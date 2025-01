Província paquistanesa de Punjab anuncia plano para plantar 50 milhões de oliveiras

O governo do Paquistão província de Punjab confirmou planos de plantar 50 milhões de oliveiras em quatro milhões de hectares até 2026.

Os esforços de cultivo se concentrarão nos distritos de Chakwal, Attock e Mianwali, conhecidos por suas condições climáticas e de terra favoráveis.

A iniciativa faz parte de uma estratégia mais ampla para reduzir a dependência do Paquistão de azeites comestíveis importados, melhorar o poder aquisitivo rural e mudar parte da produção agrícola para uma cultura mais tolerante à seca.

De acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o Paquistão consumiu 4.41 milhões de toneladas métricas de azeites comestíveis na safra 2023/24, das quais 3.19 milhões de toneladas foram importadas.

A cultura da oliveira é cada vez mais vista como uma cultura estratégica que pode reduzir a pobreza do país. déficit comercial— que atingiram US$ 5.4 (€ 5.27) bilhões em outubro de 2024 — e criar uma nova fonte de renda estrangeira por meio das exportações.

O Paquistão tem 80 milhões de oliveiras selvagens e 5.6 milhões de oliveiras cultivadas, com 500,000 e 800,000 novas árvores plantadas anualmente.

A produção de azeite do país deverá atingir 160 e 180 toneladas métricas na safra 2024/25, representando um aumento de 20% em relação à temporada anterior.

Em 2022, o ano em que o Paquistão juntou-se ao Conselho Oleícola Internacional (COI) como seu 19ºth membro, exportou com sucesso virgem e azeite virgem extra avaliado em US$ 1.9 (€ 1.8) milhões.

"Estamos trabalhando em certificações internacionais, como as certificações da União Europeia e as certificações asiáticas para poder exportar os produtos internacionalmente”, disse Muhammad Azeem Tariq, gerente de projeto da Loralai Olives. Olive Oil Times em uma entrevista em dezembro de 2024.

"Este ano foi notável para a indústria da azeitona”, acrescentou. "Temos observado um aumento não apenas na frutificação, mas também na paixão dos agricultores pela produção de azeitonas.”

Juntamente com o esforço em Punjab, o governo nacional planeja cultivar mais oliveiras em Khyber-Pakhtunkhwa, especialmente Distrito de Hazara e Balochistan.

No Simpósio Internacional do Azeite de Oliva realizado em Madri no mês passado, Azeem Tariq observou que a priorização do cultivo de azeitonas no Paquistão se baseia nas inúmeras vantagens associadas à cultura.

Ele argumentou que as oliveiras são particularmente bem adaptadas às condições climáticas do Paquistão, pois requerem significativamente menos água do que as culturas tradicionais, como trigo e arroz.

Essa característica torna as azeitonas uma escolha ótima para uma região que frequentemente sofre escassez de água. Além disso, o cultivo de azeitonas tem o potencial de melhorar a saúde do solo e mitigar a erosão, contribuindo para a sustentabilidade agrícola de longo prazo.

Separadamente, a olivicultura é vista como uma cultura estratégica em áreas subdesenvolvidas para proporcionar aos agricultores rurais empobrecidos uma vida melhor e dissuadi-los de se juntarem a grupos terroristas, incluindo a Al-Qaeda, que permanecem ativos no norte do país.

O governo paquistanês pretende fornecer apoio abrangente aos agricultores interessados ​​no cultivo de azeitonas.

Esse apoio abrangerá o fornecimento de mudas de alta qualidade, assistência técnica e programas de treinamento projetados para garantir o manejo eficaz das culturas.

Incentivos financeiros e subsídios também estarão disponíveis para encorajar os agricultores a fazer a transição para o cultivo de azeitonas.

O objetivo principal é estabelecer uma cadeia de suprimentos robusta para facilitar a produção, o engarrafamento e a comercialização de azeite de oliva local.