Deoleo registra prejuízo com receita de quase € 1 bilhão

Os altos preços contribuíram para que a maior engarrafadora de azeite de oliva do mundo registrasse € 996 milhões em receita de vendas em 2024, um aumento de 19% em comparação ao ano anterior.

No entanto, seu relatório anual mostra que a Deoleo perdeu € 54.5 milhões no ano passado, ante € 34.3 milhões em 2023.

As autoridades citaram a empresa questões legais em andamento, incluindo o litígio enfrentado pela subsidiária italiana Carapelli Firenze, como a principal razão para as perdas.

Com base em duas decisões judiciais desfavoráveis, a empresa disse que alocaria € 64.7 milhões para impostos atrasados ​​e multas se as decisões forem mantidas. A Deoleo está esperando a Suprema Corte da Itália decidir se aceita o caso.

A disputa decorre de uma manobra legal que a Carapelli usou para importar azeite de oliva por meio de uma subsidiária suíça. O azeite foi posteriormente engarrafado na Itália e reexportado para fora da UE.

A Suíça não é um estado-membro, mas tem um acordo de livre comércio com a UE

A Deoleo disse que entendeu que essa prática se enquadra em uma isenção da lei alfandegária europeia, permitindo que ela evitasse pagar tarifas sobre importações de azeite de oliva. No entanto, autoridades alfandegárias italianas discordaram e abriram um caso contra a Carapelli em 2014.

O diretor financeiro da Deoleo, Enrique Weickert, disse que as autoridades alfandegárias italianas solicitaram o primeiro pagamento em fevereiro.

"O resultado do ano é muito negativo, mas 90 por cento desse resultado está relacionado à provisão que fizemos para o contencioso na Itália”, disse ele a repórteres em uma teleconferência, acrescentando que a empresa tem "argumentos muito sólidos” caso o Supremo Tribunal decida ouvir o caso.

Longe das questões legais, Weickert descreveu 2024 como "difícil e complicado.”

A empresa teve dificuldades em obter azeite no início do ano, uma vez que os estoques de azeite caíram perto de zero após o segundo ano consecutivo colheita ruim por toda a Espanha e pelo Mediterrâneo.

No segundo semestre do ano, a empresa foi impactada por uma evolução constante preços em declínio enquanto muitos países da região se preparavam para a recuperação das colheitas.

Weickert disse que o consumo de azeite de oliva caiu oito por cento na Espanha e nos Estados Unidos e dois por cento na Itália em 2024.

No entanto, a empresa indicou que negócio ainda estava forte, apontando para um aumento de dez por cento no EBITDA, que atingiu € 33.4 milhões. O EBITDA é uma métrica de desempenho que ajuda a avaliar quanto lucro um negócio gera de suas operações principais.

Weickert acrescentou que a empresa atingiu sua meta de margem bruta unitária de € 0.69 por litro devido à "transferência “efetiva” dos preços das matérias-primas para os preços de venda.

A empresa também citou vários outros indicadores financeiros positivos, incluindo uma redução de quatro por cento na dívida financeira líquida, um aumento de 72 por cento em sua posição de caixa e um acordo vinculativo para refinanciar € 160 milhões de dívida em junho.

No contexto de ameaças tarifárias renovadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump, Weickert destacou da Importância do mercado dos EUA para a empresa.

Ele disse que cerca de 38 por cento do EBITDA da empresa é gerado nos EUA. Ele enfatizou que o aumento das tarifas "apenas fazem com que o consumidor americano pague mais por um produto saudável que vem da bacia do Mediterrâneo.”

A Deoleo já considerou formas de minimizar o impacto de potenciais tarifas, como "construindo uma almofada de estoque adicional” e possivelmente "engarrafamento local nos Estados Unidos.”