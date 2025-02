Produtores de azeitonas turcos lutam apesar da colheita recorde esperada

Apesar das expectativas de uma colheita recorde, alguns agricultores na Turquia estão enfrentando dificuldades devido aos baixos preços das azeitonas, aos altos custos de produção e às políticas governamentais incertas.

Nas suas estimativas iniciais para o ano agrícola de 2024/25, publicadas em Janeiro, o Conselho Oleícola Internacional previu que a Turquia produziria 450,000 toneladas métricas, excedendo a Registro anterior de 421,000 toneladas em 2022/23, mas abaixo do Conselho Turco de Azeite e Oliva (UZZK) estimativa preliminar de 475,000 toneladas.

Aumentos excessivos nos salários dos trabalhadores aumentaram significativamente os custos da colheita... Se os preços do azeite de oliva não ultrapassarem 180 liras, os produtores não conseguem cobrir suas despesas básicas. - Saim Demirbaş, presidente, Câmara Agrícola de Foça

Saim Demirbaş, presidente da Câmara Agrícola de Foça, disse à mídia local que a colheita da azeitona está quase concluída, mas os preços da azeitona não aumentaram comparativamente aos custos.

"Os lagares de azeite estão a comprar azeitonas a um preço entre 130 e 150 liras (3.40 a 3.95 euros) [por quilo]”, disse, abaixo das 295 liras (9 euros) da safra anterior.

Dados do mercado de comércio de azeite online Oleista mostram preços na origem para lampante, virgem e azeite virgem extra subiu na segunda semana de fevereiro para € 4.53, € 5.15 e € 6.20 por quilo, respectivamente.

No entanto, os agricultores disseram que isso não compensou o aumento dos preços de energia, fertilizantes e pesticidas, nem o aumento dos custos de mão de obra.

"Este ano, os produtores de azeitonas estão passando por dificuldades significativas”, confirmou Demirbaş. "Os custos aumentaram em 50 por cento entre o ano passado e este ano.”

"O trabalho agrícola está se tornando menos atraente como profissão devido às condições econômicas”, acrescentou. "Aumentos excessivos nos salários dos trabalhadores aumentaram significativamente os custos da colheita.”

Demirbaş calculou que custa aos produtores de azeitonas cerca de 180 liras (€ 4.75) colher os seis quilos médios de azeitonas necessários para produzir um litro de azeite.

"Se os preços do azeite não ultrapassarem 180 liras, os produtores não conseguirão cobrir suas despesas básicas”, disse ele.

Produtores, engarrafadores e exportadores também estão preocupados com a forma como as mudanças nas políticas governamentais podem afetar sua capacidade de enviar seus produtos para o exterior.

An proibição de exportação imposta pelo governo em julho de 2023, com o objetivo de estabilizar os preços internos e incentivar a exportação de azeite de oliva embalado individualmente, resultou em estoques significativos de azeite.

Embora a proibição tenha sido levantado em outubro Em 2024, os produtores temem que parte do azeite de oliva extravirgem possa ter se degradado para uma qualidade inferior e, portanto, será menos valioso no mercado de exportação.

Outros estão preocupados que a política do governo mude rapidamente, tornando o planejamento de longo prazo mais desafiador. O governo proibiu exportações de azeite de oliva a granel três vezes desde 2021, com as proibições durando de seis a 14 meses.

Halit Uşak, um produtor de azeitonas no ramo há 30 anos, disse à mídia local que a combinação de preços mais baixos para azeitonas com custos mais altos de mão de obra e insumos de produção tornou negócio insustentável.

"As azeitonas recolhidas não cobrem sequer o custo [do salário] dos trabalhadores”, afirmou. "O Estado deve intervir nesta situação o mais rápido possível e apoiar os produtores.”

Ömer Ulaş Kırım, presidente da Câmara Turca de Engenheiros de Alimentos em Izmir, pediu ao governo que considere a produção e a exportação de azeite de oliva como setores estratégicos para o país e forneça o apoio necessário para ajudá-los a ter sucesso.

"Apoiar os produtores e focar nos esforços de branding durante esse processo é de fundamental importância para o futuro do setor”, disse ele. "Esta crise pode se tornar uma oportunidade para fortalecer o setor de azeite de oliva. No entanto, para isso, as vozes dos produtores devem ser ouvidas com mais força, e estratégias sustentáveis ​​devem ser desenvolvidas a longo prazo.”