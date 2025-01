Os produtores de azeitonas da Herzegovina celebram um ano de triunfos

Os produtores de azeitonas da Herzegovina, região sul da Bósnia e Herzegovina, se lembrarão de 2024 por suas conquistas excepcionais.

"Podemos até dizer que foi histórico para a nossa produção de azeitonas e azeite de oliva”, disse Marko Ivanković, diretor do Instituto Federal Agro-Mediterrânico (FZP) em Mostar, a maior cidade da Herzegovina.

Os produtores e funcionários da Herzegovina saudaram várias conquistas significativas, incluindo o estabelecimento da Cabo Zlatne Denominação de Origem Protegida pelo Instituto de Propriedade Intelectual e Agência de Segurança Alimentar do país.

No dia 20 de novembroth, o dia anterior Dia Mundial da Azeitona, o país também foi recebido como o 21ºst Membro do Conselho Oleícola Internacional (COI).

A Bósnia e Herzegovina é um novo membro do Conselho Oleícola Internacional

"Para a Bósnia e Herzegovina, como país candidato à adesão à União Europeia, a adesão ao COI implica a harmonização das regulamentações nacionais com o acervo da UE [corpo total de leis] nesta área, o que beneficiará tanto os produtores quanto os consumidores de azeite de oliva”, disse Vesna Andree Zaimović, embaixadora da Bósnia e Herzegovina na Espanha.

"Como um passo importante no desenvolvimento do cultivo sustentável e responsável de azeitonas, aderir ao COI significa incentivar os produtores com a possibilidade de apoio especializado, acesso a subsídios, melhor networking e acesso a um mercado mais amplo”, acrescentou.

Zaimović também participou da cerimônia de hasteamento da bandeira da Bósnia e Herzegovina como novo membro na sede do COI em Madri.

A cerimônia foi realizada como parte do 120º aniversário do conselhoth sessão plenária, organizada por Diretor executivo do COI Jaime Lillo e supervisionado pela liderança desta organização, chefes de adidos dos países membros e outros participantes da sessão plenária, e pessoal diplomático da embaixada da Bósnia e Herzegovina em Madri.

Zaimović também participou da sessão, fazendo um discurso no qual enfatizou as inúmeras vantagens que a filiação ao COI trará aos produtores e consumidores da Bósnia e Herzegovina.

Ela disse que o país se orgulha de sua diversidade, multiculturalismo e coexistência secular entre diferentes povos (croatas, sérvios e bósnios) e religiões (catolicismo, ortodoxia e islamismo).

Ela também enfatizou que o país é caracterizado por recursos naturais e biodiversidade propícios ao cultivo de diversas culturas.

"O que nos orgulha particularmente são as pessoas, amplamente conhecidas por sua hospitalidade e portas abertas a todos”, disse Zaimović. "É por isso que estamos muito felizes em celebrar nossa entrada na família mundial dos olivicultores e a popularização da oliveira, que, entre outras coisas, também carrega o simbolismo da paz.”

Junto com a aprovação nacional da certificação DOP e a ascensão do Conselho Oleícola, os produtores da Herzegovina se lembrarão de 2024 pela colheita recorde de azeitonas e pela alta qualidade do azeite.

"As oliveiras produziram bem este ano, mas os rendimentos de azeite estão ligeiramente inferiores aos dos anos anteriores devido à seca em julho e agosto e às chuvas em setembro e outubro, totalizando de dez a 12 por cento”, disse Ivanković.

A produção é estimada em cerca de 400,000 litros, e os produtores também estão satisfeitos com a qualidade, conforme comprovado pelas análises químicas da FZP e pelo painel de avaliação organoléptica.

Sessenta por cento das 243 amostras analisadas continham pelo menos 250 miligramas de polifenóis por litro, o que significa que atendem Regulamento da UE 432/2012 sobre alegações medicinais de azeites de oliva.

"Óleos com mais polifenóis também têm mais propriedades saudáveis”, disse Ivanković.

Ele explicou como ocorreu a ascensão do cultivo de azeitonas na Herzegovina. A tradição remonta aos tempos romanos, como evidenciado pelos restos de um antigo moinho na Villa Rustica Mogorjelo, perto da cidade de Čapljina.

Topônimos (nomes derivados de lugares) também testemunham a presença de azeitonas, como o assentamento de Masline, também a palavra croata para azeitona. Ainda assim, o cultivo organizado só começou há cerca de 15 anos.

Desde então, 140,000 oliveiras foram plantadas em 520 hectares, expandindo significativamente as 6,000 oliveiras do país.

A Herzegovina conta agora com sete lagares. Além da melhoria constante da qualidade do azeite, um dos objetivos estratégicos é plantar 1,000 hectares de oliveiras e produzir um milhão de litros de azeite. azeite virgem extra.

Por sua vez, a FZP ajudou a organizar os produtores de azeitonas. Ivanković ajudou a estabelecer a Associação de Produtores de Óleo e Azeitonas da Herzegovina (HUUM) há quatro anos, com mais de 95 membros.

Conselho de administração da Associação Herzegovina de Produtores de Oleaginosas

O FZP também ajudou a organizar eventos locais sobre azeitonas e azeite para educar os consumidores sobre a Dieta mediterrânea e azeite de oliva benefícios para a saúde.

"Os sucessos mencionados no ano passado marcam a conclusão de uma etapa importante no desenvolvimento geral deste ramo da economia”, disse Ivanković.

Ivanković disse que o pedido da UE para a DOP Zlatne Kapi será apresentado a Bruxelas em 2025.

"Tenho muito orgulho de destacar que o azeite de oliva extravirgem da Herzegovina recebeu a Denominação de Origem Protegida, o que representa um momento histórico para nossa região e para o cultivo de azeitonas”, disse Dajana Dujmović, membro do conselho de administração da HUUM. "Estamos especialmente orgulhosos do selo de qualidade Zlatne Kapi DOP, que confirma ainda mais a qualidade e a autenticidade do nosso produto.”

"Quem receber um selo com a marca Zlatne Kapi DOP este ano terá uma prova para todos os consumidores e compradores de que está recebendo azeite de oliva saudável na Herzegovina”, acrescentou Ramiz Zajmović, membro do conselho de administração e coproprietário da Agroherc Organic Agriculture.

"Há azeite virgem, extra virgem e Herzegovina, sendo o azeite de oliva Herzegovina o nível mais alto que o produto pode atingir”, brincou.

A HUUM também está desenvolvendo planos para um projeto de estrada do azeite de oliva, projetado como um canal de vendas diretas de azeites de oliva e outros produtos locais.

Ivanković acrescentou que o setor deve promover a qualidade do azeite de oliva para aumentar o consumo, que atualmente é de 0.40 litros per capita.

Ele argumentou que isso poderia ser feito quadruplicando a quantidade de terra dedicada ao cultivo de azeitonas e apoiando jovens agricultores para incentivá-los a investir em negócios agrícolas.

Muitos dos principais produtores de azeitonas do país anunciaram que participariam do evento de 2025 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Em 2023, os produtores da Herzegovina receberam um recorde de quatro prêmios de cinco inscrições na competição. No ano passado, apenas um produtor enviou uma amostra e ganhou um prêmio. Desde 2018, os produtores da Herzegovina se uniram para ganhar 11 prêmios de 12 inscrições.