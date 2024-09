Ovelhas invasoras devastam olivais no leste da Espanha

L'ALCOIÀ, Espanha – Comunidade Valenciana União Lanadora e Ramadera (União Agrícola e Pecuária) voltou a chamar a atenção para os danos agrícolas causados ​​pela vida selvagem nas Montanhas de Alicante, enfatizando particularmente os efeitos de espécies invasoras, como o carneiro-de-barbária.

Em um estudo publicado em agosto, o sindicato estimou que os danos causados ​​pelos ungulados causam perdas diretas aos agricultores na ordem de € 10 milhões por ano, aproximadamente € 4.7 milhões ou 47%, dos quais foram causados ​​aos olivais.

As regiões de Marina Alta, Marina Baixa, El Comtat, L'Alcoià, L'Alacantí e Alto y Medio Vinalopó foram as mais gravemente afetadas.

Com uma abordagem integrada e sustentável, é possível proteger os interesses dos agricultores e, ao mesmo tempo, conservar a riqueza natural que define esta bela região. - Miguel Ángel García, olivicultor de Alicante

Um dos animais destacados no estudo é o carneiro-de-barbária, um bovino selvagem endêmico de regiões do Saara. Embora cada vez mais raro em sua área nativa, ele proliferou em muitas áreas nas quais foi introduzido.

Na Espanha, isso ocorreu pela primeira vez no Parque Regional Sierra Espuña, onde a ovelha foi introduzida como uma espécie de caça em 1970. Desde então, ela se espalhou para pelo menos oito províncias diferentes. A população somente em Alicante é agora estimada em aproximadamente 2,500 indivíduos.

Acredita-se que as espécies invasoras originárias do Norte de África estejam a proliferar mais rapidamente do que nas décadas anteriores devido ao aumento taxa de desertificação que está transformando a paisagem espanhola em uma mais parecida com seu habitat nativo. Isto é particularmente verdadeiro para as Montanhas de Alicante.

Devido às suas adaptações a terrenos montanhosos e áridos e à sua capacidade de se alimentar de uma vasta gama de espécies de plantas lenhosas, o carneiro-da-barbária pode causar danos consideráveis ​​aos tradicionais olivais de encostas de montanha. Além disso, ele pode realizar um salto em pé de mais de dois metros, tornando as cercas comuns ineficazes.

O sindicato usou o caso de Miguel Ángel García como exemplo dos problemas enfrentados pelos agricultores por causa dessas espécies. Um produtor de azeitonas e azeite em L'Alcoià, sua plantação mais próxima das montanhas sofreu danos extensos e crescentes nos últimos anos, com a colheita de 2023 totalizando apenas 300 quilos: 1,000 quilos a menos que no ano anterior.

Ovelhas berberes estão danificando as oliveiras nas montanhas de Alicante. (Foto: Simon Roots)

Falando ao Olive Oil Times, Os moradores de L'Alcoià expressaram uma série de opiniões sobre a presença das espécies exóticas, nenhuma delas positiva. Enquanto todos estavam preocupados com os efeitos dos animais na economia e tradições locais, muitos acreditavam que seu impacto ambiental era uma preocupação ainda maior.

A área é famosa por sua beleza natural, e suas montanhas e ravinas fornecem um importante refúgio para muitas espécies encontradas apenas na Península Ibérica. Além de aumentar a competição por alimentos e habitat, espécies exóticas invasoras são vetores de várias doenças que podem se espalhar para a vida selvagem nativa e o gado.

Outro perigo reconhecido que os animais representam é sua capacidade de pular barreiras nas estradas, o que leva ao aumento de acidentes de trânsito nas regiões onde seus números aumentaram.

Uma gama tão abrangente de problemas significa que os apelos para controlar as populações dessas espécies têm amplo apoio. No entanto, a situação é complicada por legislações frequentemente em mudança e até mesmo contraditórias, à medida que governos sucessivos trazem ideologias e prioridades opostas para suportar.

O carneiro-berbere, por exemplo, foi incluído no catálogo espanhol de espécies exóticas invasoras em 2013, o que significa que a política oficial do governo nacional era erradicar totalmente a espécie do país.

Grupos de caça, no entanto, obtiveram uma exceção para a região de Múrcia, o ponto de origem da espécie na Espanha. Em 2016, no entanto, uma decisão da Suprema Corte removeu essa e outras exceções e reiterou que todas as espécies exóticas invasoras devem ser erradicadas.

Entretanto, em 2018, a legislação de Patrimônio Natural e Biodiversidade de 2007 foi reformada, revertendo efetivamente a decisão de 2016.

Apesar dos esforços para caçar ovelhas invasoras, as proibições de tais atividades em áreas protegidas têm dificultado o esforço. (Foto: Simon Roots)

Com essa reforma, espécies exóticas que já eram invasoras antes de 2007 não estão mais sujeitas à erradicação. Em vez disso, elas estão sujeitas ao controle por meio da caça e da pesca. Para complicar ainda mais a situação, a caça é ilegal em áreas de ambiente protegido, e a legislação de caça varia entre comunidades autônomas.

No entanto, muitos moradores acreditam que um equilíbrio eficaz pode ser encontrado dentro da estrutura atual.

"O equilíbrio entre a conservação da fauna cinegética e a proteção da agricultura é um desafio complexo, mas administrável”, disse García. "A Serra de Alicante, com sua rica biodiversidade e importante setor agrícola, pode servir de modelo para outras regiões que enfrentam problemas semelhantes.”

"Com uma abordagem integrada e sustentável, é possível proteger os interesses dos agricultores e, ao mesmo tempo, conservar a riqueza natural que define esta bela região”, acrescentou. "Portanto, é crucial implementar estratégias de gestão sustentável que equilibrem a conservação da fauna cinegética com a proteção da agricultura.”

Outra questão controversa é a compensação. Enquanto o gerenciamento da vida selvagem é responsabilidade do Departamento do Meio Ambiente, o Departamento de Agricultura é responsável por compensar os fazendeiros por perdas sofridas por danos à vida selvagem e fornecer auxílio para medidas preventivas.

Em junho deste ano, no entanto, o Departamento de Agricultura anunciou que forneceria fundos apenas para medidas preventivas na Comunidade Valenciana e não para compensação, como anunciado anteriormente. Além disso, os fundos apropriados para essas medidas totalizaram € 250,000, um valor em forte contraste com os € 6.3 milhões no orçamento da vizinha Catalunha.

De acordo com dados do sindicato, as perdas totais causadas por danos à vida selvagem na área rural de Valência em 2023 totalizaram mais de € 45 milhões.

O Ministério da Agricultura, Pescas e Alimentação já declarou anteriormente que as medidas atuais não são suficientes para conter a expansão de várias espécies ou a frequência e magnitude dos seus impactos nas atividades humanas e no ambiente natural. Falou especificamente de javali, veado, carneiro-berbere, íbex, muflão e coelho, que estão aumentando em população e alcance.