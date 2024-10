Grupos de cidadãos em Roma colhem oliveiras locais para caridade

Roma é repleta de parques públicos, alguns com oliveiras antigas e outras recentemente plantadas.

Voluntários de duas associações de bairros na periferia leste da cidade se mobilizaram para cuidar das oliveiras que crescem nos espaços verdes de seu distrito. Essas árvores produzem azeite virgem extra para caridade.

As instituições da cidade receberam bem a iniciativa e despertaram grande interesse da população.

Esta é uma maneira de cuidar de um bem da comunidade. Não é apenas uma oportunidade para todos nós socializarmos, mas também uma maneira de proteger essas belas oliveiras enquanto fazemos algo de bom para os outros. - Andrea Cacciani, presidente do comitê Nuova Tor Vergata

"Inicialmente, éramos apenas um pequeno grupo de vizinhos que costumavam frequentar o parque”, disse Antonio Carosi, um dos promotores da iniciativa no Parco dei Romanisti em Torre Spaccata.

"À medida que voluntariamente começamos a cuidar deste espaço público, mantendo-o limpo e protegendo sua vegetação, percebemos que as 35 oliveiras espalhadas no jardim estavam crescendo bem, produzindo muitos frutos”, acrescentou.

As árvores com uma década de idade foram plantadas no parque quando ele foi criado em 2004. O grupo, que colhe as azeitonas anualmente, está tentando identificar a variedade da azeitona.

Veja também: Oliveiras em terras públicas proporcionam colheita abundante para os habitantes italianos

"Tenho experiência na produção de azeite de oliva com minha família, assim como outros do grupo; portanto, foi mais fácil para nós embarcar no projeto de produzir azeite de oliva extra virgem a partir de suas azeitonas”, disse Carosi.

Os voluntários realizaram a primeira colheita em 2012, após receberem autorização das autoridades locais, conforme exigido por lei em espaços públicos.

"Nos primeiros anos de nossa atividade, apesar da permissão que nos foi dada no início de cada temporada de azeitonas, a polícia municipal apareceu para garantir que estávamos trabalhando em conformidade com os regulamentos”, disse Carosi.

"Depois de algum tempo atuando como amadores, decidimos formalizar nosso papel e atuar de forma mais estruturada, nos unindo ao grupo de compras solidárias 'GÁS.PAR8.' (lê-se 'Gasparotto')”, acrescentou.

Desde então, eles têm participado de um evento focado em espaços públicos organizado por instituições locais. O lançamento do projeto foi recebido com entusiasmo.

"Apresentamos nosso trabalho ao público e recebemos o reconhecimento da vereadora de agricultura da Roma Capitale, Sabrina Alfonsi”, disse Carosi. "Nós nos comprometemos a aprimorar ainda mais o projeto e agora estamos prestes a enviar um rascunho de acordo de colaboração ao município de Roma.”

Agora, eles estão se preparando para a próxima colheita em meados de outubro. No momento certo de amadurecimento, as frutas serão colhidas e entregues a um moinho a poucas horas da cidade para obter azeite de oliva extra virgem. "As despesas da operação de moagem são pagas por nós, voluntários”, disse Carosi.

O azeite de oliva extra virgem é imediatamente engarrafado e doado à associação beneficente Caritas Italiana, cuja filial local fica na paróquia de Saint Bonaventura, ao lado do parque. Aqui, o azeite é incluído em cestas básicas distribuídas pela equipe com o apoio dos voluntários para pessoas necessitadas.

"Agora estamos chegando a um acordo para podar as árvores em colaboração com os trabalhadores do serviço de jardinagem do município”, disse Carosi. "Há alguns anos também fiz um curso de poda. Devo dizer que estamos cada vez mais empenhados em conhecer mais e melhorar ainda mais o processo de produção.”

Oliveiras no Parque Romanisti em Torre Spaccata, Roma (Foto: Piero Messa)

Normalmente, sete ou oito voluntários são responsáveis ​​pela gestão ordinária do pequeno bosque urbano, enquanto pelo menos uma dúzia de pessoas se juntam ao grupo durante os dias de colheita.

"A colheita de azeitonas é uma experiência interessante e uma novidade para muitos moradores da cidade, que também são motivados pelo propósito de caridade por trás dela”, disse Carosi. "Cada um pode dedicar o tempo que puder, e esta é uma ótima oportunidade para socializar. De fato, o trabalho conclui com um belo churrasco aberto a todos.”

