China inicia negociações para se tornar membro do Conselho das Oliveiras

O Conselho Azeitona Internacional (COI) e a China estão discutindo a adesão do país à organização intergovernamental.

Uma delegação do segundo país mais populoso e da segunda maior economia do mundo visitou a sede do COI em Madri em setembro.

Deng Yu, diretor do Centro de Pesquisa de Azeite de Oliva de Longnan, e Robert Woo, presidente da Associação de Vida de Azeite de Oliva, se encontraram com o COI diretor-executivo Jaime Lillo para analisar a questão da adesão e do reconhecimento de mais laboratórios e painéis de degustação chineses.

O consumo per capita da China é de apenas 0.04 kg por ano, destacando seu potencial significativo como um mercado consumidor em crescimento. - Abderraouf Laajimi, vice-diretor executivo do COI

De acordo com o vice-diretor executivo do COI, Abderraouf Laajimi, a China já tem um laboratório físico-químico para testes de resíduos e contaminantes e um painel de degustação reconhecido pelo COI.

"Com o crescente interesse no consumo de azeite, importações e produção nacional na China, é crucial fortalecer o controle de qualidade dos azeites virgens importados e produzidos localmente”, disse ele. Olive Oil Times.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a China produziu 8,000 toneladas métricas de azeite de oliva na safra de 2023/24. O USDA prevê que a produção será quase a mesma na safra de 2024/25 que se aproxima.

Dados do COI mostram que o consumo de azeite de oliva chinês aumentou drasticamente nos últimos 15 anos, subindo de 12,000 toneladas em 2008/09 para um recorde de 57,500 toneladas em 2021/22. Em uma estimativa preliminar para o ano-safra de 2023/24, que terminou em setembro, o COI previu que o consumo atingiria 46,000 toneladas.

"Expandir o número de laboratórios e painéis de degustação reconhecidos pelo COI na China desempenharia um papel fundamental na prevenção de fraudes, práticas enganosas e adulteração”, disse Laajimi. "Isso salvaguardaria os direitos do consumidor e garantiria que os azeites de oliva obedecessem aos padrões internacionais de pureza e qualidade.”

O COI estima que a China representa cerca de quatro por cento das importações globais de azeite de oliva. Na reunião, Yu disse a Lillo que espera que o consumo de azeite de oliva aumente em cerca de sete por cento anualmente, à medida que os consumidores chineses desenvolvem um apetite por azeite de oliva e o produto alcança novos públicos por meio de iniciativas de marketing.

De acordo com Yu, nos 60 anos desde que o cultivo comercial de azeitonas foi introduzido na China, os agricultores plantaram 120,000 hectares de oliveiras nas províncias centrais de Gansu e Sichuan. O país ostenta cerca de 50 moinhos que podem produzir 11,000 toneladas de azeite de oliva anualmente.

Embora a produção local deva aumentar, Laajimi indicou que o mercado chinês apresenta uma imensa oportunidade de médio e longo prazo para produtores e exportadores de azeite de oliva.

"O consumo per capita da China é de apenas 0.04 kg por ano, destacando seu potencial significativo como um mercado consumidor em crescimento”, disse ele. "Um relacionamento próximo com o COI poderia estimular ainda mais a demanda doméstica por meio de campanhas promocionais direcionadas.”

"A China é um dos principais importadores de azeite de oliva, tendo a Espanha como seu principal fornecedor”, acrescentou Laajimi. "Como a Espanha faz parte da UE, um estado membro do COI, promover um relacionamento mais próximo com o COI poderia ajudar a China a entender e enfrentar melhor os desafios em seu mercado doméstico de azeite de oliva.”

Na verdade, os produtores e os decisores políticos espanhóis têm trabalhado arduamente nos últimos anos para desenvolver exportações para a China. Segundo dados do Ministério da Economia, Comércio e Negócios da Espanha analisados ​​pela Olive Oil TimesA Espanha fornece à China 64% das necessidades de azeite de oliva em 2022/23.

Entre os desafios citados pelos produtores espanhóis que fazem negócios na Espanha está a educação dos consumidores sobre a azeitona azeite benefícios para a saúde, compreender a cultura alimentar chinesa e suas idiossincrasias, e segmentação de publicidade e fornecimento em momentos críticos do ano quando as compras de azeite de oliva estão no seu auge.

Dado o interesse explícito da delegação chinesa em tornar-se o 22.ºnd membro do COI, Laajimi disse que há um caminho claro para a adesão.

"Se a China deseja se tornar membro do COI, ela deve enviar uma solicitação, o que desencadeará um processo em que o Conselho de Membros decide a cota do país”, disse ele. "Essa cota, baseada no envolvimento da China no setor de azeitonas, impacta sua contribuição financeira e direitos de voto dentro do COI.”

Em seguida, as autoridades chinesas devem assinar e ratificar o Acordo Internacional sobre Azeite e Azeitonas de Mesa.

"Uma vez membro, a China desfrutaria dos direitos e obrigações de membro”, disse Laajimi. "Tornar-se um membro do COI garante aos países acesso a padrões internacionais, conhecimento técnico, promoção de mercado e uma palavra a dizer nas políticas globais do azeite de oliva.”

"Além disso, a China seria obrigada a aderir e aplicar o padrão comercial do COI, garantindo a proteção de seus consumidores ao garantir a qualidade e a autenticidade do azeite de oliva em seu mercado interno”, acrescentou.