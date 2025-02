Alta taxa de reprovação em verificações de qualidade na República Tcheca

Uma campanha de inspeção na República Tcheca realizada pela Autoridade Estatal de Inspeção Agrícola e Alimentar (SZPI) encontrou problemas com quase metade das amostras de azeite de oliva testadas.

Os testes em pequena escala garantiram que os azeites de oliva extravirgem e virgem de vários países atendessem aos padrões de qualidade e aos requisitos de rotulagem europeus.

Os resultados foram alarmantes: oito das 18 amostras não estavam em conformidade. Sete dessas amostras não estavam azeite virgem extra conforme declarado na embalagem, mas eram de grau inferior. Além disso, uma amostra tinha outras deficiências de rotulagem.

As amostras não conformes são originárias da Espanha, Grécia e Tunísia. A SZPI informou as autoridades desses países sobre as descobertas e ordenou que os vendedores retirassem os lotes implicados do mercado. A agência também iniciará procedimentos administrativos na forma de multas.

Esta campanha de inspeção faz parte dos esforços contínuos da SZPI para garantir a conformidade da segurança alimentar com os padrões europeus. Em 2023, 67 por cento das amostras de azeite de oliva avaliadas falharam na inspeção, indicando uma ligeira melhora nas taxas de conformidade neste ano.

A República Tcheca, lar de quase 11 milhões de pessoas, não produz azeite de oliva. De acordo com dados do International Olive Council, o país consumiu 2,800 toneladas métricas no ano-safra de 2023/24, o menor total desde 2003/04.

Em 2023, o último ano para o qual há um conjunto de dados completo disponível, a União Europeia realizou 4,357 verificações de rótulos, identificando 724 azeites de oliva que não estavam em conformidade com os requisitos da UE.

O maior nível de não conformidade de rotulagem foi encontrado entre marcas de azeite de oliva extravirgem em países não produtores, com 124 de 472 amostras não cumprindo os padrões de marketing da UE que garantem nomenclatura correta, indicação de origem e informações de armazenamento.

Os azeites virgens extra dos países produtores apresentaram um nível de não conformidade muito menor – 492 de 3,299 amostras – enquanto outros notas de azeite de países produtores e não produtores não estavam em conformidade em 18% dos casos.

A UE também realizou 3,023 verificações de categoria, identificando 1,030 amostras que não estavam em conformidade com a categoria.

As verificações de categoria garantem que o azeite de oliva atenda aos requisitos de qualidade para sua classificação e determinam a pureza. A UE usa verificações de categoria para identificar casos de fraude. Irregularidades graves durante essas verificações podem resultar na retirada do produto do mercado, multas aos produtores ou distribuidores e processos judiciais nos casos mais extremos.

Autoridades europeias descobriram que 37 por cento das amostras de azeite de oliva extra virgem de países produtores e não produtores violaram as regras da UE. Os países produtores foram responsáveis ​​por 743 violações de 2,036 amostras, enquanto os países não produtores tiveram 125 violações de 336 amostras.

Quase um quarto das outras amostras de azeite de oliva analisadas pela UE não atenderam aos requisitos de qualidade e pureza, com as autoridades sinalizando 162 de 651 amostras.