Produção de azeite chega à capital francesa

Moradores do subúrbio de Malakoff, no sul de Paris, se uniram no final do ano passado para colher azeitonas e prensar azeite de oliva.

Chévrier (segundo da direita) e seus vizinhos comemoram uma primeira colheita bem-sucedida. (Foto: Born to be Olive via Facebook)