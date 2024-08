Aris Kefalogiannis

Na Comissão de Comércio Internacional dos EUA, Denunciar, e em outros lugares, os produtores do Novo Mundo estão desafiando a eficácia do padrão existente do Conselho Internacional da Azeitona e apoiando a adoção de novos métodos de teste, como pirofeofitinas (PPPs) e 1,2-diacilglicerol (DAGs). Olive Oil Times perguntou a três especialistas em destaque se a Grécia iria ou não apoiar essas modificações no padrão internacional.

Aris Kefalogiannis, CEO da Gaea Products SA

Saudamos a ideia de padrões de qualidade mais elevados e critérios de avaliação mais rigorosos para a categoria de azeite virgem extra. Oitenta e dois por cento da produção de azeite grego é extra virgem e dentro desta percentagem a maioria ainda se qualificaria como tal, mesmo se aplicássemos critérios mais rígidos. Acreditamos que um novo padrão mais rígido deve ser o resultado de uma avaliação cuidadosa e pode incluir esses métodos de teste ou outros novos métodos. Acreditamos que padrões como os propostos pela Aliança Extra Virgem poderia salvaguardar a qualidade do produto e do consumidor.

Efi Christopoulou, Especialista em testes químicos e sensoriais da Comissão Europeia e do Conselho Oleícola Internacional

O Plano de Ação Global para Saúde Mental --- da Padrão de Comércio do COI especificou critérios de qualidade e pureza a fim de melhorar a qualidade do azeite e protegê-lo de qualquer adulteração com outros azeites vegetais. Desde a sua adoção inicial, tem sofrido uma série de modificações, com base nas novas exigências do mercado e nos desenvolvimentos do setor científico. Os grupos de químicos especializados que atuam neste setor e os resultados de suas pesquisas estão incluídos ou modificam as Normas Internacionais. No que me diz respeito, qualquer restrição de critérios de qualidade na Norma Comercial do COI visa melhorar a qualidade dos azeites de oliva no mercado e promover todos os azeites de alta qualidade de qualquer país produtor de azeite de sua procedência.

Panagiotis Konstantinou, Director do OLITECN, International Olive Council reconheceu o laboratório de testes químicos

Reduzindo os limites de CE 2568/91 a fim de garantir a qualidade só funcionaria se certas condições fossem atendidas. Temos que escolher com muito cuidado quais parâmetros e quais limites serão modificados e qualquer modificação não deve condenar os azeites, que devido às diferenças regionais, podem apresentar valores superiores. Por exemplo, os azeites de oliva da parte ocidental de Messínia e da ilha de Zakynthos tendem a ter níveis naturais de eritrodiol e uvaol mais altos do que os limites do IOC. É necessária uma extensa investigação nacional sobre as características do azeite grego, a fim de saber quais os parâmetros químicos e a que nível nós, como país, podemos concordar em ser modificados para que os azeites de alta qualidade não sejam desqualificados. Mas, o mais importante para mim, é a aplicação do regulamento atual que interessa, mas infelizmente nem sempre é o caso.