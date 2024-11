Restrições ao Azeite na Argentina Ameaçam Acordo UE-Mercosul

Acordo de Comércio UE-Mercosul fala em risco devido a restrições impostas pela Argentina contra importação de azeite europeu

As negociações entre a União Européia e o Mercosul para o desenvolvimento de um acordo de livre comércio estão atualmente ameaçadas por causa das supostas restrições argentinas à entrada de certas importações européias de alimentos, especificamente o azeite. Em resposta às restrições à importação de alimentos pela Argentina implementadas pelo Secretário de Comércio Interno da Argentina, Guillermo Moreno, a União Européia considerou levar essas preocupações à Organização Mundial do Comércio.

O Mercosul é um Acordo Regional de Comércio (RTA) entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai fundado em 1991 pelo Tratado de Assunção, que foi posteriormente alterado e atualizado pelo Tratado de Ouro Preto de 1994. Seu objetivo é promover o livre comércio e o movimento fluido de bens, pessoas e moeda.

João Aguiar Machado, Vice-Diretor Geral de Relações Externas da UE, disse que, "o problema é que, além do impacto direto no comércio, essas medidas diminuem a confiança necessária para o desenvolvimento dessas negociações. ”[1] Aguiar Machado teme que, "esta questão em particular pode contaminar a atmosfera das discussões comerciais. ” 1

As autoridades argentinas, especificamente a atual presidente Cristina Kirchner e seus ministros, negaram a existência de tais restrições aos produtos europeus e contestam que as negociações comerciais Mercosul-UE não são o fórum apropriado para tratar de tal questão bilateral.

Em resposta, Aguiar Machado observa que, embora essas restrições possam não existir no papel, elas são muito reais e evidenciadas pelos argentinos, "comunicação interna ... falando sobre dispositivos comprometidos. Os contêineres estão bloqueados nas portas e não há como negar isso. "1

Este vaivém não é o único obstáculo às conversações UE-Mercosul. A França lidera mais uma dúzia de países europeus em um protesto contra este potencial acordo de livre comércio, argumentando que os custos mais baixos de produção da mão de obra barata na América do Sul afetariam negativamente os produtores de azeite europeus que já enfrentam crises financeiras e os preços que continuam a cair.

O colapso dessas negociações pode ser potencialmente desastroso para os dois lados, já que o comércio UE-Mercosul representa quase tanto quanto o comércio da UE com toda a América Latina em conjunto. Além disso, a UE é o principal mercado de exportação agrícola do Mercosul, representando cerca de 19.8% do total das importações agrícolas da UE em 2009. [2]







