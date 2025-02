Colheita abundante impulsiona exportações de azeite de oliva da Tunísia em meio à volatilidade do mercado

Em meio a uma forte recuperação da colheita, autoridades e produtores de azeite de oliva da Tunísia estão otimistas, mesmo com o setor passando por dificuldades crescentes.

O Ministério da Agricultura estima que a Tunísia produzirá 340,000 toneladas métricas na safra 2024/25, o maior rendimento desde a recorde de 440,000 toneladas produzido em 2019/20.

Como resultado, o Escritório Nacional de Azeite de Oliva da Tunísia (ONH) espera que as exportações subam para 300,000 toneladas, um aumento de 50% em comparação com a safra anterior e o maior total desde 2019/20.

Os preços de exportação terão que ser ligeiramente inferiores aos da Europa para evitar uma perturbação do mercado que seria prejudicial a todos os operadores. - Salem Fourati, vice-presidente, Associação de Estudos Internacionais

No entanto, a queda preços do azeite na origem significa que o valor dessas exportações dificilmente atingirá o recorde de 5.16 bilhões de dinares (€ 1.56 bilhão) em 2023/24.

O ONH também destacou que 28,600 toneladas de exportações sem precedentes na última safra foram de azeite de oliva embalado, um aumento significativo em relação às 9,900 toneladas em 2022/23.

"Nosso país fez esforços significativos na embalagem do nosso azeite de oliva, o que permitiu aumentar a exportação de azeite embalado para 15% do total das exportações”, escreveu Salem Fourati, vice-presidente da Associação de Estudos Internacionais sediada em Túnis, no Kapitalis.

Ele acrescentou que a Tunísia está bem posicionada para capitalizar o aumento do azeite convencional e orgânico tendências de consumo.

Mesmo assim, Fourati defendeu uma parceria formal com a União Europeia, que importou 176,051 toneladas de azeite tunisino, maioritariamente a granel, em 2022/23, para incentivar a exportação de azeite tunisino embalado individualmente. azeite virgem extra.

No entanto, Fourati também identificou alguns desafios enfrentados pelo setor. Preços mais baixos de azeite de oliva extra virgem na origem há muito tempo dão à Tunísia uma vantagem competitiva em comparação com suas contrapartes nas margens do norte do Mediterrâneo, mas isso está começando a mudar.

"Embora nossos preços de produção sejam mais baixos do que os de alguns países europeus... eles experimentarão uma progressão lenta, mas certa, para o benefício do agricultor, o que incentivará o desenvolvimento de nossos olivais”, escreveu Fourati.

"Os preços de exportação terão que ser ligeiramente inferiores aos da Europa para evitar uma perturbação do mercado que seria prejudicial a todos os operadores”, acrescentou.

Para manter os preços estáveis ​​em um nível adequado para agricultores e moleiros e, ao mesmo tempo, manter as exportações competitivas, Fourati defendeu uma estrutura flexível de estabilização de mercado para dar suporte aos produtores quando os preços estiverem baixos e evitar que os preços subam muito.

"O controle de preços é essencial para o futuro do azeite de oliva tunisino”, escreveu ele. A estrutura de estabilização seria "intervir na cobrança a um preço de referência fixado para cada campanha para o azeite que não tenha encontrado comprador no mercado e isto sob condição de armazenagem e eventual desconto.”

Fourati acrescentou que este mecanismo de apoio exigiria um preço mínimo para as exportações de virgem extra, virgem e azeite lampante para melhorar a transparência e "evite transações duvidosas.”

Hamed Dali, presidente-executivo da ONH, disse que a organização poderia comprar e armazenar 80,000 toneladas de azeite de oliva para garantir que os agricultores recebam um preço justo.

À medida que os preços na origem caíam em Espanha e na Grécia, Dali acrescentou que a ONH já estava a comprar azeite a "preços justos de mercado” a serem divulgados no final do ano, quando os preços têm maior probabilidade de aumentar.

No entanto, Moez Ben Zaghdan, presidente da União Tunisiana de Agricultura e Pesca, alertou que essa solução pode ser um instrumento pouco eficaz devido à variação dos custos de produção em todo o país.

"Atualmente, não podemos definir o preço do azeite de oliva na Tunísia devido à especificidade de cada região de produção e à distribuição da produção entre as diferentes variedades da oliveira”, disse ele ao Kapitalis.

Apesar dos desafios do mercado, Ben Zaghdan reconheceu que a situação parece boa para os produtores de azeitonas, apontando as chuvas recentes que melhoraram os recursos hídricos em todo o país como um sinal positivo para o ano agrícola de 2025/26.