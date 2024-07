Os desafios e oportunidades enfrentados pelo setor de azeite de Marrocos

Desde que a produção de azeite foi identificada como um sector estratégico para o desenvolvimento económico em Marrocos, há mais de dez anos, as autoridades locais e internacionais têm trabalhado para tornar os olivicultores mais rentáveis ​​e resilientes às alterações climáticas.

Embora estes esforços tenham ajudado a produção de azeite a aumentar de forma constante de uma média de 41,800 toneladas por ano nos anos agrícolas de 1990/91 a 1994/95 para uma média de 141,600 toneladas por ano nos últimos cinco anos agrícolas, o mercado interno continua a enfrentar desafios significativos.

O preço do azeite em Marrocos aumentou tal como noutros grandes países produtores… apesar da ' exportação controlada», que deverá isolar e tornar o mercado interno menos susceptível a influências externas. - Lisa Paglietti, economista da FAO

"Para lidar eficazmente com as alterações climáticas projectadas e o seu impacto na disponibilidade de água, as partes interessadas do sector e os decisores em Marrocos devem planear estratégias de adaptação oportunas, tanto a curto como a longo prazo, para um futuro mais quente e seco”, disse Lisa Paglietti, economista na Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO).

"Estas estratégias ajudarão o país a fortalecer colectivamente um elevado nível de vantagem competitiva para o sector do azeite, capaz de perdurar ao longo do tempo ”, acrescentou.

Funcionários da FAO juntaram-se aos seus homólogos do Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento (BERD), funcionários locais e partes interessadas na 16ª.th edição da Exposição Agrícola Internacional de Marrocos em Meknes para discutir como reformar o sector e construir resiliência climática.

Uma conclusão importante foi a importância de investir em novas tecnologias e técnicas para melhorar a gestão da água na região.

"É fundamental priorizar os investimentos e apoiar as partes interessadas através de tecnologias e técnicas inovadoras para melhorar a gestão da água que faz com que cada gota conte”, disse Iride Ceccacci, chefe do agronegócio do BERD, no evento.

"Vemos nos países onde o BERD está a investir na região sul e oriental do Mediterrâneo que o azeite é um exemplo de um sector que pode prosperar mesmo com a grave escassez de água que enfrenta”, acrescentou, citando Marrocos como exemplo.

Segundo funcionários do BERD, Marrocos é responsável por quase cinco por cento da produção global de azeite. Em 2021, o sector representou 13 por cento de todos os dias de trabalho agrícola e 19 por cento das necessidades alimentares do país.

Os responsáveis ​​presentes na exposição também discutiram estratégias para enfrentar a concorrência de mercado e cumprir os padrões de qualidade na indústria do azeite. Eles se concentraram na implementação de sistemas de segurança alimentar e certificação ambiental, rotulagem e rastreabilidade para construir mercados nacionais e internacionais.

O evento ocorreu no décimo segundo aniversário da identificação original do azeite pela FAO e pelo BERD como um setor estratégico para promover o desenvolvimento económico em Marrocos.

Ao longo da última década, as duas organizações internacionais trabalharam com o ministério da agricultura marroquino e a Federação Interprofissional Oleícola Marroquina para formar técnicos de moinhos e agrónomos, ministrar formação em degustação de azeite e implementar políticas sustentáveis.

Segundo a FAO, a acção combinada das políticas e do sector privado levou a um aumento de 40 por cento na área plantada com oliveiras em Marrocos entre 2009 e 2020.

A FAO e o BERD também implementaram um programa de apoio estabelecer um mercado dinâmico e aberto, com foco na agregação de valor em toda a cadeia de valor.

"Para conseguir isso, era necessária uma melhor regulamentação, engarrafamento e rotulagem correta do azeite, especialmente para vendas a granel ”, disse Nuno Santos, vice-diretor da FAO. Olive Oil Times. "Além disso, foi ministrada formação para resolver a falta de capacidade na gestão de um lagar de azeite e na poda, em parceria com o BERD.

O programa trabalhou para criar valor de baixo para cima, concentrando esforços em azeite virgem extra produção e encorajando os produtores a venderem marcas embaladas individualmente em vez de venderem a granel a engarrafadores europeus ou norte-americanos.

"Foram feitos esforços para melhorar a gestão de importações e exportações através da colaboração com a agência de promoção de exportações”, disse Santos. "Isto incluiu iniciativas para melhorar a qualidade e a rastreabilidade, a transição do azeite a granel para o azeite engarrafado, aplicar medidas de segurança alimentar e envolver os jovens no setor.”

Contudo, os esforços paralelos para promover o consumo interno têm sido dificultados pela elevada preços globais do azeite e políticas locais implementadas para limitar os seus impactos.

"Durante o evento, discutimos brevemente a questão dos picos de preços com as partes interessadas”, disse Paglietti. "Os preços do azeite no mercado interno marroquino são muito elevados porque o preço das azeitonas aumentou significativamente de 4 para 5 dirhams (0.37 € a 0.47 €) por quilograma de azeitona para 12 a 14 dirhams (1.12 € a 1.31 €) por quilograma."

"Além disso, os stocks de azeite dos anos anteriores esgotaram-se e as colheitas foram muito fracas pelo segundo ano consecutivo ”, acrescentou. "Este aumento do preço da azeitona deve-se à sua escassez.”

Apesar de implementar controles de exportação em outubro para reduzir os preços domésticos do azeite, Paglietti disse que os preços permanecem bem acima da média no segundo maior país produtor do Norte de África.

"O preço do azeite em Marrocos aumentou tal como noutros grandes países produtores, com os preços do azeite a granel a atingirem 7.50 euros (8 euros por quilograma) este ano, apesar da 'exportação controlada' que deveria, em teoria, isolar e tornar o mercado interno menos suscetível a influências externas”, disse Paglietti.

"Na UE, os preços subiram devido à colapso da produção de petrazeite, particularmente em Espanha. No entanto, os custos de produção locais não podem justificar este aumento em Marrocos”, acrescentou. "Como resultado, o consumo interno caiu ainda mais drasticamente. Esta situação sugere que a especulação pode estar em jogo.”

O governo exigiu que os fornecedores de azeite obtivessem autorização de exportação para proteger os preços internos e incentivar as exportações engarrafadas. Todos os pedidos de exportação feitos este ano foram aprovados, mas de acordo com os intervenientes locais, o impacto desta política foi limitado.

"Também houve pouco impacto porque o sector sofreu dois anos de seca severa. As vendas a granel dominam o mercado marroquino”, disse Paglieti. "Apenas dez por cento do azeite vendido no mercado local é embalado. Isso é muito, muito pouco.”

"Portanto, mesmo que um ou mais compradores importem azeite, não poderão influenciar o preço do mercado local, que é determinado pelo azeite a granel ”, acrescentou. "É uma equação muito complexa, mas é a realidade marroquina.”

"Esta situação torna as estratégias governamentais bastante frágeis e muito difíceis de implementar de forma eficaz”, concluiu Paglieti. "Para complicar ainda mais a situação, a previsão para a próxima campanha não é animadora, com produção muito baixa. Assim, os preços continuarão muito elevados, afastando mais consumidores.”