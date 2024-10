Egito visa aumento significativo nas exportações de azeite de oliva

Autoridades no Egito destacaram o papel da produção de azeitonas de mesa e azeite de oliva como setores estratégicos com potencial de exportação promissor, mas o país enfrenta desafios significativos.

De acordo com dados do International Olive Council, o Egito deve exportar 1,000 toneladas métricas de azeite de oliva e 100,000 toneladas de azeitonas de mesa no ano-safra de 2023/24, que termina no final de setembro. O Egito é o terceiro maior exportador de azeitonas de mesa do mundo, depois da Espanha e da Turquia.

Maysa Hamsa, diretora executiva da Câmara de Comércio Egípcia, convocou uma reunião de produtores, autoridades governamentais, reguladores e pesquisadores para desenvolver um plano para aumentar as exportações de azeite de oliva.

Os produtores precisam estudar os mercados estrangeiros que demandam azeite de oliva e identificar as variedades e os padrões específicos que esses mercados exigem para alinhar a produção às preferências do mercado. - Yahia Mohamed Metwally Khalil, professor de economia agrícola, Centro Nacional de Pesquisa

Reda Abdel Jalil, diretora geral de assuntos técnicos da câmara, observou que os níveis estáveis ​​de produção de azeite de oliva do Egito, que caíram abaixo de 40,000 toneladas apenas uma vez nos últimos seis anos de safra, coincidindo com colheitas ruins nos últimos dois anos em outras partes do Mediterrâneo, criaram uma abertura para exportadores.

O Egito produziu cerca de 40,000 toneladas de azeite de oliva em 2023/24, praticamente tudo vendido domesticamente. Alguns produtores no país disseram que antecipam uma boa colheita em 2024/25.

"Nesta temporada, tivemos uma colheita particularmente frutífera e abundante”, disse Ramy Naguib Rammah, coproprietário da Rammah Olive Oil, uma produtora familiar. Olive Oil Times.

Embora Rammah tenha dito que exportar azeite de oliva faz parte dos planos da empresa, ela está focada no mercado interno — o Egito abriga 117 milhões de pessoas — e no desenvolvimento do turismo.

"Nosso foco principal é o mercado local, onde pretendemos conscientizar sobre o azeite de oliva e reviver a rica história do Egito em sua produção e usos”, disse ele. "Embora as exportações façam parte dos nossos planos, elas não são nossa principal prioridade agora.”

"Os preços que oferecemos ao mercado egípcio são significativamente mais lucrativos do que as ofertas baixas que recebemos dos importadores em comparação com a alta qualidade azeite virgem extra oferecemos”, acrescentou.

Os produtores egípcios estão enfrentando dificuldades devido à instabilidade política, burocracia excessiva, escassez de mão de obra qualificada e acesso limitado ao crédito.

O Egito plantou 23 milhões de oliveiras desde 2015, com planos de plantar mais 77 milhões. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

Eventos globais levaram à desvalorização da libra egípcia, alta inflação e falta de moeda estrangeira. O aumento das exportações de azeitonas de mesa e azeite de oliva é visto como uma forma de trazer euros e dólares americanos e ajudar a economia.

"Embora o Egito seja um dos maiores produtores de azeite de oliva, ele enfrenta muitos desafios na agricultura, produção e exportação”, disse Shayma Said El Araby, economista, à mídia local. "O principal problema que impede a liderança do Egito no cultivo e exportação de azeite de oliva é a falta de experiência e conhecimento entre os agricultores.”

Rammah está entre os produtores que investem em equipamentos de moagem de última geração como parte do foco da empresa na qualidade em vez da quantidade.

"Estamos usando uma nova tecnologia e temos duas linhas contínuas automatizadas: uma é trifásica e a outra é bifásica, e ambas funcionam com eficiência máxima”, disse ele. "Também temos uma unidade de controle de qualidade, um laboratório para testar os níveis de peróxido e acidez e um painel de degustação para classificar cada produto em um nível sensorial para identificar defeitos.”

Na verdade, Rammah disse que qualidade do azeite egípcio melhorou nos últimos anos devido aos avanços tecnológicos. Ele acrescentou que os agricultores adotam práticas sustentáveis ​​para agregar valor e reduzir custos em toda a produção e comercialização.

"Nossas azeitonas são livres de pesticidas, OGM e colhidas manualmente”, disse Rammah. "Mantemos uma pequena fazenda de abelhas para polinização e empregamos as melhores práticas de conservação de água, incluindo sistemas de irrigação por gotejamento e outros métodos inovadores para minimizar o uso de água e evitar o desperdício.”

"Além disso, utilizamos fontes de energia renováveis, principalmente energia solar”, acrescentou. "Somos a primeira marca no Egito a implementar rastreabilidade e transparência na cadeia de fornecimento de azeite de oliva, garantindo que [os clientes possam seguir nossas] práticas sustentáveis ​​da fazenda à garrafa.”

Os participantes da reunião da Câmara de Comércio enfatizaram a necessidade de expandir o cultivo de azeitonas para produção de azeite e plantar novos pomares de alta densidade e superalta densidade, mantendo a forte posição do Egito na produção de azeitonas de mesa. Em 2023/24, o Egito produziu 600,000 toneladas de azeitonas de mesa, quase um quarto do total global.

O Rammah Olive Oil atualmente é vendido no mercado interno, mas tem planos de expandir para exportações. (Foto: Mostafa Elshourbagy)

Dados do Ministério da Agricultura e Recuperação de Terras citados na mídia local mostram que o Egito tem cerca de 97,000 hectares de olivais em produção, com outros 11,300 hectares previstos para entrar em produção em breve.

De acordo com a Autoridade Geral para o Investimento e Zonas Francas, o Egipto plantou cerca de 23 milhões de oliveiras desde 2015, quando o Presidente Abdel Fattah El-Sisi anunciou planos para planta 100 milhões oliveiras.

"O governo egípcio empreendeu um projeto significativo para expandir espaços verdes”, disse Rammah. "Eles encorajam ativamente os investimentos estrangeiros e as oportunidades de exportação removendo quaisquer obstáculos que os investidores possam enfrentar. Além disso, eles fizeram um progresso notável na redução da burocracia.”

"Não está claro se outros produtores de azeite de oliva estão hesitantes em exportar ou se estão ativamente envolvidos na exportação”, acrescentou. "O que sabemos com certeza é que exportadores ativos atualmente exportam azeite de oliva principalmente em formato a granel. Nosso objetivo é exportar um produto final embalado feito no Egito, que temos certeza de que pode competir com marcas de ponta globalmente.”

Yahia Mohamed Metwally Khalil, professor de economia agrícola no Centro Nacional de Pesquisa, disse à mídia local que autoridades e produtores devem identificar e atingir mercados específicos onde o azeite de oliva egípcio receberá os retornos mais consideráveis.

"Os produtores precisam estudar os mercados estrangeiros que demandam azeite de oliva e identificar as variedades e padrões específicos que esses mercados exigem para alinhar a produção com as preferências do mercado”, disse ele.