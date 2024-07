Detalhes emergem na apreensão de azeite falsificado na Apúlia

Os Carabinieri italianos descobriram uma ampla rede de falsificação de azeite em Cerignola, Puglia, marcando uma das operações mais extensas deste tipo nos últimos anos.

Os agentes da Unidade Anti-adulteração e Saúde (NAS) dos Carabinieri executaram mandados de busca contra sete moradores locais e descobriram 71 toneladas de substâncias oleosas, 623 litros de clorofila e equipamentos para produzir ilegalmente grandes quantidades de produtos semelhantes ao azeite.

A operação policial foi coordenado pelo Ministério Público de Foggia e envolveu diversas províncias do país.

A investigação começou em Setembro passado e permitiu recentemente à NAS identificar e apreender cerca de 42 toneladas de petrazeite adulterado.

Uma grande parte desta substância estava pronta para distribuição no mercado. Às vezes já estava engarrafado e disponibilizado para a cadeia de abastecimento agroalimentar, falsamente rotulado como italiano azeite virgem extra.

Ao longo dos anos, o flagelo da contrafacção do azeite desencadeou um volume crescente de investigação científica que investiga como ocorre a contrafacção e métodos para detectar produtos adulterados.

Às vezes, os falsificadores adicionam clorofila e beta-caroteno aos azeites de sementes para imitar a cor do azeite extra-virgem.

Uma análise superficial destes produtos contrafeitos pode não detectar fraudes, uma vez que azeites de baixa qualidade são frequentemente adicionados à blend.

Como resultado, as agências de aplicação da lei utilizam métodos altamente sofisticados, incluindo espectroscopia, cromatografia e até testes de DNA.

De acordo com Gennaro Sicolo, presidente da Italia Olivicola, a investigação da NAS sublinha a capacidade das agências italianas de aplicação da lei para combater eficazmente os crimes alimentares.

"A operação Carabinieri contra o azeite virgem extra falso e o azeite colorido com clorofila é um exemplo brilhante do excelente funcionamento do sistema de controle contra a fraude alimentar ”, afirmou.

Sicolo sublinhou a importância de tais operações dado o elevado valor da produção de azeite da Apúlia.

Com os seus 60 milhões de oliveiras e numerosos premiado produtores de azeite, a Puglia é a região produtora mais importante da Itália, respondendo por aproximadamente metade da produção nacional.

Segundo Sicolo, o desafio é conscientizar o consumidor sobre a qualidade e benefícios para a saúde de azeite virgem extra de alta qualidade, para que azeites mais baratos e com menos garantias sanitárias sejam menos favorecidos.

A Associação Italiana da Indústria de Óleos Comestíveis (Assitol) alertou que "a verdadeira questão é o dano à reputação da grande maioria das empresas que operam corretamente.”

Anna Cane, presidente do grupo de azeites Assitol, observou que "o nosso é um dos setores mais monitorados, principalmente graças ao SIAN, o sistema telemático nacional que monitora o fluxo de petrazeite que entra e sai da Itália.”

"Além disso, oito diferentes órgãos de controle público fiscalizam os azeites comercializados nas gôndolas”, acrescentou.

Segundo Assitol, um dos motivos da persistência da fraude é a baixa conscientização do consumidor em relação ao azeite virgem extra.

"O facto de revendedores de balcão como os descobertos em Cerignola ainda encontrarem compradores no mercado mostra quão pouco valor é atribuído a este produto extraordinário”, disse Cane. "Este é mais um motivo para promover o seu conhecimento em Itália e no mundo e para apoiar a sua proteção de todas as formas possíveis.”

Após a apreensão dos azeites contrafeitos, tanto a CIA como a Coldiretti, uma associação de agricultores, sublinharam a importância da produção certificada de azeite como porto seguro para os consumidores.

Eles se referiram ao acordo sancionado pela União Europeia Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação geográfica protegida (IGP), que vinculam alimentos e bebidas produzidos tradicionalmente a regiões e cultivares específicas.

"Continuo a apelar aos consumidores: comprem azeite virgem extra DOP e IGP. Para obter estes reconhecimentos, os azeites virgens extra DOP e IGP devem aderir a regras precisas e rigorosas que atestem a sua elevada qualidade e salubridade ”, afirmou Sicolo.

Alfonso Cavallo, presidente da Coldiretti Puglia, disse que a aplicação da lei é crucial para proteger a saúde do consumidor.

"A fraude alimentar é um crime particularmente odioso porque põe em perigo a saúde das pessoas, baseia-se no engano e afecta principalmente aqueles com recursos financeiros limitados que são obrigados a recorrer a alimentos de baixo custo”, afirmou.

Esta não é a primeira vez que as autoridades italianas descobrem operações ilegais significativas centradas na falsificação de azeite. Em Dezembro, as autoridades de Itália e de Espanha apreendidos 260,000 mil litros de azeite adulterado e prendeu 11 pessoas em operações coordenadas.

No entanto, os especialistas alertaram que a combinação de baixa produção nos últimos dois anos agrícolas, a diminuição dos stocks de azeite e os preços elevados criaram condições atraentes para que organizações criminosas cometessem fraudes no azeite.