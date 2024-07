Apesar da queda dos preços na origem, os preços de varejo do azeite permanecem elevados

Alta preços do azeite chamaram a atenção do público em toda a Europa.

De acordo com dados da Comissão Europeia, os preços médios do azeite no retalho nos 27 estados membros da União Europeia foram 45 por cento mais elevados em Junho de 2024 do que no ano anterior. Em comparação, os preços médios dos alimentos aumentaram 1.3 por cento durante esse período, enquanto a categoria mais ampla de gorduras e azeites aumentou 13 por cento.

Enquanto isso, dados de rastreamento de preços publicados em abril pela The Grocer, uma publicação comercial com sede no Reino Unido, mostram que o custo médio das marcas de azeite de marca branca nos maiores supermercados do país atingiu £ 7.38 (€ 8.60) por litro, um aumento de 42 por cento. em comparação com abril de 2023.

Dados adicionais do rastreador de commodities de referência do Fundo Monetário Internacional, determinados pelo maior exportador, mostram os preços do azeite em US$ 9,157 (€ 8,530) por tonelada em junho, 27% acima do ano passado.

O aumento dos preços do azeite foi impulsionado por duas fracas colheitas consecutivas em toda a bacia do Mediterrâneo, especialmente em Espanha, aliadas a uma procura resiliente.

Embora alguns analistas estejam preocupados com o facto de os elevados preços do azeite poderem assemelhar-se a impostos regressivos, impactando desproporcionalmente as famílias de baixos rendimentos, Lisa Paglietti, economista da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), contesta esta noção.

"O termo '"o imposto regressivo" tem um peso político e social significativo, por isso pode ser mais produtivo concentrar-se no impacto global em vez de enquadrá-lo como uma questão fiscal regressiva", disse ela. Olive Oil Times. "A análise do consumo per capita em relação aos níveis de rendimento poderia fornecer informações valiosas.”

"Compreender o impacto distributivo do aumento de preços nos diferentes grupos de rendimento é crucial para determinar se constitui um imposto regressivo”, disse Paglieti. "Se o aumento dos preços do azeite afectar desproporcionalmente os indivíduos com rendimentos mais baixos, poderá ser regressivo.

"No entanto, se o aumento dos preços resultar de factores que afectam igualmente todos os níveis de rendimento, como a escassez global de azeite, pode não ser considerado um imposto regressivo, mas sim um aumento geral do custo de vida ”, acrescentou. "Acredito que isso aconteceu em todos os níveis, afetando todos os níveis de renda.”

Alguns governos tomaram medidas para mitigar os efeitos do caro azeite nas famílias.

Autoridades em Peru e Marrocos promulgou proibições de exportação a granel para aumentar a oferta doméstica de azeite e promover exportações embaladas individualmente, que geram preços mais elevados. No entanto, os produtores e consumidores de ambos os países têm questionou a eficácia destas medidas.

Entretanto, o governo tunisino anunciou planeja limitar o preço de azeite no mercado interno a 15 dinares tunisinos (4.45 euros) por litro em Dezembro e colocou 10,500 litros de azeite azeite virgem extra de lado para esta iniciativa.

No entanto, alguns consumidores têm contestou a eficácia desses esforços e alegou que não são bem aplicados.

Em Espanha, as autoridades adoptaram uma abordagem diferente, removendo o Imposto sobre Valor Agregado, semelhante a um imposto sobre vendas, de azeite e outros produtos básicos de cozinha para ajudar as famílias a fazer face ao aumento do custo de vida.

Esta decisão foi tomada em resposta aos aumentos de preços dos azeites nas grandes cadeias retalhistas, que têm causado frustração e protestos entre os espanhóis que consomem fortemente este ingrediente.

Embora os preços do azeite de origem em Espanha tenham caído 25 por cento em relação aos níveis recorde alcançados em meados de Janeiro, os preços no retalho não seguiram o exemplo.

Isto se deve principalmente à dinâmica prevalecente do mercado. Muitos retalhistas compraram o azeite que vendiam atualmente entre novembro de 2023 e janeiro de 2024, quando os preços na origem se aproximavam do seu máximo histórico.

Como resultado, precisam de vender o azeite a uma margem de lucro mais elevada para obter lucro, mesmo que os preços na origem tenham caído.

Outros impulsionadores dos elevados preços de retalho são as empresas que se protegem contra perdas potenciais de outra má colheita e a especulação por parte de empresas que compram azeite e o guardam antes de o revenderem mais tarde a um preço mais elevado.

Como os preços de retalho permanecem elevados, os consumidores podem reduzir o seu consumo ou mudar para alternativas mais baratas. Isto pode diminuir a procura, baixando os preços de retalho à medida que o mercado se ajusta.

As mudanças na procura global de azeite também podem impactar os preços do azeite no retalho europeu.

À medida que o apetite pelo azeite cresce em mercados não tradicionais, os produtores e exportadores desviarão mais do seu produto para lá, onde podem habitualmente cobrar preços mais altos, deixando menos para os mercados tradicionais.

"É importante reconhecer que os países não tradicionais produtores de azeite, fora da UE, representam agora uma parcela maior do consumo total de azeite ”, disse Paglieti. "Os produtores e distribuidores devem abraçar o desafio da diferenciação do produto e do desenvolvimento do mercado, especialmente para os azeites comercializados com base na qualidade e não no preço.

"Embora cada mercado e nicho sejam únicos, os produtores podem precisar de adaptar as suas estratégias em mercados mais novos”, acrescentou. "Sem esforços de desenvolvimento de mercado, poderá haver um maior grau de elasticidade-preço da procura e os mercados não tradicionais poderão apresentar um maior potencial de crescimento no futuro.”

Agências de defesa do consumidor, como a Organização Espanhola de Consumidores e Utilizadores (OCU), uma entidade sem fins lucrativos que monitoriza os preços ao consumidor, ofereceram conselhos valiosos sobre métodos económicos para a compra de azeite sem comprometer os seus benefícios.

As recomendações incluem a compra de formatos maiores (o que diminui o preço por unidade), o armazenamento adequado do azeite para durar o maior tempo possível, o aproveitamento de descontos promocionais, a redução da quantidade utilizada em cada preparação e o apoio aos produtores locais.

Paglieti recomenda comprar diferentes graus de azeite para vários fins. Por exemplo, guarde a cara garrafa de azeite virgem extra para finalizar pratos como saladas, enquanto usa azeite virgem ou não virgem para refogar e cozimento.

"Um azeite frutado de alta qualidade, com forte poder condimentar e características sensoriais distintas, pode ser utilizado em menores quantidades e reservado para ocasiões especiais ou pratos especiais, reduzindo assim o impacto económico, uma vez que geralmente é mais caro”, afirmou.

"Azeites virgens extra mais comuns e menos dispendiosos podem ser usados ​​para cozinhar e como base de preparação de pratos”, acrescentou Paglietti. "Outra sugestão é comprar embalagens menores de produtos de alta qualidade para diminuir o valor do caixa e garantir uma alta rotatividade de estoque, já que esses produtos são consumidos em menor quantidade.”