China poderia competir com a Espanha como capital mundial do azeite?

Fazenda de azeitonas em Kumming China (Foto: Denise Lai)

Custos de mão de obra baratos e acesso à água, além de planos de expansão ambiciosos, podem levar a China a ameaçar a posição da Espanha como o maior produtor mundial de azeite de oliva dentro de uma década, diz um importante jornal espanhol.

Sob o título "China começa a produzir seu próprio azeite ”, El Mundo relataram que em apenas alguns anos o gigante asiático poderia ter cerca de 59 milhões de oliveiras em plena produção - 50% acima dos atuais 39 milhões espalhados por 136,000 hectares - igualando a área de plantação de Jaén, a maior região produtora de azeite do mundo.

"O interesse da China em produzir azeite de oliva está se materializando agora em plantações tão importantes que em um futuro não muito distante seu surgimento nos mercados internacionais pode ser uma ameaça comercial à liderança da Espanha ”, disse o jornal.

"Estima-se que em 10 a 12 anos a China possa ostentar o domínio mundial no mercado de azeite de oliva que a Espanha atualmente detém. ”

A principal vantagem competitiva da China é mão-de-obra barata - equivalente a cerca de € 20 ($ 27) por pessoa, por mês. Ele também tem a principal vantagem de água abundante para suas plantações nas montanhas - como nas províncias de Gansu, Sichuan e Shaanxi - graças ao degelo na primavera.

Há alguns anos, os agricultores e empresários chineses visitam a Espanha para aprender como ela produz seus produtos icônicos, como o azeite.

A habilidade da China em engenharia reversa se estendeu a outro carro-chefe da Espanha - o presunto curado. Uma tentativa frustrada de duas empresas chinesas de registrar o famoso nome Jabugo na China teria causado um arrepio na espinha da Espanha.

Azeite e azeite de bagaço de azeitona as importações para a China cresceram 38% em 2011/12, de acordo com o Conselho Azeitona Internacional. A Espanha tem sido o principal fornecedor, mas agora está passando por uma péssima colheita - parecendo ficar bem menos da metade do recorde da temporada passada de 1.6 milhão de toneladas.

Enquanto isso, este último pode ser o ganho de Marrocos, Tunísia e Turquia - diz-se que os engarrafadores espanhóis e italianos esperam aumentar suas importações desses países para cobrir o déficit da Espanha.

Os preços ex-mill ainda estão subindo na Espanha. O preço médio ponderado da semana a janeiro de 12 foi de € 2.86 / t (US $ 3.81 / t), de acordo com a POOLred.