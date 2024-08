Lista de desejos de mudança dos olivicultores da UE

Produtores de azeite estão firmando suas posições à medida que as negociações avançam sobre o futuro da Europa Política Agrícola Comum (PAC) e os votos de plano de ação para o setor de azeite da UE.

Juan Corbalán, delegado de Bruxelas das Cooperativas Agroalimentares espanholas - que ocupa a presidência da seção de azeite da federação agrícola européia Copa-Cogeca - falei com Olive Oil Times sobre o que é mais importante para os agricultores.

Ele disse que as prioridades incluem aumentar a influência das negociações das organizações de produtores na indústria de alimentos e uma revisão na área de controle de qualidade.

Com o último, eles buscam algumas medidas contenciosas, incluindo o ônus dos varejistas para garantir que o azeite armazenado seja da qualidade indicada no rótulo.

Reequilibrar a cadeia alimentar

A baixa renda de muitos olivicultores é reconhecida no projeto de plano de ação, divulgado pela Comissão Europeia em junho para comentários.

Corbalán disse que aumentar a concentração dos produtores é essencial para fortalecer seu poder na cadeia de valor alimentar.

"Por exemplo, na Espanha, o principal produtor de azeite do mundo, existem mais de empresas produtoras da 1,000 (a 900 são cooperativas), mas apenas quatro empresas controlam cerca de 40 por cento do mercado (de varejo). ”

Essas organizações precisam comercializar ativamente os produtos de seus membros, mas precisam de uma massa suficiente para isso. Incentivos são necessários para estimular fusões e desenvolver ferramentas que ajudem os agricultores a agregar valor.

O trabalho está ocorrendo como parte das negociações da PAC, disse ele.

Limite de responsabilidade pela qualidade do produto

Houve rebuliço na Espanha em outubro, quando um corpo de consumidores disse que seus testes de azeite virgem extra encontrou um em cada três foi rotulado incorretamente. Em sua defesa, algumas das principais empresas de azeite disseram que seu azeite era extra virgem quando saiu de suas mãos e questionaram a validade dos testes do grupo de consumidores, principalmente os resultados organolépticos.

Corbalán disse que a legislação europeia deve ser alterada para que quando um azeite for sujeito a inspeção, quem quer que tenha o azeite no momento - como um armazém - seja responsável.

"Queremos que quem detenha o produto seja responsável por sua qualidade, como ocorre na lei de frutas e legumes. ”

"Não quem o vendeu há dois anos, mas quem o tem agora ”, disse ele.

Teste em painel: primeira classificação a ser definitiva

Os agricultores também querem regras de teste de painel harmonizadas, para que haja consistência na maneira como o teste é aplicado em toda a Europa.

E uma vez que um azeite foi classificado por um painel como virgem extra, esse resultado deve permanecer válido por toda a vida do azeite. Outro teste de painel feito dois anos depois com um resultado diferente não deve invalidá-lo, disse Corbalán.

Questionado sobre a necessidade de proteger também os consumidores, ele disse que eles também se beneficiariam dessas medidas.

Novas ferramentas

O controle de qualidade precisa ser aprimorado e uniformizado dentro e fora da UE, disse ele.

Existem boas oportunidades comerciais em países como China, Índia e EUA, "mas precisamos das mesmas regras, categorias e ferramentas analíticas para aplicar. "

O governo espanhol disse que está estudando novas ferramentas para o teste do painel, incluindo um "sensor químico”Que poderiam complementá-lo ou substituí-lo. Algumas fontes da indústria disseram Olive Oil Times um nariz eletrônico e uma forma de espectrometria estão sendo avaliados.

Corbalán disse que uma ferramenta foi proposta e está sendo examinada, mas ele não deu mais detalhes.

Rotulagem e categorias

A respeito de datas de validade, o projeto de plano de ação disse que a legislação atual prevê uma data de validade nos rótulos, mas não define um período de armazenamento. Deveria haver um estudo das mudanças no azeite ao longo do tempo e um acordo sobre um método de avaliação, disse.

Corbalán disse que a padronização das datas de validade é importante, "porque alguns varejistas pedem dois anos, outros três e outros um ano ”.

Ele disse que também é necessário encontrar um novo nome para o produto de varejo chamado "azeite de oliva ”- uma blend de azeite virgem e refinado quimicamente - porque é muito confuso para os consumidores. No entanto, até agora não há um forte candidato ao novo nome.

Acionar os preços da ajuda à armazenagem privada

Entende-se que atualmente há consenso no nível do Parlamento Europeu para aumentar a preços de gatilho para virgem extra e azeite virgem (mas não para lampante), consagrar os preços na principal legislação do azeite e prever que a ativação seja rápida e automática.

Corbalán disse que as últimas medidas são importantes porque os agricultores precisam da segurança de saber que, uma vez que os preços à saída da fábrica estejam abaixo dos gatilhos, a ajuda será automática - "como ocorre em outros setores, como a manteiga ”- em vez de a critério da Comissão.

"O Parlamento Europeu está a fazer um bom trabalho e confiamos que, no final, o Conselho Europeu e a Comissão aceitarão a sua posição. ”

No entanto, os produtores esperam que o Parlamento ainda esteja convencido de também aumentar o preço de gatilho para lampante, ele disse.

Os dossiês sobre aspectos relevantes da futura PAC e do plano de ação ainda estão sendo revisados ​​pelas comissões da Comissão e do Parlamento.