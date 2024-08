Aumento das vendas de azeite italiano no último relatório

Os lucros dos embaladores de azeite da Itália cresceram substancialmente nos últimos dois meses de 2010, de acordo com a ASSITOL. No mercado interno, as vendas aumentaram 31% e as exportações, 22.4%. Em relação a todo o período de 2009-2010, a ASSITOL reporta um aumento de 21.6 por cento. O número reflete ganhos aqui e no exterior e é uma boa notícia após um início de ano lento. ASSITOL é a Associação da Indústria de Petrazeite da Itália. Seus membros são embaladores de azeite, principalmente azeitona, mas também azeites de sementes e azeite de bagaço. Os membros variam de atacadistas a marcas conhecidas como Colavita e Monini, e respondem pela venda de 90 por cento do azeite da Itália.

Azeite virgem extra, que termos ASSITOL "o azeite de oliva extra virgem convencional é, de longe, a maior categoria embalada pelos membros. Eles embalam azeites italianos, bem como azeites europeus e não europeus. Também embalados estão as categorias muito menores de azeites DOP e IGP com indicação geográfica, 1% feitos na Itália e orgânicos. Esses produtos de nicho (e mais caros) somam cerca de 6% de toda a categoria de virgem extra. Seus números de vendas foram, em geral, também positivos. Os azeites DOP e IGP tiveram um aumento melhor que 50 por cento no mercado doméstico em novembro e dezembro, em oposição a 2009. A exceção veio com 1OO por cento de azeite de oliva extra virgem italiano, que teve uma queda de 4 por cento no mercado interno, embora um aumento de 6.5 por cento no mercado de exportação.

O azeite de bagaço (um azeite que é extraído por meio de um processo industrial que envolve solventes e semelhante ao usado na fabricação de azeites de sementes) também obteve um aumento de 12.8%. Principalmente as padarias, pelo menos na Itália, usam esse azeite. O azeite de bagaço também está sendo estudado para uso na geração de eletricidade, tema de uma conferência com a presença de produtores de azeite em novembro de 2010.

A concorrência entre os países produtores de azeite é acirrada e a Espanha é considerada o concorrente mais agressivo da Itália. Depois da Espanha, a Itália produz mais azeite. Enquanto os números domésticos da Itália aumentaram 31 por cento, os números domésticos da Espanha caíram 5 por cento (ASSITOL em comparação com os últimos 4 anos) para o período de novembro a dezembro de 2010. A ASSITOL credita os ganhos italianos à agilidade e medidas inteligentes de corte de custos.

ASSITOL também esteve nas notícias recentemente por causa de sua Janeiro 27th declaração sobre os novos regulamentos da UE relativos aos testes de ésteres alquílicos. Um nível elevado de ésteres alquílicos geralmente aponta para um azeite produzido a partir de azeitonas de baixa qualidade, e não digno da designação de virgem extra. A UE aprovou uma lei que estabelece um limite para ésteres de alquila, algo que a ASSITOL defende fortemente.

Os seguintes números publicados pela Coldiretti (um grande grupo de interesse agrícola e lobby) fornecem uma visão geral do setor de azeite virgem extra da Itália:

Número de oliveiras: 250,000,000

2010 - produção 2011: toneladas 550,000

Rank do mercado: Em segundo lugar, após Spain

Consumo per capita: 13 - 14 kg / ano

Número de azeites DOP / IGP: 40

Vendas anuais em euros: 2 bilhões

Dias de trabalho: 50,000,000