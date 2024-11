A Itália Mints cria rótulos especiais para seus azeites de oliva DOP e IGP

Como parte de um plano para implementar soluções de segurança e rastreabilidade para o setor agroalimentar, o Instituto Poligráfico Italiano e Casa da Moeda Estatal (IPZS, por suas iniciais em italiano) lançou um selo desenvolvido explicitamente para o azeite virgem extra fazendo o melhor dos nossos Denominação de Origem Protegida (DOP) e Indicação geográfica protegida (PGI) certificações.

O rótulo, com gráficos exclusivos e elementos avançados de segurança, é projetado para ser afixado na tampa ou lata da garrafa. Ele é numerado exclusivamente e inclui um código QR para acessar uma plataforma com informações sobre o produto e o produtor.

O consórcio para a proteção da IGP Óleo de Roma foi a primeira a adotar o selo logo após sua criação, seguida este ano pelos consórcios DOP Olio Sabina, IGP Olio di Calabria e DOP Olio Terre di Siena.

Olive Oil Times visitou a Officina Carte Valori, a unidade de impressão de segurança em Roma onde as etiquetas são fabricadas. Ela está localizada na Via Salaria, a maior das quatro unidades do IPZS, com 569 funcionários e 15 departamentos de produção.

"Aqui, o Instituto Poligráfico fabrica todos os produtos de rastreabilidade, enquanto os produtos para a identidade física e digital do cidadão são feitos em um prédio próximo”, disse Matteo Cerasoli, gerente da gráfica de segurança, ao apresentar a visita e após passar pelo primeiro controle de segurança.

A planta também fabrica rótulos para produtos cobertos pelo monopólio estatal, incluindo tabaco, rótulos farmacêuticos, selos de receita e produtos numerados sem rastreabilidade, como bilhetes de loteria. Além disso, uma seção é dedicada à impressão de selos e do Diário Oficial.

Em conformidade com os rigorosos padrões de segurança que regulam o acesso a todas as instalações do IPZS, a entrada para a área de impressão de alta segurança é protegida pela Polícia Financeira, e somente pessoal autorizado pode entrar nos vários departamentos passando por portas interligadas.

"Como todos os outros produtos de rastreabilidade, o rótulo do azeite de oliva extra virgem DOP e IGP tem elementos de segurança semelhantes aos que encontramos em documentos de identidade, como passaportes e carteiras de identidade, bem como em notas bancárias”, disse Cerasoli.

À medida que nos aproximamos do local onde as etiquetas são produzidas, o som das máquinas trabalhando a plena capacidade pode ser ouvido. Durante o Olive Oil Times visita, os técnicos do IPZS montam a máquina que imprime as etiquetas dispostas em bobinas.

Produção de rótulos para o IGP Olio di Calabria (Foto: Instituto Poligráfico e Casa da Moeda do Estado)

"Todos os equipamentos são projetados exclusivamente para o Instituto Poligráfico”, disse Cerasoli. "Esta máquina tem um núcleo constituído por uma multiplicidade de sistemas de controlo, que certificam 100 por cento da produção.”

"Certificamos os produtos verificando todos os recursos de segurança visíveis e invisíveis”, acrescentou. "Podemos dizer que os produtos de segurança física têm dois mundos, um visível e um invisível que aumenta a proteção.”

Depois de impressos, os rótulos destinados ao setor agroalimentar, incluindo os do azeite de oliva extra virgem DOP e IGP, vão para o departamento de dados variáveis ​​para serem numerados.

"Este departamento realiza uma tarefa de complexidade significativa”, disse Cerasoli. "Em termos simples, cada etiqueta é numerada com um código alfanumérico combinado com um código de controle aleatório gerado por um algoritmo proprietário, o que nos permite obter etiquetas únicas.”

Câmeras especiais então verificam a presença, legibilidade e qualidade de ambos os códigos em cada etiqueta para que os órgãos de controle possam verificar a autenticidade do produto. Além disso, eles verificam o código QR para garantir que ele esteja totalmente em conformidade com a ISO (requisitos de qualidade) do setor e possa ser lido sem ambiguidade pelos dispositivos dos usuários.

"“Partimos essencialmente da nossa experiência com o vinho”, disse Annalisa Griffo, chefe da unidade agroalimentar. "Produzimos rótulos para vinhos DOCG e DOC há mais de uma década. Devemos considerar que o rótulo para vinhos DOCG é obrigatório, enquanto que para vinhos DOC é voluntário.”

"No entanto, ao longo dos anos, temos visto um número cada vez maior de produtores e consórcios optarem por adotar a última opção”, acrescentou. "Produzimos dois bilhões de rótulos de vinho anualmente, dos quais 1.5 bilhão são DOC. Isso representou um ponto forte para estender essa solução aos produtos agroalimentares PDO e PGI.”

