Turquia facilita proibição de exportação após intenso lobby

Enquanto as autoridades do setor de azeite da Turquia antecipam outra colheita abundante na safra 2024/25, elas continuam a apelar ao governo para levantar seu proibição de exportações a granel.

Após intenso lobby do setor do azeite, o governo levantou parcialmente a proibição, permitindo aos produtores exportar 50,000 toneladas de azeite a granel até 1 de novembro de 2024.

As expectativas e os stocks da nova colheita mostram-nos que temos aproximadamente o dobro de azeite que necessitamos no mercado interno. Por esta razão, acreditamos que as exportações a granel de azeite devem ser liberalizadas. - Ali Kopuz, presidente da Bolsa de Mercadorias de Istambul

De acordo com a Associação dos Exportadores de Azeite e Azeite do Egeu (EZZIB), a Turquia possui 200,000 toneladas de estoques de azeite. O presidente da EZZIB, Mehmet Emre Uygun, saudou a decisão, que estimou que traria 300 milhões de dólares (279 milhões de euros) para os produtores.

Embora os produtores, os exportadores e os seus defensores tenham saudado o anúncio, disseram que não foi suficientemente longe.

Uygun disse que as restrições à exportação em massa, primeiro imposto em agosto de 2023, não beneficiou os consumidores através da redução dos preços, que era o objetivo das autoridades.

Em vez disso, Uygun disse que a inflação quase dobrou o preço do azeite durante os dez meses desde que a proibição da exportação a granel foi anunciada. Ele alertou que a continuação da proibição prejudicaria os agricultores, moageiros e exportadores.

Mehmet Emre Uygun (Foto: BEI)

"Embora as nossas exportações tenham sido de 150,000 mil toneladas no ano-safra de 2022/23, elas diminuíram cerca de 70 por cento nos períodos de sete meses em 2023/24”, disse ele à mídia local. "Os exportadores não foram os únicos que sofreram com a liminar. O produtor sofreu perda de renda porque não conseguiu vender seus produtos para exportação.”

"Acima de tudo, os exportadores de azeite da Turquia e da Turquia perderam a sua boa reputação nos mercados de exportação ”, acrescentou.

A proibição de agosto de 2023 foi a terceira proibição às exportações a granel em tantos anos, com proibições anteriores implementadas em Março de 2021 e Abril de 2022. No entanto, a atual durou mais do que as proibições anteriores.

Ali Kopuz, presidente da Bolsa de Mercadorias de Istambul, disse que a Turquia tem o dobro da quantidade de azeite necessária para abastecer o mercado interno e apelou ao governo para eliminar a proibição.

"As exportações de azeite a granel foram proibidas, tendo em conta o rendimento e a situação dos stocks ”, disse ele à imprensa local. "Desta forma, o mercado interno foi regulado com sucesso e as nossas exportações de azeite [embalado individualmente] duplicaram em relação à campanha anterior.

"No entanto, as expectativas e os stocks da nova colheita mostram-nos que temos aproximadamente o dobro do azeite que necessitamos no mercado interno ”, acrescentou Kopuz. "Por esta razão, acreditamos que as exportações a granel de azeite devem ser liberalizadas.

A EZZIB prevê que a produção atinja as 400,000 mil toneladas em 2024/25, ligeiramente abaixo do rendimento recorde registrado na safra 2022/23, mas significativamente acima do colheita anterior.

Combinado com os estoques existentes de azeite e a produção de Afrin, região do norte da Síria ocupada pela Turquia, Uygun estima que o país poderá ter 650,000 mil toneladas de azeite disponíveis até o final da colheita.

"Desejamos uma temporada em que não haja cotas e que os exportadores possam exportar nos mercados mundiais sob condições de taxas”, disse Uygun. "Se as proibições forem deixadas para trás, acreditamos que atingiremos a meta de exportação de mil milhões de dólares (1 milhões de euros) pela primeira vez na nossa história no ano agrícola de 932/2024.”