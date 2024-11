Turquia levanta proibição de exportação de azeite de oliva a granel

Os produtores de azeite de oliva da Turquia estão se preparando para aumentar as exportações para os Estados Unidos, Japão e Austrália após a suspensão total das restrições à exportação de azeite de oliva a granel.

Eles pretendem competir com os produtores europeus em qualidade e preço, ao mesmo tempo em que obtêm ganhos significativos em outros mercados importantes, incluindo Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, China e Japão, onde a demanda está aumentando.

Até 2025, a Turquia planeja aumentar sua presença nessas regiões por meio de marketing direcionado e parcerias comerciais.

A Turquia continuará a capitalizar sua competitividade de custos para aumentar ainda mais sua capacidade de exportação (permitindo) que os produtores turcos entrem com sucesso em mercados sensíveis a preços. - Sean Zacot, CEO, Estratégia Global Boss

A proibição foi levantada 13 meses depois do governo turco azeite de oliva a granel suspenso exportações para estabilizar os preços internos e incentivar a exportação de azeite de oliva embalado individualmente, que tem preços mais altos do que o azeite de oliva a granel.

"A restrição às exportações de azeite de oliva na Turquia foi feita para evitar que os preços subissem no mercado interno”, disse Mustafa Tan, presidente do Conselho Nacional de Azeite e Oliva. "No entanto, como os preços no mercado interno estão relacionados aos preços mundiais, esse efeito não foi muito observado.”

Em junho, após intenso lobby por parte de produtores e exportadores, o governo aliviou a proibição, permitindo a exportação de 50,000 toneladas métricas até novembro.

"O setor pedia constantemente que a restrição à exportação fosse suspensa”, disse Tan. "Portanto, nosso setor está satisfeito com a decisão tomada. Com a suspensão das restrições à exportação de azeite de oliva, os representantes do setor começaram a ver o caminho a seguir. A suspensão das restrições à exportação de azeite de oliva levará o setor para cima.”

Os produtores de azeite de oliva turcos enfrentam o desafio oposto, com níveis excessivos de estoque após vários anos de colheitas robustas e algumas dificuldades para exportar azeite de oliva embalado individualmente.

"As exportações de azeite de oliva da Turquia são predominantemente limitadas a vendas a granel”, disse Serkan Yasser, especialista em exportação. "Antes da proibição, havia preocupação com uma potencial escassez de oferta para o mercado doméstico. No entanto, nosso desafio atual é o acúmulo de estoques excessivos de azeite de oliva.”

De acordo com Mehmet Emre Uygun, presidente da Associação de Exportadores de Azeite e Azeite do Mar Egeu (EZZIB), a Turquia tinha cerca de 150,000 toneladas de estoques de azeite de oliva no início do ano-safra.

Observadores esperam que a Turquia produza cerca de 350,000 toneladas de azeite de oliva na safra de 2024/25. Com um consumo doméstico de cerca de 120,000 toneladas por ano, Emre Uygun e outros produtores e autoridades turcas temem que terão muito azeite de oliva que não será exportado antes de perder qualidade.

Alguns especialistas em cadeia de abastecimento esperam que os produtores turcos possam preencher imediatamente o vazio deixado por dois anos de colheitas abaixo da média em grande parte do Mediterrâneo. Espanha e Itália não terão praticamente nenhum estoque de azeite de oliva até que a colheita atinja o pico em novembro e dezembro.

"À medida que a Europa enfrenta desafios de produção, a Turquia surge como um concorrente formidável”, disse Sean Zacot, presidente e diretor executivo da consultoria de cadeia de suprimentos Boss Global Strategy.

O clima favorável do país, os preços competitivos e as iniciativas estratégicas ajudaram a ganhar participação de mercado.

"A Espanha está atualmente enfrentando desafios de produção atribuídos à seca e às mudanças climáticas, resultando em lacunas significativas de fornecimento no mercado global de azeite de oliva”, disse Zacot.

