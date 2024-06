Fornecedor italiano de crédito de carbono recebe credenciamento internacional

Os olivicultores italianos e outros agricultores podem entrar mais facilmente no mercado de créditos de carbono e beneficiar de uma abordagem abrangente de agricultura regenerativa.

O projeto Alberami foi oficialmente validado pela entidade indiana Carbon Check sob o Registro Internacional de Carbono (ICR), permitindo-lhe vender créditos de carbono internacionalmente.

Esses créditos vêm do primeiro grupo de agricultores italianos aderindo ao protocolo Alberami, que visa maximizar a produção de créditos de carbono no campo.

Juntamente com os olivicultores, cuja cooperação foi crucial para o lançamento da iniciativa, os agricultores que cultivam castanhas, amêndoas, nozes, alfarrobas, citrinos, cerejas, figos, figos da Índia, pistácios, pastagens e terras aráveis ​​poderão gerar e comercializar créditos de carbono ao abrigo do regime.

"Quando um olivicultor ou outro agricultor estiver interessado em gerando créditos de carbono conosco, nós os orientamos na fase inicial de escolha de quais práticas agronômicas adotar”, disse Francesco Musardo, diretor executivo e fundador do projeto Alberami.

Os irmãos que dirigem LiMatunni, um jovem de 19 anosthUma fazenda de oliveiras do século XIX na região de Puglia, no sul da Itália, foi uma das primeiras a vender créditos de carbono por meio do projeto Alberami.

"Toda a nossa abordagem à olivicultura é orgânica e visa deixar a natureza prosperar ”, disse Ascanio Sammarco, coproprietário da fazenda. Olive Oil Times. "Quando soubemos da possibilidade de colocar nossos créditos de carbono no mercado, não hesitamos.”

"Adorámos a ideia, pois liga uma abordagem moderna à agricultura, que respeita o ambiente, e um apoio tangível aos agricultores”, acrescentou.

A empresa administra olivais em Erchie e Maruggio, no sul da Puglia. Adota práticas de agricultura biológica em ambas as áreas, uma das quais foi gravemente afetada pela Xylella fastidiosa.

"Para aderir aos limites e condições do protocolo Alberami não tivemos que mudar muito em nosso trabalho”, explicou Sammarco. "Embora todos possam aderir, quem pratica a agricultura biológica achará mais fácil. Ainda assim, você deve atualizar e complementar suas práticas atuais para gerar créditos de carbono.”

A Protocolo Alberami inclui 13 práticas inspiradas na agricultura sustentável e regenerativa.

"Os agricultores devem adotar pelo menos três novas práticas agronômicas dentre as listadas no protocolo”, afirmou Musardo.

"A amostragem do solo é realizada para estabelecer uma linha de base, e amostras subsequentes são coletadas anualmente”, acrescentou. "Estes, juntamente com outros fatores, permitem-nos medir a emissão de créditos de carbono, que são depois vendidos no mercado de compensação voluntária.”

Os créditos de carbono são rotineiramente comprados por empresas em todo o mundo para compensar a pegada de carbono que produzem. Os mercados de carbono como o ICR fornecem a plataforma para tais negociações.

"O produto destas vendas é partilhado com os agricultores, que recebem até 75 por cento dos lucros”, disse Musardo.

"Embora dependa da exploração e das práticas, diria que estamos a receber uma média de 250 euros por hectare”, acrescentou Sammarco.

Segundo Alberami, quanto mais práticas aprovadas os agricultores implementarem, maiores serão os créditos de carbono gerados pela sua atividade.

"Quem assina os protocolos Alberami também se compromete com um período de pelo menos 15 anos”, disse Musardo.

A lista de tais práticas inclui a transição para a agricultura biológica, a mobilização zero ou mínima, a ecologização das terras agrícolas, a plantação de culturas de cobertura, a integração de mais de uma cultura na mesma área, a criação de faixas de proteção, quebra-ventos e sebes ao longo das margens das culturas arbóreas ou cerealíferas, reutilização de restos de poda e redução de fertilizantes sintéticos.

"A agricultura regenerativa significa restaurar parte do conteúdo de matéria orgânica do solo, nutri-lo e aumentar a sua fertilidade ”, disse Thomas Vatrano, agrônomo, provador de azeite e consultor técnico da Alberami.

"Quer se trate da monocultura ou do uso e abuso excessivo de fertilizantes minerais, o solo está sitiado há muito tempo”, acrescentou. "Embora a agricultura regenerativa seja um conceito amplo, podemos resumi-la como a restauração da fertilidade do solo.”

O projeto Alberami abrange atualmente mais de 1,500 hectares e envolve 67 agricultores. "Graças à validação, estamos agora a entrar numa fase verdadeiramente operacional, para que os mais de 10,000 mil hectares em lista de espera possam ser desbloqueados”, disse Musardo.

Dentro do ICR, o projeto Alberami está agora listado como "Agroecologia Itália.” Musardo mencionou que já estão explorando oportunidades de expansão no exterior.

"Uma vez estabelecida a metodologia, será fácil ampliá-la para outras regiões, em países como a Grécia, o Líbano, a Tunísia ou a Turquia”, afirmou.

Segundo Alberami, os créditos de carbono gerados já são demandados por diversas entidades.

"Estamos a colaborar com empresas do Reino Unido, incluindo um jogador de futebol, e com empresas de transportes, instituições financeiras e entidades farmacêuticas”, afirmou, insinuando que estão a ser finalizados acordos com outras plataformas de troca de crédito em França, Espanha e Suíça.

Embora o mercado de créditos de carbono tenha sido afectado pela abusos significativos, a solução baseada no mercado para reduzir os gases com efeito de estufa continua a ser vista como uma forma eficaz de combater as causas das alterações climáticas.

A Casa Branca anunciou novas diretrizes para fortalecer o mercado de compensações de carbono nos Estados Unidos. A União Europeia também considera chave dos mercados de carbono para desenvolver uma agricultura mais verde.

Segundo Musardo, as empresas estão hoje muito mais atentas e criteriosas quanto à qualidade dos créditos que compram.

"Eles buscam projetos de alta qualidade que garantam transparência e prestação de contas”, afirmou. "Ter um projeto deste tipo em Itália é particularmente apelativo para a nossa agricultura, uma vez que todos os investimentos e lucros permanecem no país.”