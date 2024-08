Detalhes Emergem do Crackdown da Europa sobre a Fraude do Azeite

Medidas antifraude reforçadas na União Européia exigiriam que os Estados membros realizassem pelo menos um cheque direcionado anualmente por mil toneladas de azeite comercializado dentro deles, de acordo com um projeto de lei da Comissão Europeia.

E qualquer pessoa ou entidade detentora de azeite de oliva teria que manter um registro de rastreamento de entrada e retirada de cada categoria de azeite até o estágio de engarrafamento, sob outro aspecto do projectos de alteração ao Regulamento da UE 2568/91 sobre as características e métodos de análise do azeite.

"A experiência demonstrou certos riscos de fraude, impedindo o efeito total da proteção ao consumidor oferecida pelo Regulamento 2568/91 ”, diz o projeto no que diz respeito à necessidade de registros.

Também fala da necessidade de atualizar certos métodos de análise mencionados no regulamento e, portanto, propõe dois novos anexos.

Um, no exame espectrofotométrico no ultravioleta, é projetado para "remediar algumas inconsistências e imperfeições no método de análise ”.

Outro, na determinação da diferença entre o conteúdo real e teórico dos triacilgliceróis com o ECN 42, é projetado para substituir o anexo existente por um "método mais eficiente ”.

O projeto de lei propõe que as alterações entrem em vigor no próximo dia 1º de janeiro, exceto para as novas regras sobre os relatórios dos Estados-Membros à CE sobre os seus controlos de conformidade, que entrariam em vigor no início de 2015.

Também em relação às verificações de conformidade, os Estados membros teriam que fornecer informações muito mais detalhadas à CE sobre seus testes e seus resultados. As verificações devem ser realizadas seletivamente, com base na análise de risco e com a frequência apropriada, diz o rascunho.

Também diz que referências a "azeite comercializado ”em um determinado estado significa a quantidade total de azeite e azeite de bagaço de azeitona daquele estado que é consumido ou exportado a partir dele.

Entende-se que a mudança proposta tem a bênção do Comitê de Gestão da Organização Comum dos Mercados Agrícolas e está em um estado avançado de consulta e negociação.