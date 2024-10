Europa aperta restrições a hidrocarbonetos em azeite virgem

Espera-se que a Comissão Europeia endureça a regulamentação este ano, restringindo ainda mais a quantidade de hidrocarbonetos aromáticos policíclicos (HAP) permitidos em azeites virgens e azeite virgem extra.

PAHs são compostos orgânicos conhecidos por causar câncer e mutações prejudiciais em mamíferos. Os compostos ocorrem naturalmente e são produzidos pela queima de carvão, azeite, gás natural, madeira, resíduos e tabaco.

As regulamentações europeias atuais limitam a quantidade de vários PAHs no azeite de oliva a menos de dez microgramas por grama. Para benzo(a)pireno, um dos PAHs mais comuns, o limite é de dois microgramas por grama.

O azeite de oliva virgem deve ser idealmente livre de PAHs. No entanto, a contaminação pode ocorrer diretamente durante a moagem ou indiretamente pela exposição das azeitonas à fumaça ou poluição do ar.

Uma fonte significativa de contaminação é a poda de árvores durante o processo de colheita de azeitonas. Os lubrificantes usados ​​em motosserras contêm PAHs.

Os PHAs também são encontrados nos produtos químicos usados ​​para produzir sacos de juta, que são projetados especificamente para melhorar a durabilidade e as características à prova d'água para o transporte de azeitonas.

Associações de agricultores pedem à Comissão Europeia que dissemine mais informações a todos os agricultores e produtores de azeitonas. Eles estão pedindo à comissão que forneça orientação formal sobre práticas que podem causar a introdução de PAH durante o cultivo, a colheita e a extração.

Os PAHs também podem ser encontrados em solventes industriais. Como resultado, "os azeites de bagaço de azeitona têm maiores teores de HAP, excedendo os limites em alguns casos”, escreveram pesquisadores da Universidade de Udine, na Itália, em um recente estudo.

De acordo com as novas regulamentações, qualquer azeite de oliva extravirgem que contenha HAPs será considerado impróprio para consumo.

Consequentemente, os produtores serão obrigados a vender esse azeite de qualidade inferior para biodiesel, ao preço de € 0.80 por litro, substancialmente inferior aos € 8 por litro do azeite de oliva extra virgem.

Embora a situação tenha motivado alguns agricultores a repensarem a questão, os pesquisadores acreditam que as restrições melhorarão ainda mais a opinião pública sobre a qualidade do azeite de oliva.

"No que diz respeito à nova regulamentação do PAH, acredito que qualquer ideia e regra que possa resultar em uma melhor compreensão da qualidade do azeite de oliva é útil para aumentar a satisfação do cliente com base na qualidade”, disse Michele Pisante, presidente do centro de pesquisa e educação em agronomia e ciências agrícolas da Universidade de Teramo. Olive Oil Times.

Os países europeus que produzem azeite de oliva estão pedindo à comissão que adie as novas regras até 2028. No entanto, ainda não se sabe se a comissão atenderá a esse pedido.

A contaminação do azeite de oliva é uma preocupação significativa no bloco de 27 membros. No ano passado, uma análise em pequena escala das marcas de azeite de oliva orgânico e não orgânico da França revelou que 23 de 24 amostras eram contaminado com plastificantes e hidrocarbonetos de azeite mineral.

O estudo, publicado pelo Instituto Nacional do Consumidor da França, identificou traços de hidrocarbonetos saturados de azeite mineral e hidrocarbonetos aromáticos de azeite mineral nas amostras. Esses hidrocarbonetos são conhecidos por se acumularem no fígado e no sistema linfático, potencialmente levando à inflamação.

A nova regulamentação faz parte dos esforços contínuos da Europa para combater a contaminação de alimentos.

Em 2019, o Conselho Oleícola Internacional (COI) aconselhou a União Europeia que o nível aceitável de consumo do composto potencialmente cancerígeno 3‑monocloropropanodiol (ésteres 3‑MCPD) no azeite refinado deve ser estabelecido em 1.25 miligramas por quilograma.

Este composto é normalmente encontrado em azeites vegetais, particularmente no bagaço de azeitona e em azeites refinados, enquanto está ausente em azeites de oliva virgens devido à falta de processos de refino.

Em 2021, as autoridades europeias também cádmio limitado níveis em azeitonas de mesa e azeites de cozinha. A medida ocorreu após o metal pesado, um conhecido cancerígeno, ter sido detectado em azeitonas de mesa espanholas e alguns azeites de oliva italianos aromatizados.

Embora algumas associações de produtores se oponham a novas restrições de Bruxelas, sede da Comissão Europeia, há evidências de que elas estão funcionando.

Na União Europeia de 2022 Denunciar sobre níveis de pesticidas em alimentos, publicado em abril de 2024, a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar disse que realizou 1,805 testes em entre 167 e 226 amostras de azeite de oliva virgem, rastreando nove compostos químicos diferentes encontrados em pesticidas. Nem todas as amostras foram testadas para todos os produtos químicos.

Trinta e sete amostras de azeite de oliva virgem apresentaram níveis de pesticidas abaixo dos níveis máximos legais de resíduos. Apenas uma amostra excedeu o limite legal.

Em comparação, a EFSA encontrou quatro amostras excedendo o limite legal de 84 em seu relatório de 2019, com alguns níveis de pesticidas detectados em outras 22 amostras.