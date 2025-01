Iraque anuncia planos para voltar a integrar o Conselho das Oliveiras

O primeiro-ministro iraquiano, Mohammed Shia' Al Sudani, anunciou a intenção de seu país de retornar ao Conselho Oleícola Internacional (COI).

Al Sudani fez o anúncio durante sua reunião com o Diretor executivo do COI Jaime Lillio em Madri para discutir as medidas tomadas pelo governo iraquiano para retornar à organização intergovernamental.

"Se o Iraque desejar tornar-se membro do COI, terá de apresentar um pedido formal à organização”, disse um responsável do COI. Olive Oil Times. "A partir desse ponto, teria início um processo no qual o Conselho de Membros decidiria sobre a cota a ser atribuída ao Iraque.”

A cota determina o tamanho da contribuição financeira do Iraque para o COI e seus direitos de voto. A cota é calculada com base na atividade do setor de azeitonas do país.

Uma vez submetido o pedido, o parlamento iraquiano deverá ratificar a resolução de 2015. Acordo Internacional sobre Azeite e Azeitonas de Mesa. Al Sudani disse que esse processo já está em andamento.

"Uma vez concluídas essas etapas, o Iraque se tornará oficialmente um membro do COI, com direitos e obrigações”, disse o funcionário do COI. "Os cidadãos do Iraque se beneficiariam das atividades do COI, particularmente na cooperação técnica.”

"O país também seria obrigado a respeitar e aplicar o padrão comercial do COI, que protege os consumidores ao garantir a aplicação de padrões de qualidade para azeite de oliva e azeitonas de mesa”, acrescentou a autoridade.

O Iraque ingressou inicialmente no COI em 2008, mas retirou-se alguns anos depois devido a dificuldades econômicas e administrativas.

O COI disse que a decisão do Iraque de retornar à organização marca um passo decisivo em direção à reintegração do país à organização e ao seu compromisso de revitalizar seu setor oleícola.

De acordo com dados do COI, a produção de azeite de oliva no Iraque é insignificante, mas o país produz cerca de 10,000 toneladas métricas de azeitonas de mesa anualmente.

O setor de azeitonas enfrentou uma série de contratempos na última década, incluindo olivais no noroeste do país danificados pelo chamado Estado Islâmico (ISIS) durante sua ocupação de 2014 a 2017.

"“Pomares, olivais e plantações de trigo e cevada foram destruídos”, concluiu um relatório de 2022 do Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo (Sipri). "Uma avaliação conjunta do Banco Mundial e do governo iraquiano estimou o custo total dos danos ao setor agrícola em Nínive em cerca de 1377 bilhões de dinares (US$ 95 milhões).”

"Em Bashiqa, por exemplo, o ISIS dizimou olivais contendo centenas de milhares de oliveiras, algumas delas centenárias”, acrescentou o relatório. "O outrora próspero comércio de azeitonas da cidade, especializado em azeite e sabão, sofreu gravemente como resultado.”

Além do conflito, os produtores de azeitonas iraquianos enfrentaram vários outros desafios, incluindo altos custos de eletricidade e combustível.

"A eletricidade é muito cara e não há apoio aos agricultores, como eletricidade ou combustível subsidiados”, disse um produtor de azeitonas em Bashiqa à Sipr.

A forte concorrência de azeitonas de mesa importadas também prejudicou os produtores locais, que muitas vezes têm dificuldade de vendê-las a preços competitivos no mercado interno.

""Azeitonas importadas afetaram muito nosso mercado, e o governo não nos apoia em nada", disse Ali Jarjis, outro produtor de azeitonas em Bashiqa, à agência de notícias curda Rudaw.

Apesar dos desafios, há vários anos que se fazem esforços para revitalizar o setor.

Em 2022, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) azeitonas identificadas como uma cultura estratégica para as regiões propensas à seca do norte e noroeste do Iraque.

Para isso, o Programa Mundial de Alimentos da ONU ajudou a abrir um lagar de azeite de última geração em Bashiqa, enquanto o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento está apoiando esforços para plantar oliveiras na bela Haditha, no centro-oeste do país.