Azerbaijão torna-se 21º membro do Conselho Oleícola

O melhor acesso aos mercados internacionais, a adopção simplificada de procedimentos normalizados e a implementação das melhores práticas agrícolas são algumas das razões pelas quais o sector do azeite do Azerbaijão celebra a adesão do país ao Conselho Azeitona Internacional (COI) como seu 21ºst membro.

Segundo Vahid Novruzov, presidente executivo da Agro Food Investments, uma das maiores explorações agrícolas do país, o interesse pela olivicultura está a crescer no Azerbaijão, com expectativas de que a área olivícola possa duplicar para 15,000 hectares nos próximos anos. .

"Tornar-se membro do COI é um marco significativo para nós”, disse Novruzov Olive Oil Times. "Foram necessários mais de dois anos para atingir este objectivo, o que foi possível graças ao apoio do Ministério da Agricultura. Esta adesão é importante porque está alinhada com os objetivos e aspirações da indústria do azeite.

Situado entre a Rússia e o Irão e mantendo laços estreitos com a vizinha Geórgia, o governo e os empresários do Azerbaijão têm significativamente investido no estabelecimento de uma indústria moderna de azeite nos últimos anos.

"Em nome do Conselho Oleícola Internacional, estou entusiasmado por dar as boas-vindas ao Azerbaijão como o nosso mais novo membro ”, disse Jaime Lillo, o Diretor executivo do COI.

"O Azerbaijão, que participa como país observador no COI desde 2021, tem uma rica história e tradições que certamente contribuirão para a missão do COI de promover o crescimento e a sustentabilidade do cultivo e do comércio de azeitonas, protegendo os consumidores e melhorando o seu conhecimento sobre o azeite. numerosos benefícios para a saúde", Acrescentou.

George Svanidze, empresário georgiano e ex-presidente do COI, confirmou que o anúncio é uma grande notícia para o setor de azeite do Azerbaijão.

"Há vários anos que mantemos discussões com o governo do Azerbaijão, trocando visitas em Espanha e na Geórgia, visto que a produção de azeitona no país apresentou excelentes resultados ”, afirmou.

Svanidze, cujas empresas e agricultores associados também estão a investir fortemente no estabelecimento de novas olivais na Geórgia, observou que a adesão do Azerbaijão ao COI facilitaria o apoio de especialistas estrangeiros e as certificações de qualidade para a produção de azeite.

"Nossos amigos do Azerbaijão viram a importância do COI e de seus especialistas em nossos projetos de expansão do azeite na Geórgia”, disse ele. "Graças a isso, plantamos aqui 1.2 milhão de oliveiras.”

"Graças ao apoio do COI, também estamos investindo em novas tecnologias e máquinas e iniciando os trabalhos em novos lagares de azeite de última geração ”, acrescentou Svanidze.

As oliveiras crescem há séculos no Azerbaijão, principalmente na Península de Absheron, onde as condições climáticas favoráveis ​​levaram o governo a apoiar novos desenvolvimentos.

O Azerbaijão produziu cerca de 1,000 toneladas de azeite na safra 2023/24. (Foto: Grande Agro)

O objetivo dos esforços mais recentes é recuperar terras negligenciadas e, ao mesmo tempo, proporcionar oportunidades aos agricultores locais.

"Em 2018, a nossa empresa, Grand Agro, comprou aproximadamente 200 hectares de olivais antigos não muito longe de Baku”, disse Novruzov. "Eles estavam dilapidados, em muito mau estado e deixados para morrer. Este era o remanescente do que já foi uma grande fazenda coletiva.”

A empresa trabalhou para restabelecer os antigos pomares e plantar muitas árvores novas.

"Nos primeiros anos, aprendemos muito sobre a gestão de pomares, resultando em cerca de 30% dos nossos pomares serem tradicionais, com árvores espaçadas até cinco metros umas das outras”, disse Novruzov. "O restante é intensivo e superintensivo.”

"Com irrigação e fertilização modernas, podemos agora colher até sete ou oito toneladas de azeitona por hectare”, acrescentou.

A empresa, a maior produtora de azeite do país, produziu 600 toneladas de azeite em 2023, mais de 50 por cento da produção total do Azerbaijão.

"Nosso objetivo é produzir 1,000 toneladas num futuro próximo”, disse Novruzov. "A procura existe, pois exportamos para Espanha, Israel, Rússia, Emirados Árabes Unidos e Turquia.”

Esta expansão da cultura da azeitona não se limita ao Azerbaijão e à Geórgia. "Há um processo contínuo em toda a região”, disse Svanidze. "Temos estado em discussões com autoridades de vários países e existe um elevado nível de interesse em apoiar novos investimentos no azeite.

"Geórgia e Uzbequistão já são membros do COI. Seguindo o Azerbaijão, prevemos que o interesse do governo do Cazaquistão poderá levar ao desenvolvimento de laços mais estreitos com o Conselho Oleícola Internacional ”, acrescentou. "Olhando para o futuro, as autoridades e os agricultores do Turquemenistão também demonstram interesse.”

O Azerbaijão faz parte de um grupo de países onde as alterações climáticas estão a expandir as possibilidades da olivicultura. (Foto: Grande Agro)

Segundo Svanidze, o interesse destes países em desenvolver as suas indústrias oleícolas coincide com a necessidade urgente de a indústria oleícola global se adaptar às mudanças climáticas.

Em um artigo do Entrevista de janeiro de Olive Oil Times, Lillo disse que uma das missões do COI é expandir o cultivo da oliveira globalmente para mitigar os impactos do calor extremo e da seca no Mediterrâneo no abastecimento global de azeite.

"Embora países como a Geórgia, o Azerbaijão, o Uzbequistão e o Cazaquistão tenham climas mais frios do que os países mediterrânicos, muitas variedades de azeitonas crescem muito bem aqui”, disse Svanidze.

"Ter novos países produtores é uma missão estratégica neste cenário [de colheitas fracas consecutivas alimentadas por altas temperaturas e secas], que tem provocado a disparada dos preços do azeite em quase todo o lado ”, acrescentou.

Novruzov disse que a situação está a mudar rapidamente no Azerbaijão. "Quando começámos, o Azerbaijão tinha cerca de 3,800 hectares de olivais, a maioria dos quais em mau estado”, disse ele. "Agora temos mais de 7,000 hectares de olivais produtivos.

De acordo com Svanidze, o desenvolvimento de uma indústria oleícola forte também pode promover um melhor entendimento entre os países envolvidos numa região onde os conflitos e tensões têm frequentemente dificultado os esforços locais.

"Os pássaros trazem ramos de oliveira para todo o mundo”, disse Svanidze, aludindo à pomba bíblica e ao ramo de oliveira que ela trouxe a Noé como oferta de paz.

"Quando as pessoas veem as oliveiras que plantaram e percebem quanto tempo podem viver, isso muda a sua mentalidade”, acrescentou. "Esta é uma motivação significativa para a paz e a estabilidade em todo o mundo.”