"Em resposta, a Turquia aumentou com sucesso sua capacidade de produção e está oferecendo azeite de oliva a preços competitivos”, acrescentou. "Este desenvolvimento levou a uma maior demanda por azeite de oliva turco em mercados-chave, particularmente na União Europeia, onde a Espanha historicamente ocupou uma posição dominante.”

Segundo Zacot, a recente desvalorização da lira turca torna as exportações muito mais competitivas do que as dos concorrentes europeus.

"Esta vantagem de preço, juntamente com a alta qualidade do azeite turco, permitiu à Turquia atrair novos compradores e expandir sua participação no mercado”, disse ele. "As projeções indicam que até 2025, a Turquia continuará a capitalizar sua competitividade de custos para aumentar ainda mais suas capacidades de exportação.”

"Essa situação permitiu que os produtores turcos entrassem com sucesso em mercados sensíveis a preços na Ásia, África e América Latina”, acrescentou.

Investimentos governamentais significativos, a introdução de novas práticas agronômicas e a construção de lagares modernos melhoraram a qualidade do azeite de oliva turco, permitindo que os produtores mudassem o foco da exportação a granel para embalagens individuais.

"Há uma ênfase particular no azeite orgânico e produzido de forma sustentável, que está em consonância com tendências globais de consumo”, disse Zacot. "Tradicionalmente, a Turquia é reconhecida como exportadora de azeite de oliva a granel; no entanto, há uma mudança notável em direção ao estabelecimento de marcas nacionais robustas. As empresas investem cada vez mais em estratégias de branding, embalagem e marketing para posicionar o azeite de oliva turco como um produto premium.”

No entanto, muitos produtores no país continuam dependentes da exportação a granel para os maiores engarrafadores do mundo. De fato, alguns viram os apelos para suspender a proibição de exportação como uma admissão tácita de que as exportações engarrafadas individualmente não funcionaram tão bem quanto o governo esperava.

Ainda assim, à medida que a quantidade e a qualidade da produção de azeite de oliva continuam aumentando, autoridades e produtores turcos preveem um papel cada vez maior para o país no mercado global de azeite de oliva.

"As exportações de azeite de oliva da Turquia tiveram um aumento notável de mais de 80% durante a safra de 2022/23, abordando efetivamente as deficiências de fornecimento resultantes da escassez na produção europeia”, disse Zacot.

"O estabelecimento de novos olivais, juntamente com investimentos em instalações avançadas de processamento, posiciona a Turquia para um maior aprimoramento de sua capacidade de produção”, acrescentou. "Até 2025, a Turquia aspira atingir exportações anuais de azeite de oliva superiores a 130,000 toneladas.”

Ele indicou que exportar para os Estados Unidos e Canadá está no topo das preocupações de muitos produtores, onde a disposição para pagar é maior do que em outras partes do mundo, e a demanda está aumentando constantemente.

"Os produtores turcos estão progressivamente direcionando seus esforços para o mercado norte-americano, utilizando plataformas de comércio eletrônico e canais de vendas diretas ao consumidor”, disse Zacot. "Prevê-se que até 2025, a Turquia aumentará suas exportações para a América do Norte, enfatizando produtos premium e azeite de oliva orgânico.”

No entanto, a UE continua sendo um mercado crucial para o azeite de oliva turco, representando uma parcela substancial de suas exportações.

"À luz dos desafios de produção enfrentados pela Espanha, o azeite de oliva turco estabeleceu uma presença mais proeminente na Europa, especialmente em países como Itália, Alemanha e França”, disse Zacot. "Até 2025, a Turquia pretende reforçar sua posição na UE posicionando seu azeite de oliva como uma alternativa de alta qualidade e custo-efetiva.”

"Ao capitalizar as deficiências de fornecimento nos mercados tradicionais, utilizar estratégias de preços competitivos e comercializar seu azeite de oliva como um produto premium, a Turquia está pronta para reforçar seu status como um participante proeminente na indústria global de azeite de oliva”, concluiu.