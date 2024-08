Seguindo uma tendência global crescente de avaliação e controle da qualidade do azeite de oliva, a cadeia de supermercados australiana Coles anunciou que todos os seus azeites de marca própria cumprirão os Padrão australiano para azeites de oliva e oleaginosas pela extremidade de 2012.



Eles argumentaram que não podem ditar o que seus fornecedores fazem, o que eu acho uma besteira - Lisa Rowntree, Australian Olive Association

Como atualmente não há controles obrigatórios para o azeite de oliva no país, a adoção de Coles do Padrão Australiano, que aplica critérios de pureza e qualidade, é voluntária. O Australian Standard foi estabelecido em 2011 como uma iniciativa conjunta entre as partes interessadas da indústria e o grupo de defesa do consumidor CHOICE para garantir rotulagem e métodos de teste precisos. O Australian Standard proíbe o uso de termos vazios como "puro," "luz "e "premium ", que pode induzir os consumidores em erro.

Os azeites de oliva aprovados pelo Australian Standard devem passar por uma série de testes de sabor conduzidos por um painel sensorial credenciado. Os membros do painel testam e avaliam cada azeite com base no sistema de pontuação sensorial de 20 pontos da Australian Olive Association.

O Padrão Australiano também exige que todos os azeites rotulados "extra virgem ”não refinado, extraído mecanicamente de azeitonas de qualidade e armazenado e manuseado de acordo com as diretrizes para ajudar a garantir que os azeites atendam às especificações no momento da compra.

Lisa Rowntree, diretora executiva da Australian Olive Association, disse que a medida certamente beneficiará o setor, mas instou a segunda maior rede de supermercados do país a ir mais longe.

"Esperamos ver uma mudança nas prateleiras dos supermercados e encorajamos fortemente a Coles a garantir que todos os importadores que trazem o petrazeite [para a Austrália] e o vendem através da Coles também cumprem o Australian Standard ”, disse Rowntree.

"Eles [Coles] sempre disseram que fariam isso por suas próprias marcas, mas queremos fazer isso também com suas importações. Eles argumentaram que não podem ditar o que seus fornecedores fazem, o que eu acho que é uma besteira ”, disse Rowntree The Weekly Times. "Acho que um supermercado pode ditar o que seus fornecedores trazem e eles podem optar por não estocar se não estiver em conformidade. ”

A Coles disse que começou a remover os azeites da marca Coles que não atendiam ao padrão australiano no início deste ano. A empresa disse que seu esforço para promover Azeite virgem extra fabricado na Austrália resultou em um aumento de 50 por cento nas vendas no ano passado.

