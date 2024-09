A Danone, uma multinacional francesa produtora de alimentos e uma das primeiras a adotar pontuação Nutri, anunciou que reduziria significativamente o uso do sistema francês de etiquetagem frontal da embalagem (FOPL).

Após a última atualização do algoritmo Nutri-Score, a empresa alimentícia francesa está removendo o FOPL de seus produtos lácteos e vegetais bebíveis.

Não concordamos com a revisão do algoritmo. Este desenvolvimento dá uma visão errônea da qualidade nutricional e funcional de laticínios bebíveis e produtos vegetais. - Danone,

O FOPL estilo semáforo usa uma combinação de cinco cores e letras coordenadas para classificar o quão saudável um item alimentício embalado é com base em seu teor de gordura, açúcar, sal e calorias por porção de 100 gramas ou mililitros. "Verde A” indica a opção mais saudável e "“E” vermelho denota o menos nutritivo.

A nova versão do Nutri-Score reclassificou produtos lácteos e vegetais bebíveis da categoria de alimentos em geral para a categoria de bebidas.

Essa mudança afetou as classificações dos produtos, pois o algoritmo aplica métricas diferentes dependendo da categoria em que os alimentos são listados.

Nesta categoria, produtos como leite integral foram rebaixados de "B” para "C” devido ao seu teor de gordura.

Após a mudança, as classificações de alguns desses produtos caíram de "A” ou "B” para tão baixo quanto "D” ou "E”, dependendo do teor de açúcar ou do impacto nutricional de adoçantes alternativos.

As métricas do Nutri-Score também consideram a função: enquanto o iogurte sólido é classificado como um alimento normalmente consumido durante as refeições, o iogurte líquido é categorizado como uma bebida, que deve ser consumida fora das refeições.

A água é a única bebida na categoria de bebidas que mantém uma "Classificação “Verde A”.

"Não concordamos com a revisão do algoritmo”, disse a Danone Olive Oil Times. "Este desenvolvimento dá uma visão errônea da qualidade nutricional e funcional dos produtos lácteos e vegetais bebíveis, não estando de acordo com as diretrizes alimentares baseadas em alimentos na Europa.”

Alguns destes produtos podem conter de 10 a 13 gramas de açúcar por 100 mililitros, mas foram classificados de forma anormal como ' A' ou ' B' com o método de cálculo para alimentos gerais que foram inicialmente utilizados - Nutri-Pontuação,

A Danone está removendo as informações Nutri-Score de várias marcas populares, como Actimel, High Pro, Danino, Danone e Activia.

Os promotores do Nutri-Score discordaram veementemente da decisão da empresa.

"O teor de açúcar dessas bebidas – iogurtes bebíveis, bebidas lácteas adoçadas (leite saborizado) e bebidas vegetais (incluindo soja, amêndoa, aveia, arroz, etc.) – varia consideravelmente entre as versões sem açúcar e muito doces do produto”, escreveram os organizadores do Nutri-Score em uma postagem de blog.

"Alguns desses produtos podem conter de 10 a 13 gramas de açúcar por 100 mililitros (ou seja, o mesmo nível dos refrigerantes), mas foram classificados anormalmente como 'A' ou 'B' com o método de cálculo para alimentos gerais que foram usados ​​inicialmente”, acrescentaram.

A abordagem da Danone ao Nutri-Score pode continuar a evoluir.

"Também estamos estudando o impacto dessa retirada em nossas outras referências de produtos e estamos trabalhando com todas as partes interessadas em cada mercado onde operamos para identificar a melhor solução”, disse a empresa.

A atualização do Nutri-Score foi anunciada no ano passado após uma revisão de dois anos pelo comitê científico que supervisiona o FOPL.

Rótulo Nutri-Score

Entre os muitos produtos afetados, a revisão também melhorou todos os azeites da "Amarelo C” para "Verde claro B.”

Os promotores do FOPL enfatizaram que revisões periódicas do algoritmo foram planejadas e antecipadas desde sua estreia.

"Um logotipo nutricional, seja ele qual for, deve ser revisado regularmente com base no progresso científico... desenvolvimentos de mercado... experiência de sua implementação”, escreveram eles.

Ao mesmo tempo que se distanciava do Nutri-Score, a Danone apelou também à adopção na União Europeia de "um sistema harmonizado de informação nutricional interpretativa que beneficia todos os consumidores europeus.”

O Nutri-Score foi adotado em seis países da UE (França, Bélgica, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Espanha e Portugal) e na Suíça.

Essas implementações são voluntárias, o que significa que os produtores de alimentos podem escolher livremente se desejam aplicar o logotipo em suas embalagens.

Vários países opõem-se à introdução do Nutri-Score como um FOPL em toda a UE e, no ano passado, o consumidor romeno cão de guarda proibiu formalmente produtores de alimentos de exibir o FOPL francês em suas embalagens.

Há dois anos, a Agência Antitruste Italiana autoridades proibiram o uso de FOPL de origem francesa em vários tipos de alimentos.