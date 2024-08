Preocupação na Europa sobre os Novos Padrões de Azeite

Grupo Consultivo da Comissão Européia sobre o Presidente das Oliveiras e Produtos Derivados Rafael Sánchez de Puerta Díaz

O setor de azeite de oliva da Europa está de olho nos Estados Unidos e na Austrália para qualquer movimento para introduzir padrões de qualidade obrigatórios, mostram as atas de um comitê consultivo da UE.

E de acordo com o projeto de relatório sobre a última reunião do Grupo Consultivo da Comissão Europeia sobre Azeitonas e Produtos Derivados, há demanda por melhores dados para permitir instantâneos mais claros do estado do mercado de azeite.

O recentemente publicado minutos da reunião de 14 de junho em Bruxelas também afirmam que a UE gostaria que os EUA introduzissem um nível máximo de resíduo para o pesticida Clorpirifosetil no azeite, porque a falta de um LMR fez com que vários recipientes de azeite italiano fossem rejeitados nos portos americanos .

Preocupação com possível ordem de comercialização de azeite nos EUA

Sob o item da agenda "barreiras não-tarifárias ao comércio ”, alguns membros do grupo compartilharam preocupações sobre a possibilidade de os EUA introduzirem uma ordem de marketing de azeite. Este último poderia levar a importações também sendo mantidas em padrões mais altos.

Entre as opiniões expressas estavam "Os californianos devem cumprir os mesmos requisitos que os operadores da UE, para que todos jogemos de acordo com as mesmas regras ”, e que "As normas do COI (Conselho Internacional da Azeitona) devem ser adotadas e aplicadas às importações e produtos nacionais nos EUA ”

Um representante da Comissão disse que estava em contato com as autoridades americanas, monitorando os desenvolvimentos e tentando aumentar a conscientização sobre o assunto.

A Comissão também atualizou suas negociações de livre comércio com os EUA, indicando que "dispostos a finalizar as negociações até o final de 2015. "

Medo de que o padrão de azeite da Austrália possa ser aplicado

As preocupações também foram transmitidas Padrão de azeite da Austrália, adotado no 2011, e se a adesão a ele poderia deixar de ser voluntária nesse país.

A Comissão disse que o governo australiano confirmou que o padrão permaneceria voluntário "e não havia evidências de que isso pudesse mudar tão cedo. ”

Um representante da indústria solicitou à Comissão que "permaneça cauteloso ”sobre o assunto, pois o setor não estava completamente seguro de que isso seria o caso, "visto que havia muita pressão dos produtores australianos. ”

A Comissão também disse que não havia planos para iniciar negociações de livre comércio com a Austrália, e é improvável que isso mude em um futuro próximo.

Pesticidas causam problemas para as importações dos EUA: clorpirifós-etil

Vários recipientes de azeite virgem extra italiano foram rejeitado em portos dos EUA no início deste ano, porque tinham vestígios de clorpirifos-etil, um pesticida autorizado nos EUA para outros produtos agrícolas, mas não para o azeite.

Em uma discussão sobre o problema, a Comissão disse que a solução era pedir à Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos que fixasse um LMR para o azeite.

A Comissão estava pronta para apoiar tal apresentação e levantar a questão em conversações bilaterais, disse.

Desejo por melhores dados do mercado

Uma visão geral dos mercados de azeite e de mesa - incluindo produção provisória, consumo, comércio e valores de ações transitadas para a safra 2012/13 e as perspectivas para 2013/14 - levou à discussão sobre a coleta desses dados.

Na reunião anterior do grupo, em dezembro de 2012, alguns membros expressaram preocupações sobre "inconsistências ”entre os dados da Comissão e os do COI.

Na última reunião, a Comissão lembrou aos participantes que os membros da UE devem fornecer regularmente informações sobre seus estoques e que a UE é obrigada a comunicar dados de mercado ao COI.

A ata diz que muitos dos especialistas presentes na reunião sentiram que era muito importante compilar um balanço exaustivo, mas "ter números abrangentes sobre a próxima campanha de marketing era mais importante. ”

"O representante da Comissão defendeu cautela ao colocar as previsões para o próximo ano no papel, uma vez que isso poderia influenciar indiretamente os preços. Além disso, muita coisa ainda poderia acontecer antes do início da colheita, em outubro próximo, como situações climáticas adversas ”, afirmam as atas.

A Agência de Azeite da Espanha coleta dados de mercado naquele país e publica relatórios mensais sobre ele.

Um representante de produtores em outro país, apoiado por alguns representantes comerciais, solicitou à Comissão que ajudasse outros estados da UE a coletar estatísticas semelhantes, incluindo dados sobre estoques, "tão exaustivos como os espanhóis, a fim de melhorar o nível de informação disponível e fornecer uma visão geral da situação para todos os operadores do mercado. ”

A ata diz que uma discussão foi então realizada "sobre como melhorar a segurança jurídica dos testes do painel ", mas nenhum detalhe é fornecido.

Implementação do plano de ação da UE para o azeite: novo regulamento sobre parâmetros de amostragem e teste

Entre outros assuntos discutidos na reunião, a Comissão atualizou a implementação de seus plano de ação para o setor de azeite da UE, durante o qual houve também uma discussão sobre sua reviravolta em maio sobre a proposta de proibir garrafas de azeite recarregáveis ​​das mesas dos restaurantes da UE.

O representante do produtor disse que era "não está claro por que motivo a Comissão decidiu retirar a proposta. "

Enquanto isso, a Comissão disse que preparou um novo regulamento afetando "amostragem e vários parâmetros para análise química ”, que esperava que fossem colocados em votação até o final do ano.

Papel do COI

Dado que o acordo internacional que rege o COI expira no final do próximo ano, o debate continuou sobre como o conselho deveria evoluir.

A Comissão disse que deveria desempenhar um papel importante como guardiã global da qualidade e "referência para padronização e balanços ”.

E em uma provável referência à possibilidade de abrir a adesão do COI a países consumidores, não apenas produtores, a Comissão disse que era "hora de começar a pensar em expandir sua base de membros ".

Novo presidente e vice-presidente

Com o mandato do presidente do grupo consultivo, Gennaro Forcella, encerrado após dois mandatos consecutivos, ocorreu uma votação e o espanhol Rafael Sánchez de Puerta Díaz foi eleito por unanimidade para sucedê-lo.

O grupo consultivo é tradicionalmente liderado pelos italianos e Sánchez, diretor geral da FAECA, a Federação Andaluz de Empresas Cooperativas Agrícolas, é o primeiro espanhol a liderá-lo.

Rafael Pico Lapuente, também da Espanha, e diretor da Asoliva, Associação Espanhola de Exportadores de Azeite, foi eleito vice-presidente, com uma abstenção.

Forcella é presidente da Federolio, a associação comercial de azeite da Itália, desde a 1997.

Grupos Consultivos da CE

O Grupo Consultivo sobre Azeitonas e Produtos Derivados geralmente se reúne duas vezes por ano. A próxima reunião será em Bruxelas, em 12 de novembro.

A Comissão recomenda que as opiniões expressas pelo grupo de trabalho representem os pontos de vista das partes interessadas do setor e não possam ser atribuídas a ele.

Os relatórios das reuniões do grupo geralmente não listam os participantes nem nomeiam a fonte das opiniões expressas.