Anúncios

Anúncios

"As pessoas se ocupam com essa atividade, que revitaliza o bairro”, acrescentou. "Como pretendemos estender o projeto para outras partes da cidade, estamos felizes por podermos apoiar outro grupo de voluntários que também começou a produzir azeite de oliva extra virgem não muito longe daqui, alguns anos atrás.”

No extremo leste da cidade, o parque arqueológico Salvador Allende cobre 12 hectares de terra. Ele abriga 25 oliveiras que margeiam uma estrada pavimentada com pedras da era romana.

"Estas árvores são provavelmente centenárias e pertencem a variedades autóctones”, afirmou Andrea Cacciani, presidente da Nova Tor Vergata comitê de bairro, disse Olive Oil Times.

"Quando nos mudamos para esta área recém-construída no final da década de 1990, elas estavam basicamente negligenciadas, principalmente porque são protegidas por restrições legislativas da Superintendência do Patrimônio Arqueológico”, acrescentou. "Eles estão de fato localizados bem ao lado de uma antiga estrada em excelente estado de conservação que na época romana conectava os assentamentos de Tuscolo e Fidene.”

Apesar das rígidas restrições impostas pelas autoridades, os voluntários do comitê do bairro obtiveram autorização para cuidar das árvores.

"Depois, quando fui eleito presidente do comitê do bairro, há três anos, pensei que suas frutas também deveriam ser valorizadas”, disse Cacciani. "Além disso, nas periferias, temos que lidar com a '“Os ladrões de azeitonas, que roubam as azeitonas e, ao fazê-lo, arrancam os ramos e danificam-nos.”

"Isso é um problema para a saúde dessas árvores, que são um verdadeiro patrimônio, principalmente considerando sua grande idade”, acrescentou. "Protegemos as árvores de danos coletando os frutos no momento certo para obter um produto de qualidade enquanto eles ainda estão verdes demais para atrair a atenção dos ladrões.”

Nuova Tor Vergata doa o azeite produzido pela colheita das oliveiras públicas para os necessitados. (Foto: CDQ Nuova Tor Vergata)

Determinados a salvaguardar e valorizar as oliveiras, representantes do comitê de bairro foram ao escritório do serviço de jardinagem. Eles apresentaram a situação do parque e sua ideia de produzir azeite de oliva extra virgem aos funcionários. Eles rapidamente receberam permissão para realizar a primeira colheita em 2022.

"Não só a conselheira da agricultura concordou em nos deixar colher a fruta, mas seu colega nos informou sobre o trabalho que já está sendo realizado pelos voluntários na área de Torre Spaccata”, disse Cacciani. "Eles nos colocaram em contato com eles, que imediatamente se disponibilizaram para ajudar e nos deram dicas úteis para começar.”

Quando as operações de colheita no Parque Salvador Allende começaram, várias pessoas se juntaram ao grupo de voluntários para ajudá-los a colher as azeitonas e colocá-las em uma van.

"Chamei um especialista, que veio com dois colaboradores para nos ajudar melhor, e ele nos emprestou todas as ferramentas necessárias, incluindo caixas, redes e ancinhos”, disse Cacciani. "Começamos a colheita pela manhã e, em meio dia, estávamos a caminho de um moinho na área de Pavona. Dado o propósito do nosso trabalho, o moleiro generosamente nos deu um bom desconto na prensagem.”

Eles obtiveram 110 litros, que foram engarrafados e confiados aos operadores da Caritas na cidade vizinha de Frascati.

Enquanto isso, a colaboração entre o comitê do bairro Nuova Tor Vergata e o grupo do parque Romanisti se transformou em amizade, o que é um bom presságio para o futuro do projeto. Os voluntários esperam que mais grupos de cidadãos comecem a proteger e valorizar as oliveiras em suas áreas locais, com o benefício adicional de produzir azeite de oliva extra virgem bom e saudável para aqueles que mais precisam.

"Ontem mesmo, Tonino me ligou”, disse Cacciani, referindo-se carinhosamente a Antonio Carosi. "Ele me disse que eles apresentaram o pedido de autorização para realizar a colheita este ano e que suas árvores e azeitonas estão em boas condições.”

"No ano passado, foi impossível para nós colhermos qualquer fruta porque a forte seca causou uma perda na produção, mas este ano, nossas árvores também estão prosperando, e estamos prontos para começar a nova colheita em algumas semanas”, acrescentou.

"“Essa é uma forma de cuidar de um bem da comunidade”, concluiu Cacciani. "Não é apenas uma oportunidade para todos nós socializarmos, mas também uma maneira de proteger essas belas oliveiras enquanto fazemos algo de bom para os outros.”