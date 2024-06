Descoberta de novas variedades de azeitonas na Itália estimula o desenvolvimento de aplicativos

Duas cultivares de azeitona até então desconhecidas foram descobertas em Frosinone, uma província na região central italiana do Lácio.

O laboratório do Centro Nacional de Pesquisa Italiano (CNR) testou diversas amostras de árvores e confirmou que seu DNA não corresponde a nenhuma variedade conhecida listada no banco de dados IBBR-CNR em Perugia.

Provámos o azeite produzido por estas árvores com provadores experientes e encontrámos a qualidade verdadeiramente interessante. Por isso, já investimos na sua propagação. - Pierluigi Turchetta, olivicultor de Frosinone

O banco de dados inclui mais de 5,000 perfis genéticos e um repositório com mais de 10,000 amostras.

As análises do CNR indicaram que as duas cultivares recentemente encontradas podem estar geneticamente relacionadas com cultivares em Veneto, uma região do norte de Itália, particularmente a variedade Favarol.

"São árvores originárias da nossa região e que aqui prosperam há séculos ”, disse Pierluigi Turchetta, o olivicultor que descobriu as novas variedades. Olive Oil Times.

Ele acrescentou que a descoberta não o surpreendeu. "Procurávamos especificamente cultivares de oliveiras nativas da nossa região porque suspeitávamos que algumas árvores não pertenciam às cultivares típicas daqui ”, disse Turchetta. "No entanto, não podíamos ter certeza.”

"Decidimos enviar quatro amostras para o laboratório especializado do CNR”, acrescentou. "Duas amostras revelaram a natureza única de pelo menos algumas de nossas árvores.”

Embora sejam necessárias mais algumas etapas para incluir formalmente essas variedades na lista oficial de cultivares de azeitonas italianas, os produtores locais esperam que esta descoberta possa estabelecer uma nova área para a produção de azeite de origem certificada.

Estas indicações geográficas são fundamentais para as certificações de Indicação Geográfica Protegida (IGP) da União Europeia, que ligam os alimentos à sua área de produção única e aumentam o valor dos produtos locais.

Recentemente, pesquisadores encontraram 21 até então desconhecidos variedades de azeitonas em Capri, uma ilha repleta de oliveiras desde a antiguidade.

"A biodiversidade da oliveira carrega um valor significativo do ponto de vista ambiental e ecológico ”, disse Thomas Vatrano, provador de azeite e agrônomo. "Ele interage dinamicamente com todos os organismos vivos de um território, fazendo-o prosperar.”

Segundo Vatrano, oliveira biodiversidade é crucial em tempos de mudanças climáticas. "Veja o sul da Itália, onde o estresse hídrico prolongado afeta anualmente a qualidade do azeite ”, disse ele.

"Os antigos olivais de regiões como a Calábria actuam como guardiões destes territórios e resistem bem à seca, oferecendo uma estratégia para mitigar as alterações climáticas ”, acrescentou Vatrano.

Árvores com elevada adaptabilidade em climas adversos também podem fornecer informações valiosas sobre a prevenção da propagação de doenças emergentes.

(Foto: Pierluigi Turchetta)

"A bacia do Mediterrâneo é a maior área olivícola do mundo ”, disse Vatrano. "A escolha arriscada de variedades em função do rendimento do azeite ou das necessidades do mercado levou ao abandono das variedades nativas em favor das estrangeiras ou nacionais.”

"Esta perda de biodiversidade pode fazer a diferença nas estratégias de resistência contra novos patógenos ou pragas”, acrescentou.

Vatrano sublinhou que a descoberta de novas variedades de oliveiras em Itália continuará.

"A Itália detém cerca de 30 por cento do germoplasma de azeitona do mundo”, disse ele. "O número de variedades é subestimado, pois indivíduos desconhecidos são frequentemente descobertos através de modernas técnicas de biologia molecular.”

Segundo Turchetta, as variedades recém-descobertas podem trazer resultados significativos para os olivicultores.

"Provámos o azeite produzido por estas árvores com provadores experientes e achamos a qualidade verdadeiramente interessante”, afirmou. "Por isso, já investimos na sua propagação.”

"Atualmente estamos plantando centenas de árvores, sendo 600 oliveiras jovens para cada cultivar ”, acrescentou Turchetta.

Turchetta também está desenvolvendo um aplicativo móvel usando inteligência artificial para identificar rapidamente cultivares específicas.

"Com uma equipa de jovens programadores, desenvolvemos uma aplicação que permite identificar oliveiras”, disse. Pode indicar, por exemplo, 'esta oliveira parece ser uma Leccino' com um nível de confiança de, digamos, 80 por cento.”

Embora a análise genética molecular seja necessária para resultados completos, Turchetta disse que o aplicativo aborda uma questão comum entre os olivicultores.

"Uma versão beta do aplicativo Olivamea está disponível para Android, e uma versão para iPhone estará disponível em breve, com lançamento oficial marcado para 21 de junho.st", Disse ele.