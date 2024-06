Concreto e água estão danificando a oliveira mais antiga de Montenegro

Perto de Ulcinj e Bar, na costa de Montenegro, mais de 50 oliveiras têm pelo menos 500 anos.

O mais antigo é Stara Maslina em Mirovica. De acordo com cientistas do departamento florestal da Universidade de Istambul, a árvore tem uma idade estimada de 2,247 anos, o que a torna uma das três árvores mais antigas da bacia do Mediterrâneo.

Temos medo de que a árvore não sobreviva. - Ćazim Alković, presidente, Bar Olive Growers Association

"Não temos nada mais significativo, nada mais valioso e nada mais antigo do que isso”, disse Gojko Kastratović durante uma palestra sobre o património cultural do Montenegro.

Ćazim Alkovic, presidente da Associação dos Olivicultores de Bar, concorda e não escondeu a preocupação ao saber que os ramos da parte mais antiga da árvore começavam a murchar. "Temos medo de que a árvore não sobreviva”, disse ele.

Ćazim Alković, presidente da Associação de Olivicultores de Bar

Mudanças preocupantes foram percebidas pela primeira vez pelos funcionários do centro cultural local, que mantém o parque onde está localizada a árvore. Os visitantes podem pagar uma taxa de entrada e fazer uma visita guiada para visitar a árvore e aprender mais sobre ela.

As autoridades locais de Bar perceberam há 18 anos que a Stara Maslina poderia tornar-se uma atracção turística e começaram a desenvolver a área para "melhorar” o ambiente em torno da oliveira.

Isso envolveu colocar um anel de concreto ao redor da árvore para criar uma calçada para os visitantes. No entanto, o concreto foi derramado e a água se acumulou e permaneceu ao redor das raízes da árvore. Entretanto, mais edifícios e casas familiares foram construídos em torno da oliveira.

Ratko Bataković, agrônomo de Nikšić, cidade da região continental de Montenegro, foi o primeiro a alertar sobre o problema e suas possíveis consequências. Num artigo publicado no jornal Republika, ele explicou a perniciosidade do concreto que cercava Stara Maslina.

Alguns cidadãos protestaram, incluindo o conhecido arqueólogo Omer Peročević e o ativista Anto Baković.

No entanto, os meios de comunicação locais não se manifestaram contra a decisão, nem a Ordem dos Advogados dos Olivicultores até há quatro anos, quando o actual presidente, Ćazim Alković, se destacou.

Desde então, a Associação de Olivicultores de Bar tem desenvolvido inúmeras atividades. Ele assinou contrato com o centro cultural para ajudar na manutenção de Stara Maslina. Durante três anos, a associação aplicou todas as medidas agrotécnicas necessárias.

"Seguindo as recomendações da faculdade de biotecnologia, realizamos coberturas de solo e folhas, proteção contra pragas e doenças, podas sanitárias e tudo mais”, disse Alković.

Além disso, o centro cultural organizou o colheita pública de Stara Maslina por dois anos consecutivos, que se tornou uma festa na cidade que também marcou o início da colheita da azeitona.

Muitos residentes e convidados, incluindo o ministro da Agricultura, o presidente da assembleia municipal de Bar e o presidente do município de Bar, participaram na vindima pública.

Colheita de Stara Maslina

No seu conjunto a empresa produzia azeite a partir de frutos cuidadosamente colhidos apenas da Stara Maslina que o município de Bar presenteava a convidados seleccionados incluindo o rei Carlos III e sua esposa, Camila, em 2016, quando ele ainda era Príncipe de Gales.

Quando a assembleia municipal de Bar colocou em discussão pública o estudo sobre a protecção de Stara Maslina, há quatro anos, apenas a Associação de Olivicultores de Bar apresentou comentários por escrito.

Anúncios

Anúncios

"A nossa primeira observação foi que o betão ameaça Stara Maslina e que a água que recolhe pode pôr permanentemente em perigo as suas raízes”, disse Alković.

Infelizmente, o alerta dos produtores, alguns dos quais têm uma tradição familiar de 300 anos na olivicultura, não foi levado a sério.

"Além disso, no início do verão de 2023, apontamos o problema do murchamento de Stara Maslina, ou seja, o problema do excesso de água no seu sistema radicular”, disse Alković.

No entanto, poucas pessoas levaram a sério o alerta da associação. "Apenas Mirko Bujišić, diretor assistente do Centro Cultural Bar, queria que fizéssemos algo, e foi o único que tentou retirar a água do sistema radicular, pois não tínhamos permissão para intervir, embora soubéssemos o que precisava ser feito. feito”, disse Alković.

Em agosto de 2023, Dušan Raičević, presidente do município de Bar, formou uma comissão para gerir Stara Maslina, que não incluía membros da Associação de Olivicultores de Bar.

"Desde então, a associação não tem informações sobre o que está a ser feito e como está a ser feito”, disse Alković. "Ainda mais preocupante é que o presidente formou a comissão em Agosto e a intervenção estava prevista para começar em Janeiro do próximo ano. Esses cinco meses adicionais na água devem ter contribuído para danos adicionais às raízes.”

Ele acredita que a construção da vala de drenagem e a instalação da bomba foram bem-sucedidas. No entanto, Alković acrescenta que ainda há água no terreno, embora muito menos do que antes, mas mais do que seria aconselhável.

Como a maioria dos olivicultores, ele sugeriu retirar o excesso de água do sistema radicular; embora as intervenções recentes tenham produzido resultados, o problema não foi completamente resolvido.

"A nossa proposta é também a do público em geral: remover o anel de betão à volta da Stara Maslina e as paredes de betão que rodeiam a árvore e criar os pré-requisitos para que a água escoe naturalmente”, disse Alković.

Ele cita como exemplo uma das oliveiras mais antigas da vizinha Croácia, o Parque Nacional Brijuni. Uma simples cerca de madeira o rodeia e é uma atração turística incomparavelmente mais significativa.

Alković também acha que a construção do prédio da bilheteria, que visa bloquear a visão da árvore da rua, impede que a luz solar atinja a base da árvore e permitiu o crescimento de ervas daninhas, inclusive oleandro, que também podem ser prejudiciais à árvore .

A Associação dos Olivicultores de Bar tem uma abordagem totalmente diferente e acredita que a Stara Maslina deve estar aberta à vista e não escondida.

"Todo o complexo seria certamente muito melhor se o concreto fosse removido e a grama pudesse embelezar o espaço”, disse Alković.

"Temos certeza de que Stara Maslina continuaria viva e poderia ser uma atração turística maior se o concreto ao seu redor fosse removido”, acrescentou. "Devemos também remover o oleandro que o rodeia, que sabemos que pode ser prejudicial.”