Taiwan reivindicações azeite de azeite de oliva italiano contém corante verde

A Olitalia é o último exportador a ter seu azeite de bagaço de azeitona rejeitada por Taiwan por alegadamente conter o corante verde clorofila e cobre.

Em meio a preocupações internacionais sobre a certeza de seus testes, a Food and Drug Administration (TFDA) de Taiwan anunciou que um carregamento de quase 17 toneladas do fornecedor italiano deve ser destruído ou devolvido porque o composto foi detectado nele.

Captura de tela de uma página da web TFDA traduzida pelo Google

Olitalia, que afirma ser a marca do azeite "mais distribuído no mundo ”, é o fornecedor número um de bagaço de azeitona da ilha.

A outra fornecedora, a Vidoria, uma empresa espanhola, tem 8 toneladas métricas de azeite de bagaço de oliva encalhado em um porto de Taiwan depois de também apresentar resultados positivos.

Acredita-se que Taiwan esteja colhendo amostras de todos esses carregamentos na sequência de um escândalo de azeite comestível em Taiwan, que viu várias empresas multadas, e em 16 de dezembro viu o chefe de uma empresa taiwanesa de azeite de cozinha - disse ter adulterado azeite com azeite de semente de algodão mais barato e clorofilina de cobre - condenado a 16 anos de prisão por fraude e rotulagem incorreta.

Especialista diz que composto pode ocorrer naturalmente em azeite de bagaço de azeitona e azeite de semente de uva

A clorofilina de cobre sintética é permitida em certos alimentos, mas não nos azeites vegetais. Adicionando-o a azeites mais baratos - chamado "esverdear ”- é um truque às vezes usado para tentar fazer com que eles sejam azeite de oliva, e especialmente azeite de oliva extra virgem.

Mas quanto relatado na semana passada por Olive Oil TimesO especialista em azeites Wenceslao Moreda, do Instituto de Gorduras e Óleos da Espanha em Sevilha, está entre aqueles que afirmam que, segundo os métodos de teste existentes, um resultado positivo para o composto no caso do azeite de bagaço de oliva ou azeite de semente de uva "pode corresponder ao formado naturalmente ... e não à adição do corante ... "

Fica sabido que um relatório da Moreda sobre o assunto foi enviado a Taiwan pelas autoridades espanholas.

Exportadores italianos pedem intervenção em Taiwan

E em um carta no mês passado Para o Instituto Italiano de Comércio Exterior (ICE) em Taipei, a ASSITOL, a Associação da Indústria Petrolífera Italiana, que representa os embaladores de azeite e de sementes, disse que seus testes mostraram que "presença mínima de clorofila de cobre "pode ​​ser "gerados naturalmente ”e em níveis muito inferiores aos necessários para colorir um azeite.

A ASSITOL pediu ao instituto que fizesse uma ligação com o TFDA para solicitar a suspensão de quaisquer medidas contra a importação e distribuição de azeites italianos em Taiwan.

O TDFA e a Olitalia ainda não responderam aos pedidos de comentário.

Outro membro da indústria que pediu para não ser identificado disse que acha que Taiwan está usando fornecedores estrangeiros como bode expiatório para encobrir irregularidades em seu mercado doméstico de azeite comestível.