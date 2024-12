Acusação de fraude generalizada gera polêmica na Espanha

O setor de azeite de oliva na Espanha está em crise após acusações da Dcoop, uma cooperativa com milhares de membros, de fraude generalizada e descontrolada no setor de azeite de oliva.

Essas declarações me parecem particularmente infelizes e irresponsáveis ​​porque colocam em questão a reputação do setor. - Luis Planas, Ministro da Agricultura, Pescas e Alimentação

No auge da colheita da azeitona, o secretário-geral da cooperativa, Antonio Luque, disse ao El Economista que alguns engarrafadores estão lucrando blendndo azeite de oliva com produtos mais baratos, como azeite de girassol.

Segundo Luque, esses produtos adulterados são comercializados nacional e internacionalmente como azeite de oliva, comprometendo a integridade da produção espanhola.

Segundo o presidente da Dcoop, esse cenário já dura muito tempo. "Estamos em silêncio há 40 anos, mas não vamos permitir mais isso”, disse Luque durante evento organizado pela cooperativa.

"Não temos provas para levá-los ao tribunal, mas temos indícios muito sólidos e não temos uma administração, tanto nacional quanto regional, disposta a impedir e pôr fim a isso”, acrescentou. "A administração tem que fazer alguma coisa porque a fraude não está sendo monitorada.”

Luque afirmou ainda que "grande fraude de azeite de oliva foi inventada na Itália. O problema já está sob controle lá, graças à rastreabilidade. No entanto, a fraude agora se mudou para a Espanha.”

A Dcoop não nomeou operadores específicos envolvidos e não ofereceu nenhuma prova da suposta fraude.

As observações de Luque provocaram respostas imediatas da Anierac e da Asoliva, as principais organizações que representam engarrafadores e exportadores de azeite de oliva. Ambas as organizações veementemente negado as acusações.

"Primeiro, rejeitamos isso de cara. A indústria espanhola é um setor capaz, que cumpre com todos os parâmetros exigidos pela legislação europeia e, além disso, é monitorado por todas as administrações”, disse Primitivo Fernández, diretor da Anierac.

"Considero esse tipo de declaração, que não é apoiada por nenhuma evidência, altamente irresponsável”, acrescentou Rafael Pico Lapuente, diretor executivo da Asoliva. "Se você tiver alguma evidência, você deve ir ao tribunal e denunciá-la.”

Ambas as organizações destacaram sua colaboração com o governo espanhol em todos os níveis para melhorar continuamente os controles e regulamentações.

Eles também alertaram sobre possíveis ações legais contra o que descreveram como "falsas acusações”. Na sua opinião, tais declarações "visam desacreditar o prestígio do azeite de oliva espanhol em comparação com o azeite de outros países e atacar um setor de enorme importância e tradição na Espanha, que é um pilar fundamental para a economia e a cultura do país.”

As acusações da Dcoop também atraíram críticas do governo nacional. O Ministro da Agricultura, Pesca e Alimentação da Espanha, Luis Planas, alertou que essas alegações podem prejudicar a indústria do azeite de oliva.

"Essas declarações me parecem particularmente infelizes e irresponsáveis ​​porque colocam em questão a reputação do setor”, disse ele.

Planas enfatizou os rigorosos controles de rotulagem e testes organolépticos dos produtos de azeite de oliva, que são realizados rotineiramente.

Ele também destacou a importância da regulamentação passado em 2021 para restringir o uso dos termos virgem e virgem extra em blends de azeite de oliva e outros azeites de sementes e proibir engarrafadores de blendr azeites de oliva de diferentes safras. A atualização da regulamentação teve como objetivo melhorar a rastreabilidade do produto em todos os canais de produção e vendas.

Planas advertiu a Dcoop que, sem fornecer "nomes e apelidos” dos alegados culpados, as suas acusações correm o risco de minar "um setor que não merece isso.”

Em um subsequente declaração, A Dcoop reiterou suas acusações, citando anomalias no mercado que sugerem que fraudes estão de fato ocorrendo.

"Nesta campanha, houve casos em que o azeite lampante (que não pode ser engarrafado porque é de baixa qualidade e deve ser refinado) foi muito mais caro do que o azeite refinado, apesar dos custos industriais do refino”, escreveu a cooperativa.

"Isso desafia a lógica do mercado”, acrescentou a cooperativa. "Lampante é o azeite produzido em lagares que não pode ser engarrafado devido à má qualidade e deve passar por refino. Uma vez refinado, é blenddo ao azeite virgem ou extra virgem e depois engarrafado como 'azeite,'"

A Dcoop também observou a dificuldade de detectar certos tipos de fraude petrolífera através de análises laboratoriais, ecoando as recentes palavras de Especialistas italianos antifraude.

"Todos os azeites compartilham certas composições de ácidos graxos”, escreveu a cooperativa. "Por exemplo, o azeite de girassol contém ácido oleico”, também a gordura predominante no azeite de oliva.

"Nós conduzimos estudos revelando azeites no mercado com parâmetros analíticos consistentemente em seus limites, o que é naturalmente impossível e só pode ser explicado pela blend de azeites diferentes. Esses azeites atendem aos padrões, mas exibem valores analíticos incomuns, sugerindo manipulação”, acrescentou.

"Não estamos discutindo um risco à saúde aqui, mas sim autenticidade, pureza e garantia de que tudo em uma garrafa de azeite de oliva vem genuinamente de azeitonas”, disse Dcoop.

"Temos pistas, mas nenhuma evidência concreta contra qualquer operador; caso contrário, teríamos denunciado”, concluiu o comunicado. "No entanto, é claro que isso deve ser investigado para defender a boa imagem do azeite espanhol.”