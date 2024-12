Polifenóis da azeitona mostram-se promissores como ingrediente para ração em aquicultura

Pesquisadores italianos descobriram que suplementar ração de dourada com extrato de polifenol de 0.08 por cento melhorou a taxa de conversão alimentar em 30 por cento. Efeitos anti-inflamatórios e pró-imunidade também foram indicados.

A polifenóis em questão, hidroxitirosol e tirosol, foram extraídos de resíduos da moagem de azeitona, tornando o estudo outro exemplo das possibilidades da indústria da azeitona contribuir para a economia circular e aumentar a sustentabilidade.

A estudo, conduzido por pesquisadores do Instituto Experimental Zooprofilático da Úmbria e Marche e do departamento de medicina veterinária da Universidade de Perugia, foi concebido para avaliar o potencial dos resíduos da indústria da azeitona como suplementos nutricionais para aquicultura no contexto das preocupações ambientais globais e da Acordo Verde Europeu.

O experimento foi conduzido em 600 douradas, distribuídas aleatoriamente em dois grupos alimentares de 300. Cada grupo foi então dividido em três subgrupos de 100 peixes colocados em tanques internos separados.

Em comparação com o grupo controle, os peixes alimentados com a dieta experimental apresentaram tendência a aumentar o peso na fase intermediária (ganho de peso de 117% em comparação com 82%), e um aumento de peso maior foi registrado no final do experimento (177% em comparação com 125%).

Também foi registrada uma melhora significativa na taxa de conversão alimentar (1.85 em comparação a 1.45).

Esses resultados sugerem que a suplementação alimentar com polifenóis derivados da azeitona pode melhorar o crescimento e, ao mesmo tempo, manter a saúde geral e o bem-estar físico dos peixes.

Além disso, análises genéticas mostraram que peixes alimentados com o suplemento à base de polifenóis melhoraram a expressão genética de biomarcadores relacionados à imunidade e ao metabolismo.

Os pesquisadores notaram particularmente a redução na expressão do gene pró-inflamatório interleucina 12 beta e um aumento na expressão do gene anti-inflamatório interleucina 10.

Esses resultados estão de acordo com estudos anteriores que demonstram que dietas baseadas em proteínas vegetais reduzem a expressão de vários marcadores pró-inflamatórios e outros genes ligados à defesa imunológica.

Em contraste, dietas baseadas em proteína animal, como farinha de peixe, levam a um aumento na expressão genética relacionada a mediadores inflamatórios vinculados à regulação da inflamação e à ativação da resposta imunológica natural à infecção.

Os autores observam que a União Europeia gera aproximadamente 88 milhões de toneladas métricas de desperdício de alimentos anualmente, a um custo estimado de € 143 bilhões, sendo que a maior parte vem da indústria alimentícia e não dos consumidores.

Esta categoria de resíduos é responsável por oito a dez por cento das emissões globais e cerca de seis por cento das emissões de gases de efeito estufa, poluição e produção de resíduos da UE.

Portanto, eles buscaram aplicar os conceitos de bioeconomia circular e agricultura sustentável à aquicultura.

Uma extensa pesquisa demonstrou os efeitos benéficos do consumo de peixe devido ao seu perfil nutricional, que é rico em proteínas, ácidos graxos poliinsaturados como ômega-3 e vitaminas como B2 e B6. O peixe é parte integrante da Dieta mediterrânea e outras dietas associadas à saúde e longevidade.

A aquicultura tem sido proposta como um meio sustentável de produção de peixes. Ela é frequentemente contrastada favoravelmente com a pesca tradicional e seus impactos ambientais associados, particularmente a sobrepesca, a interrupção da cadeia alimentar e a captura acidental – a captura incidental de espécies não-alvo, como golfinhos, tartarugas marinhas e aves marinhas.

Estudos recentes, no entanto, levantaram preocupações sobre práticas potencialmente prejudiciais dentro do setor.

Alguns dos principais fatores citados são a composição, fonte e desempenho dos feeds. Melhorar a sustentabilidade desse aspecto é, portanto, visto como essencial para melhorar a sustentabilidade da indústria como um todo.