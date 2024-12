Setor de azeitonas da Turquia visa recorde de US$ 1 bilhão em exportações

Com a expectativa de que o setor oleícola da Turquia estabeleça um novo recorde de produção este ano, as autoridades elevaram o nível das exportações de azeite de oliva e azeitonas de mesa do país, com o objetivo de atingir um valor recorde de US$ 1 bilhão (€ 950 milhões) na safra de 2024/25.

"Prevemos atingir um nível histórico na produção de azeitonas e azeite na temporada 2024/25, visando rendimentos de 475,000 toneladas métricas de azeite e 750,000 toneladas de azeitonas de mesa”, disse Emre Uygun, presidente da Associação de Exportadores de Azeite e Azeite do Mar Egeu (EZZIB). Olive Oil Times.

Nos próximos cinco anos, pretendemos aumentar nossas exportações para US$ 1.5 bilhão. - Emre Uygun, presidente, EZZIB

"Acredito que esses níveis de produção apresentam metas ambiciosas de exportação para o setor de azeitonas turco”, acrescentou. "Com nossa meta de exportar 200,000 toneladas de azeite de oliva e 100,000 toneladas de azeitonas de mesa, pretendemos arrecadar um total de US$ 1 bilhão em receitas estrangeiras.”

Espanha, Itália e Estados Unidos são os principais destinos do azeite de oliva turco, enquanto as azeitonas de mesa do país são exportadas principalmente para Alemanha, Estados Unidos, Romênia e Iraque.

Uygun disse que o EZZIB também está investigando a possibilidade de acesso livre de tarifas para azeite de oliva e azeitonas de mesa turcos a importantes parceiros comerciais, como a União Europeia e o Reino Unido.

"Além disso, estamos planejando delegações comerciais setoriais para os Estados Unidos e outros países, juntamente com atividades promocionais em feiras internacionais, para apoiar o crescimento de nossas exportações”, disse ele. "Nos próximos cinco anos, pretendemos aumentar nossas exportações para US$ 1.5 bilhão (€ 1.43) bilhão.”

Em relação ao azeite de oliva, as exportações turcas tiveram altos e baixos em volumes e receitas nos últimos dois anos.

Em 2022/23, o país exportou cerca de 146,000 toneladas de azeite no valor aproximado de US$ 709,000 (€ 673,000).

Em 2023/24, no entanto, as exportações turcas de azeite diminuíram 52% em quantidade para 71,000 toneladas e 29% em valor para 506,000 dólares (481,000 euros). devido ao mergulho na produção de azeite do país naquele ano e a proibição imposta sobre as exportações de azeite de oliva turco a granel.

De acordo com a EZZIB, os produtores e exportadores de azeite turcos sofreram uma perda de 202.5 ​​milhões de dólares (192.7 euros) devido à proibição de exportação, que entrou em vigor em 1 de agosto de 2023 e continuou durante 13 meses consecutivos.

No entanto, neste ano-safra, os produtores do país estão otimistas sobre aumentar suas exportações para os mercados internacionais.

"Os níveis recordes de produção, combinados com o recente levantamento da proibição de exportação, estão prontos para criar condições favoráveis ​​para o azeite turco no mercado global”, disse Nilufer Koray, diretor de operações de vendas da Gaia Oliveira da região norte do Mar Egeu, na Turquia.

"Prevemos um aumento nas exportações da Gaia Oliva e da Turquia como um todo este ano”, acrescentou. "Estamos nos concentrando em expandir para novos mercados e, ao mesmo tempo, fortalecer nossa presença nos mercados existentes.”

"Este é um momento crítico para a Turquia melhorar sua reputação como uma potência global em azeite de oliva”, observou Koray.

No entanto, o setor de azeite de oliva do país está enfrentando as repercussões das restrições à exportação de azeite de oliva turco: o governo impôs três proibições à exportação de azeite de oliva a granel nos últimos quatro anos para estabilizar o mercado interno.

Essas proibições de exportação inevitavelmente levaram à redução dos mercados internacionais para produtores e exportadores turcos.

"Os exportadores estão tentando reparar os danos causados ​​pelas proibições de exportação implementadas no passado e aumentar as exportações novamente”, escreveu o site de notícias agrícolas Tarim Gündem.

"Com o retorno ao produção normal na Espanha, há preocupação de não conseguir competir devido à queda dos preços e, principalmente, à taxa de câmbio reprimida”, acrescentou.

"Por outro lado, existe a preocupação de 'Para quem venderemos tanto petrazeite?'”, concluiu Tarim Gündem. "A proibição foi suspensa, mas era tarde demais.”