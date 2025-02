Grupo de Exportação da Tunísia Prepara Blitz Promocional

Para aumentar a visibilidade e as vendas de seu azeite de oliva extra virgem, o Centro de Promoção de Exportações da Tunísia (CEPEX) embarcou em uma campanha ambiciosa com 20 eventos promocionais globais.

As autoridades disseram que o objetivo dos eventos é apresentar o azeite tunisino a novos mercados e reforçar a sua presença nos mercados tradicionais, como Itália, Espanha e Estados Unidos. Autoridades tunisinas estão especialmente interessadas em mirar mercados emergentes como China, Catar, Arábia Saudita e Nigéria.

A salvação do azeite de oliva da Tunísia está nas perspectivas muito favoráveis ​​para o consumo de azeite de oliva, que pode chegar a… € 30 bilhões até 2030. - Salem Fourati, vice-presidente, Associação de Estudos Internacionais

Eles também esperam fortalecer relacionamentos em mercados existentes, incluindo Coreia do Sul e o Reino Unido, que tarifas reduzidas sobre as importações de azeite de oliva da Tunísia em 2021.

Mourad Ben Hassin, presidente-executivo da CEPEX, disse em uma coletiva de imprensa em Túnis que os eventos incluiriam dias de degustação e demonstrações culinárias.

O centro já organizou uma degustação guiada e uma exibição de filme promocional num evento na capital queniana, Nairobi, no dia 30 de janeiro.th, reunindo exportadores tunisianos, importadores quenianos e varejistas.

Uma reunião de negócios com uma delegação congolesa em Túnis, onde produtores e exportadores de azeite de oliva estavam presentes, também foi realizada no início de fevereiro.

A CEPEX estará em Portugal para a Feira de Alimentação de Lisboa em março, seguida pela Comsoprof em Bolonha, Itália, em março.

Em maio, a CEPEX também organizará uma delegação para participar da Olive Japan em Tóquio, voltada para empresas e consumidores.

No mês seguinte, o centro trará uma delegação para participar do Food & Beverage West Africa em Lagos, Nigéria. Outros eventos foram programados ao longo do ano.

A estratégia de promoção da CEPEX inclui exportadores tunisianos que tiveram um excelente retorno durante a safra 2023/24.

Dados do Observatório Nacional da Agricultura (Onagri) mostraram que receita de exportação nos últimos dez meses de 2023/24 subiu para US$ 1.5 (€ 1.44) bilhão, um aumento de 62% em comparação ao mesmo período da temporada anterior.

Onagri atribuiu o aumento da receita a um ligeiro aumento no volume exportado e aos saltos significativos na preços do azeite na origem.

Embora os preços tenham caído significativamente desde o fim do Ano safra 2023/24 em setembro, os volumes de exportação provavelmente aumentarão novamente em 2024/25. O ministério da agricultura da Tunísia estimou que a produção atingirá 340,000 toneladas métricas na campanha atual.

"A salvação do azeite de oliva da Tunísia está nas perspectivas muito favoráveis ​​para o consumo de azeite de oliva, que pode atingir, de acordo com algumas avaliações do mercado de exportação, € 30 bilhões até 2030", escreveu Salem Fourati, vice-presidente da Associação de Estudos Internacionais sediada em Túnis, no Kapitalis.

Fourati, natural da região de Sfax, rica em azeite de oliva, destacou como o esforço contínuo para promover o azeite de oliva tunisiano resultou no aumento do azeite de oliva embalado individualmente para 15% do total das exportações, ante 2022% na safra de 23/-.

De sua parte, Ben Hassin está otimista de que a campanha do CEPEX mudará as regras para as exportações tunisianas e acredita que isso ajudará a criar mais oportunidades de emprego no setor de azeite de oliva.

"Acreditamos que nosso programa de promoção abrangente aumentará significativamente a visibilidade do azeite de oliva tunisiano no cenário global”, disse Ben Hassin. "Nosso objetivo é aumentar as exportações e destacar a rica herança e a qualidade superior dos nossos produtos.”