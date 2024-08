Crise gera investimentos em olivais

A profunda recessão da economia grega fez com que muitos urbanos jovens e instruídos se voltassem para a boa e velha terra familiar e tornar-se agricultores novos e ambiciosos.

Entre seus produtos preferidos estão alguns exóticos, como amoras e amoras, romãs, estévia, babosa e trufa preta, mas mais da metade deles prefere o cultivo de oliveiras. As oliveiras sempre tiveram um lugar especial na agricultura grega e estão inextricavelmente ligadas às tradições do país.



Além disso, os olivais são agora considerados um bom investimento. Os potenciais investidores estão buscando olivais de 8 acres ou mais e estão dispostos a pagar até 300 euros por oliveira por um olival bem localizado e irrigado.

Sua intenção é garantir seu dinheiro, pois "a terra nunca perde seu valor ”, como diz a sabedoria convencional na Grécia, e recebe ao mesmo tempo uma renda extra do azeite e das azeitonas comestíveis (sem falar no suprimento de EVOO para uso pessoal, de que todos os gregos precisam).



Agricultores recém-nascidos, investidores em terras e novos empreendedores envolvido no setor de azeite de marca , todos constituem uma força-tarefa mais promissora de amantes do azeite, que pode levar o azeite grego para o próximo nível e explorar seus méritos.

Mas isso não é tudo; De acordo com a Rede Europeia de Desenvolvimento Rural, as fileiras de jovens agricultores em toda a Europa têm diminuído, ameaçando a viabilidade das regiões rurais. Desenvolvimentos recentes podem ser a faísca para reverter as coisas e provocar um retorno incomparável à terra, especialmente nos países do sul da Europa que mantêm laços estreitos com a agricultura e que sofrem mais com a crise financeira oculta.