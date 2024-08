Austrália lidera novo impulso para aumentar o limite de campismo para o azeite

Os produtores do Novo Mundo estão renovando uma oferta para aumentar o limite de campesterol no azeite de oliva para impedir que o que eles dizem atuar como uma barreira comercial e discriminar seus autênticos azeites virgens.

Liderados pela Austrália e com apoio da Argentina, Estados Unidos e Nova Zelândia, eles dizem que o limite deveria ser aumentado de 4 para 4.8 por cento para não excluir injustamente os azeites que o excedam por razões sazonais, varietais ou geoclimáticas.

Em um documento de discussão para a reunião do Comitê do Codex sobre Gorduras e Óleos (CCFO) a ser realizada na Malásia de 25 de fevereiro a 1º de março, eles dizem que o valor mais alto "abrangeria a grande maioria dos azeites produzidos a partir de Barnea, ArbequinaKoreneiki, Cornicabra e variedades similares de alto colesterol, independentemente de onde no mundo elas sejam cultivadas. ”

"A produção e o comércio de azeites virgens de países emergentes produtores de azeite estão a aumentar substancialmente. Portanto, é crucial para o CCFO examinar as evidências que mostram claramente que o limite atual para o campesterol atua como uma barreira técnica para o comércio de azeites virgens ”, diz o jornal.

O limite para o colesterol (um dos vários esteróis encontrados no azeite) não é relevante para a saúde pública, mas visa detectar adulteração de azeite com outros azeites comestíveis.

De 888 amostras coletadas na Austrália ao longo de vários anos e em uma série de estações e variedades, um terço tinha um nível de campesterol acima de 4%. No entanto, estudos lá descobriram que a genética e o ambiente desempenham um grande papel nos níveis de campesterol e descartaram a adulteração ou a má qualidade do azeite como fatores causais.

O artigo diz que "em antecipação ao contra-argumento ”de que aumentar o limite do campesterol aumentaria o risco de adulteração, o limite para outro fenol, o estigmasterol (níveis excessivos que sugerem a presença de azeite de soja), deve ser reduzido. O padrão Codex permite efetivamente até 3.9 por cento de estigmasterol no azeite, mas um máximo inferior de 1.9 por cento é proposto.

"Embora os países da UE, Síria, Tunísia, Turquia e Marrocos continuem a ser os principais exportadores de azeite de oliva em um futuro próximo, a expansão considerável da produção em vários outros países (por exemplo, Argentina, Israel, Brasil, República da África do Sul, China e Austrália) provavelmente mudará os padrões de comércio no médio prazo. ”

À medida que surgem variedades diferentes e a produção ocorre sob novas condições geoclimáticas, os parâmetros no padrão Codex (em vigor desde o 1981) devem ser padronizados de acordo. o jornal diz.

COI também estuda campesterol

Na última reunião do CCFO, realizada em fevereiro de 2011, uma proposta para começar a trabalhar na alteração do nível de campesterol não obteve apoio, mas a porta foi deixada aberta para novos dados que justifiquem a mudança a serem apresentados em 2013.

De acordo com o relatório do diretor executivo do International Olive Council (COI), Jean-Louis Barjol, sobre a reunião, "Com relação ao ... campesterol, todas as delegações do COI concordaram em afirmar que os estudos do COI estavam em andamento e que era prematuro o Codex agir. ”

"O objetivo de adiar as discussões sobre… campesterol até 2013 foi alcançado. Entre agora e então, o IOC terá que realizar estudos para montar um banco de dados viável ... e explorar caminhos realistas para soluções ”, escreveu ele.

Uma reunião pública para fornecer informações e receber comentários públicos sobre as posições dos EUA para o próximo Comitê do Codex sobre gorduras e azeites será realizada em Maryland, em fevereiro do ano 5.