Na máquina seguinte, que processa o papel impresso, os técnicos do IPZS finalizam o processamento de uma bobina.

Rótulos para o IGP Olio di Roma (Foto: Instituto Poligráfico e Casa da Moeda do Estado)

As bobinas são produzidas sob procedimentos de impressão de segurança nas instalações do IPZS em Foggia, depois contabilizadas e transferidas para Roma.

"Cada departamento desta área é equipado com um cofre para armazenar as bobinas que chegam da área de processamento anterior”, disse Cerasoli, destacando que um relatório é feito ao final de cada etapa do processo produtivo.

"Em cada etapa, tanto os produtos bons quanto os resíduos são contabilizados, contados por peça e pesados”, acrescentou. "Em essência, mantemos registros do histórico de cada bobina e dos rótulos que a compõem ao longo de todo o processo produtivo, cuja gestão é crucial.”

Assim que os técnicos do IPZS terminaram de processar uma bobina, Olive Oil Times examinou-o e observou atentamente as características físicas dos rótulos.

"Cada rótulo é caracterizado por uma série de elementos físicos, nomeadamente a marca d'água com um design específico, juntamente com fibrilas visíveis e invisíveis”, disse Cerasoli. "Além disso, há uma impressão de segurança e, portanto, é impossível fotocopiá-la ou falsificá-la.”

"Se olharmos com uma lupa, podemos ver microescritas que relatam diferentes formulações com uma resolução que as torna detectáveis ​​apenas com sistemas especiais”, acrescentou. "Esta é a parte visível do produto, complementada por uma parte invisível atrás dela, como dissemos anteriormente. Algumas fibrilas se tornam fluorescentes, e a impressão de segurança compreende tintas diferentes. Além disso, há um recurso de segurança que não temos permissão para revelar.”

Os outros rótulos IPZS diferem deles porque têm gráficos personalizados. Os consórcios de azeite de oliva extra virgem PDO e PGI podem personalizar os rótulos com seus logotipos e cores.

"Tudo isto decorre da necessidade de proteger os produtos de alta qualidade, a sua autenticidade e a verdadeira '"Feito na Itália", disse Griffo. "O setor agroalimentar italiano está entre os mais apreciados e reconhecidos do mundo e, por isso, também um dos mais imitados.”

Produção de rótulos para o DOP Olio Terre di Siena (Foto: Instituto Poligráfico e Casa da Moeda do Estado)

Ela mencionou um relatório recente do Instituto Italiano de Controle de Qualidade e Repressão à Fraude, segundo o qual o valor dos produtos agroalimentares italianos falsificados em 2023 chegou a mais de € 42 milhões, dos quais 33% eram produtos DOP e IGP falsificados.

"Acreditamos que é muito importante criar uma forte identificação do produto também para neutralizar a '“Uma fraude que soa como italiana e tem números muito altos”, disse Griffo. "Todos os anos, os produtores italianos perdem quase 100 mil milhões de euros em vendas de exportação devido a este truque, que consiste em evocar '“Italianidade” através das cores, palavras e símbolos do país.”

"As DOP e as IGP não são apenas '"Feito na Itália", mas também produtos certificados que passam por um processo adicional de certificação e controle", observou ela. "A falsificação resulta em danos à reputação, perda de renda e, não secundariamente, risco de danos à saúde. Portanto, isso é importante para proteger os produtos, o produtor e os consumidores.”

Proteger a confiança e a saúde pública é um dos valores centrais do IPZS. O selo visa garantir ainda mais a qualidade dos consumidores, ao mesmo tempo em que salvaguarda produtos autênticos e saudáveis.

Além disso, o código QR impresso em cada etiqueta dá acesso à plataforma IPZS dedicada ao passaporte digital dos produtos, Passe isso. Aqui, os consumidores podem verificar a autenticidade e rastreabilidade dos produtos e encontrar uma vitrine.

"Além de exibir todas as etapas do processo produtivo, a plataforma disponibiliza informações fornecidas pelos produtores, como eventos, oleoturismo e passeios de enoturismo, receitas e pares, e muito mais”, acrescentou Griffo. "Pretende ser um verdadeiro canal de comunicação entre produtores e consumidores.”

A visita terminou com uma verificação de segurança final, enquanto a atividade de produção na gráfica de segurança continuou a todo vapor.

A produção dos rótulos do azeite de oliva extra virgem DOP e IGP produzidos nas regiões do Lácio, Toscana e Calábria já está em andamento, paralelamente à colheita da azeitona.