À medida que o valor das exportações tunisinas dispara, o azeite embalado enfrenta dificuldades

As receitas de exportação de azeite da Tunísia aumentaram quase 90 por cento nos primeiros sete meses do ano agrícola 2023/24 em comparação com o mesmo período de 2022/23, de acordo com o Observatório Nacional da Agricultura (Onagri).

O maior país produtor de azeite do Norte de África exportou 3.936 mil milhões de dinares tunisinos (1.159 mil milhões de euros) entre novembro de 2024 e maio de 2024. Da mesma forma, os volumes de exportação aumentaram mais de 12 por cento, para 148,700 toneladas.

A transição para as vendas de azeite engarrafado poderia aumentar o valor acrescentado e as receitas em divisas, posicionando a Tunísia como um mercado global líder na produção e exportação de azeite. - Donia Sfar, gerente de exportação, Tesoro del Rio

Segundo Donia Sfar, gerente de exportação da Tesouro do Rio, o aumento substancial das receitas de exportação de petrazeite da Tunísia pode ser atribuído à procura que excedeu a oferta nos últimos dois anos agrícolas e ao aumento da preços globais do azeite. No entanto, os preços caíram desde os máximos recordes de meados de janeiro.

"O aumento significativo nas vendas resultou em lucros substanciais para o Estado, particularmente em termos de divisas”, disse ela. Olive Oil Times. "O valor das exportações de azeite está a registar um crescimento impressionante devido à crescente procura global.

Veja também: Ministro da Agricultura da Tunísia insta o setor a aproveitar as vantagens da colheita abundante

"Este sucesso motivou as autoridades a desenvolver ainda mais o sector e a expandir as terras agrícolas dedicadas à produção de azeite ”, acrescentou.

Sfar também citou a crescente consciência do azeite tunisino como outra razão para aumentar as vendas do país do Norte de África. Os produtores tunisinos ganharam recentemente 26 prêmios no 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition. A empresa de Sfar era entre os vencedores.

Os dados da Onagri mostram que a Espanha é o principal destino do azeite tunisino, com 47.4 por cento fluindo para os portos espanhóis, seguida de perto pela Itália com 42.2 por cento e pelos Estados Unidos em terceiro com 33.8 por cento.

O observatório informou ainda que as vendas de azeite biológico totalizaram 32,589 toneladas avaliadas em 881 milhões de dinares tunisinos (259 milhões de euros), representando 21.9 por cento do volume total e 22.2 por cento do valor.

Apesar do crescimento positivo das exportações de azeite, o setor do azeite da Tunísia enfrenta restrições, como o baixo valor acrescentado das exportações a granel e os elevados níveis de burocracia na produção, embalagem e exportação de azeite.

Os dados da Onagri mostram que as exportações de azeite embalado representaram menos de cinco por cento do total das exportações de azeite biológico, sendo Itália (51 por cento), Espanha (31 por cento) e França (12 por cento) como os principais destinos.

"Apesar destes indicadores positivos, os exportadores enfrentam atualmente dificuldades, nomeadamente em relação aos prazos alargados e aos procedimentos complexos”, afirmou. "Como resultado, instam as autoridades a intensificarem os seus esforços para eliminar estes obstáculos.”

"Além disso, os especialistas do setor recomendam o estabelecimento de um sistema de produção e exportação altamente eficiente, com o objetivo de se tornar o principal mercado global de azeite e capitalizar a qualidade excepcional do azeite tunisino ”, acrescentou Sfar.

Sfar acredita que a principal fraqueza dos mercados de azeite da Tunísia é que a maior parte das exportações são a granel, para serem blenddas, engarrafadas e reexportadas pelos países europeus, que captam uma parte maior dos lucros.

Veja também: Principal exportador de azeite a granel da Tunísia começa a agregar valor

"Oitenta por cento das exportações são a granel, resultando em diversas desvantagens económicas e comerciais”, disse ela. "Certos azeites tunisinos são embalados e vendidos sob diferentes marcas europeias.”

"Além disso, a exportação de azeite a granel conduz a uma perda de valor acrescentado e de receitas em divisas ”, acrescentou Sfar.

Apesar do governo esforços para promover exportações embaladas individualmente, Sfar disse que o atual paradigma comercial impediu que os Tunianos colhem todos os benefícios dos preços mais elevados do azeite que acompanham o engarrafamento, rotulagem e comercialização de um azeite de marca.

Anúncios

"Estas atividades não só criam oportunidades de emprego, mas também aumentam o valor do produto final e reforçam a reputação da Tunísia como um ator proeminente no mercado de produção e exportação de azeite”, disse ela.

"A transição para as vendas de azeite engarrafado pode aumentar o valor acrescentado e as receitas em divisas, posicionando a Tunísia como um mercado líder global na produção e exportação de azeite ”, acrescentou Sfar.

Embora a maioria dos produtos fosse vendida a granel, novas empresas entraram no mercado vendendo os seus produtos em garrafas.

"O problema é que é difícil para essas empresas encontrar embalagens e, mesmo que o encontrem, são caras”, disse Sfar. "Como resultado, eles podem ter dificuldades para competir, a menos que visem o mercado de alto padrão.”

As autoridades do setor prevêem custos crescentes para os produtores de azeite, com os preços atualmente variando entre 2 e 5.7 dinares tunisinos (€ 0.59 a € 1.68) por quilograma.

À medida que a Tunísia continua a enfrentar desafios e oportunidades na indústria do azeite, Sfar concluiu que os investimentos estratégicos em embalagens, marketing e produção de valor acrescentado são essenciais para o crescimento sustentado e a competitividade no cenário global.