Presidente da UE nomeia novo comissário da agricultura

A política alemã e presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, apresentou a composição da nova Comissão Europeia, com o luxemburguês Christophe Hansen, de 42 anos, designado como o novo Comissário para Agricultura e Alimentação.

A comissão, principal braço executivo da União Europeia, é composta por 27 comissários, um de cada um dos estados-membros do bloco.

Hansen pertence ao conservador Partido Popular Europeu (PPE), de centro-direita, o maior grupo político no Parlamento Europeu, com 188 membros de todos os países da UE.

Trabalha para o Parlamento Europeu desde 2018, tendo estado principalmente envolvido na elaboração de legislação fundamental da UE, como a Política Agrícola Comum (PAC) e as regras de desmatamento do bloco.

Espera-se que Hansen substitua o polonês Janusz Wojciechowski, que atuou como comissário de agricultura da UE por cinco anos durante o primeiro mandato da presidência de von der Leyen.

Wojciechowski lançou o última revisão da PAC, o conjunto de regras e esquemas de subsídios do bloco para a agricultura, que entrou em vigor em janeiro de 2023.

Os agricultores europeus visaram as rigorosas regulamentações ambientais da nova PAC para os agricultores e as requisitos de agricultura verde in demonstrações que ocorreu em todo o continente no início de 2024.

Vindo de uma família de agricultores de um dos menores Estados-Membros da UE com terras aráveis ​​limitadas, Hansen terá de reconstruir as pontes entre Bruxelas e os agricultores do bloco após seus recentes protestos.

Os agricultores europeus, no entanto, parecem ter chamado muita atenção do maior poder político de Bruxelas.

O PPE de centro-direita, a casa política de von der Leyen e Hansen, autodenominou-se o partido político da UE. "partido dos agricultores”. Alguns de seus membros pedem regularmente uma renda justa e menos burocracia para os agricultores europeus.

Num discurso no parlamento em Julho passado, antes de ser reeleita para um segundo mandato como chefe da UE, von der Leyen disse que os agricultores "não devem ser forçados” a vender os seus "“boa comida” abaixo dos custos de produção.

"Precisamos fortalecer a posição dos agricultores na cadeia alimentar; eles precisam ter acesso a mais capital”, disse ela.

Na sua carta de missão dirigida a Hansen, após a sua nomeação como novo comissário da agricultura, von der Leyen também o encarregou de preparar uma 'visão para a agricultura e a alimentação' em seus primeiros 100 dias no cargo, com foco em garantir a competitividade e a sustentabilidade de longo prazo do setor agrícola e alimentício do bloco.

O novo plano também considerará as recomendações do relatório Strategic Dialogue of EU Agriculture and Food, compilado pela comissão em colaboração com 29 stakeholders. O relatório pede uma mudança de pagamentos baseados em hectares para pagamentos mais direcionados aos agricultores e mais apoio aos pequenos agricultores.

"Você também garantirá que nossa futura Política Agrícola Comum seja adequada para fornecer apoio direcionado aos agricultores que mais precisam, principalmente os pequenos agricultores”, escreveu von der Leyen em sua carta. "Em todo o seu trabalho, você garantirá que os agricultores tenham uma renda justa e suficiente.”

De acordo com a prática padrão, todos os novos comissários designados passarão por várias audiências de comitês parlamentares para receber a aprovação final do Parlamento Europeu. O parlamento então vota sobre a adequação da nova comissão como um todo.

O mandato de cinco anos da nova equipe de comissários de von der Leyen deve começar no final de novembro ou início de dezembro deste ano.