que durou um mês durante os jogos, e todas as atrocidades cessaram.”

Desde centenas de atletas olímpicos de países devastados pela guerra que se reuniram durante os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, apelando à paz, até atletas como o alpinista Jimmy Chin e o mundialmente famoso tenista Rafael Nadal, que elogiaram a importância do azeite na sua dieta, a versatilidade da oliveira como símbolo intemporal de paz e base de uma alimentação saudável ainda está presente nos Jogos Olímpicos e nos desportos de hoje.