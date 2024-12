Em Molise, a adoção de oliveiras apoia a pesquisa em saúde

Aninhada nas colinas ondulantes de Agnone, uma vila pitoresca na região centro-sul da Itália, Molise, Uliveto Gianna (Olival de Gianna) oferece aos visitantes a oportunidade de adotar uma oliveira e, ao mesmo tempo, apoiar a pesquisa em saúde.

"Este projeto nasceu quando decidi plantar um número de oliveiras correspondente aos anos que passei com minha esposa Gianna desde que ficamos noivos”, disse Orazio Ferrelli Olive Oil Times. "Ela havia falecido recentemente e eu queria fazer algo significativo para homenageá-la.”

Com a ajuda de seu irmão Antonio, Ferrelli plantou 26 mudas de oliveira em um terreno baldio pertencente à família e as colocou para adoção.

Veja também: Reabilitando oliveiras em Aragão para impedir o êxodo rural da Espanha

"Eu queria permitir que as pessoas, especialmente aquelas que não vivem no campo, adotassem essas plantas e as apreciassem quando quisessem”, disse Ferrelli. "Em troca, eu pediria algo muito valioso: uma doação para pesquisa em saúde.”

Uma contribuição de qualquer quantia para apoiar uma associação ou organização focada em pesquisa médica é o preço da adoção de uma oliveira jovem no pomar.

"Não preciso do recibo de doação, pois sou um ''homem da montanha' e acredito no que as pessoas dizem”, disse Ferrelli.

Ele especificou que os aspirantes a adotantes podem entrar em contato com Uliveto Gianna em Instagram para comunicar sua doação e a associação que escolheram apoiar. Eles são então convidados a visitar o pomar e deixar uma mensagem, que será escrita em uma placa perto de sua oliveira.

Lançado como uma pequena iniciativa para amigos e colegas, gerou burburinho e interesse na comunidade local e em veículos de comunicação. Impressionado com o sucesso de seu projeto, Ferrelli está recebendo pedidos de adoção de toda a Itália e de outros países, incluindo o Reino Unido e a Alemanha.

Isso o levou a adicionar mais oliveiras – 70 foram plantadas recentemente, e mais 100 serão plantadas nos próximos meses. Dependendo do número de novos pedidos de adoção, um lote adicional pode ser adicionado ao plano. As árvores devem começar a produzir frutos em quatro ou cinco anos.

Setenta oliveiras jovens foram plantadas recentemente em Uliveto Gianna. (Foto: Orazio Ferrelli)

"Agora posso dizer que o azeite virgem extra produzido será usado por nossa família e como um presente”, disse Ferrelli. "No momento, não tenho condições de contratar pessoas para engarrafar o azeite de oliva. De qualquer forma, essa iniciativa nunca terá fins comerciais e deve permanecer sem fins lucrativos, com o único objetivo de apoiar a pesquisa em saúde e promover a prevenção.”

"Na verdade, eu poderia plantar outros tipos de árvores frutíferas, mas optei pela oliveira pelo que ela representa para todos os povos”, acrescentou. "Em todas as culturas, simboliza valores importantes que desejo comunicar com este projeto, como paz, amor eterno, amizade e renascimento.”

Em outubro passado, no Mês de Conscientização sobre o Câncer de Mama, um banco rosa foi colocado em uma área panorâmica do olival como um lembrete da importância da prevenção. Será o ponto de chegada de uma caminhada que Ferrelli está planejando organizar no ano que vem como uma forma adicional de conscientizar e apoiar a pesquisa.

"Posso continuar com este projeto graças às minhas duas filhas, que me apoiaram desde que o concebi”, disse ele. "No entanto, devo dizer que não poderia ter feito nada disso sem a ajuda fundamental do meu irmão, que cuida do pomar em um nível prático o ano todo. Esta terra pertenceu aos nossos pais, que fizeram muitos sacrifícios por nós, e esta também é uma forma de agradecê-los.”

O forte vínculo com sua terra inclui a proteção do meio ambiente e da biodiversidade, além da preservação dos recursos naturais.

Cada adoção de oliveira em Uliveto Gianna é marcada por uma placa com uma mensagem do adotante. (Foto: Orazio Ferrelli)

O olival de Gianna é composto por árvores pertencentes a variedades autóctones, incluindo Bella di Montagna e Sperone di Gallo, e outras que estão espalhadas por toda a Itália central, como Leccino, Frantoio, Pendolino Olivastro e Leccio del Corno.

As árvores são manejadas de forma sustentável, fertilizadas com produtos orgânicos e, nos meses mais quentes, regadas por meio de um sistema de coleta de água da chuva.

"As placas que indicam as adoções ao lado das oliveiras contam muitas histórias diferentes, que incluem momentos mais ou menos felizes, todos marcados pelo amor”, disse Ferrelli. "O que estamos fazendo aqui com todas as pessoas que adotam as oliveiras é sermos proativos e comprometidos, fazendo algo de bom para melhorar o mundo.”

"Apesar dos momentos difíceis que enfrentamos, não desistimos e decidimos seguir em frente juntos, olhando para um futuro com as cores do arco-íris”, concluiu.