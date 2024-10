Aplicativo usa IA para identificar azeites de oliva de melhor classificação

Embora muitos consumidores apreciem os benefícios para a saúde e o sabor superior dos azeites de oliva extravirgem de alta qualidade, eles muitas vezes têm dificuldade de identificá-los nas prateleiras das lojas apenas com base na embalagem.

O Olive Oil Times Classificação mundial agora tem um novo recurso inovador, atualmente em beta, que usa inteligência artificial para identificar os azeites de oliva mais bem classificados a partir de uma simples foto da garrafa. A ferramenta inovadora visa capacitar consumidores e profissionais da indústria a descobrir de forma rápida e fácil os melhores azeites de oliva do mundo.

O aplicativo aproveita um vasto banco de dados de informações compiladas a partir do NYIOOC World Olive Oil Competition, o maior e mais respeitado concurso de qualidade de azeite de oliva do mundo. O aplicativo com tecnologia de IA pode identificar com precisão azeites de oliva premiados analisando milhares de imagens e pontos de dados.

O novo recurso pode ser acessado em oliveoilranking.org. Toque no ícone da câmera e tire uma foto de uma embalagem de azeite de oliva para ver como a marca se sai no Ranking Mundial.

"Os consumidores ganham acesso a uma década de conhecimento acumulado sobre milhares de marcas com este aplicativo”, disse Curtis Cord, o editor-chefe do olive oil Times e presidente da World Olive Oil Competition. "Ao simplesmente tirar uma foto de uma garrafa, os usuários podem acessar instantaneamente informações detalhadas sobre sua qualidade, origem e perfil de sabor.”

O Olive Oil Times Classificação mundial, atualizado em tempo real, lista os produtores e marcas mais premiados e dados históricos detalhados de resultados por hemisfério, país, cultivar e classificação orgânica. O portal complementa o World Olive Oil Competition'S Guia Oficial, o catálogo dos melhores azeites de oliva extravirgem referenciado por mais de um milhão de usuários anualmente.