Carrefour torna obrigatórios rótulos Nutri-Score para fornecedores franceses

O gigante do varejo Carrefour exibirá em breve o pontuação Nutri logotipo para a maioria das embalagens de alimentos vendidas na França.

Em carta endereçada a mais de 550 produtores de alimentos, o Carrefour estabeleceu um prazo de três meses para a adoção do selo frontal da embalagem (FOPL).

Caso os fornecedores não cumpram, o varejista disse que informará seus clientes, calculará as classificações Nutri-Score para esses produtos e as publicará em seu site e aplicativo móvel.

"Comunicaremos o Nutri-Score de vários produtos vendidos no Carrefour em nosso site e no aplicativo móvel do Carrefour, exceto nos casos em que você se opuser formalmente a isso, o que será comunicado aos nossos clientes”, Alexandre Bompard, presidente e CEO do Carrefour, escreveu no LinkedIn aos fornecedores do varejista.

Esta é a primeira vez que um varejista assume uma posição tão firme com seus fornecedores em relação ao Nutri-Score.

Embora a França tenha adotado o Nutri-Score em 2017, seu uso em embalagens continua voluntário, e os produtores não são legalmente obrigados a incluí-lo. Mais de 7,000 produtos alimentícios vendidos pelo Carrefour já apresentam o selo.

Nutri-Score é um FOPL estilo semáforo que usa uma combinação de cinco cores e letras coordenadas para avaliar a saúde de um alimento embalado com base em seu conteúdo de gordura, açúcar, sal e calorias por porção de 100 gramas ou mililitros.

A 'Verde A' indica a opção mais saudável e 'Vermelho ' denota o menos saudável. Todos os tipos de azeite de oliva são avaliado com um 'B.' verde-claro

Pesquisa recente sugeriu que o Nutri-Score influenciou a composição de produtos alimentícios na França, o primeiro país a adotar o sistema de rotulagem.

De acordo com o estudo, os produtores de alimentos estão reformulando os produtos para obter classificações mais altas no rótulo frontal da embalagem.

"Antes de nos perguntarmos se devemos ou não taxar produtos açucarados, vamos começar dando aos nossos clientes informações completas sobre o que eles consomem”, disse Bompard.

Ele enfatizou que a presença expandida da Nutri-Score nas ofertas do Carrefour faz parte da iniciativa mais ampla Act for Food.

A iniciativa, lançada em 2018, visa melhorar a relação qualidade-preço dos produtos do Carrefour, ao mesmo tempo em que aumenta a transparência na produção de alimentos. O programa envolve diretamente os fornecedores de alimentos nesses esforços.

"Hoje, quero dar um passo adiante, fornecendo ainda mais informações aos nossos clientes sobre o perfil nutricional dos produtos que vendemos para ajudá-los a fazer escolhas que levem a um consumo mais saudável e sustentável”, escreveu Bompard.

Entre os fornecedores visados ​​pela carta está a Danone, multinacional alimentícia francesa, que anunciou recentemente planeja reduzir significativamente o uso do Nutri-Score em suas embalagens.

A Danone atribuiu essa decisão à recente revisão do algoritmo subjacente do Nutri-Score.

"Este desenvolvimento dá uma visão errônea da qualidade nutricional e funcional dos produtos lácteos e vegetais bebíveis, não estando de acordo com as diretrizes alimentares baseadas em alimentos na Europa”, disse a empresa.

Nutri-Score tem foi adotado por vários países europeus, embora continue a ser voluntário para fornecedores em todos os casos.

A iniciativa do Carrefour surge em um momento em que o futuro do Nutri-Score na Europa é cada vez mais incerto.

À medida que a nova Comissão Europeia inicia o seu mandato em 1 de Dezembrost, o novo Comissário para a Saúde e Bem-Estar Animal, Olivér Várhelyi, descartou a adoção do Nutri-Score pela UE como um FOPL oficial em toda a Europa durante a próxima legislatura.