Itália reforça as sanções pela fraude do azeite

O Conselho de Ministros aprovou um decreto contendo disposições sobre sanções para a violação de Regulamento UE No. 29 / 2012 relativa às normas de comercialização do azeite, e Regulamento CEE nº 2568/91 sobre as características do azeite e do bagaço de azeitona e sobre os métodos relevantes.



Com essa validação, o governo implementou modificações que os Comitês de Agricultura e Justiça forneceram a um projeto de decreto legislativo em dezembro, isso teria rebaixado as penalidades pela falsificação de azeite e que causou preocupação entre os agricultores e consumidores italianos.

A ação concretizou as medidas previstas na Lei nº 9 de 14 de janeiro de 2013 (os chamados 'salvo a lei do petrazeite) e inclui, segundo declaração governamental, sanções administrativas pela não apresentação da indicação de origem e outras informações que devam constar de forma visível na embalagem.

Também foram introduzidas sanções administrativas pela manutenção irregular de registros de estoque. O governo esclareceu que "a área de intervenção em sanções administrativas ainda está confinada ao setor não coberto pela lei criminal, ao qual está reservada a repressão a qualquer tipo de fraude alimentar ”.

A imposição das sanções previstas no decreto é confiada à Inspeção Central para a proteção da qualidade e repressão à fraude de produtos alimentícios (ICQRF) do Ministério de Políticas Agrícolas, Alimentares e Florestais, e as competências atribuídas pela legislação vigente às autoridades responsável pela apuração de violações permanecem inalteradas.

O decreto cumpre um quadro jurídico que implementa um sistema de rastreabilidade, indispensável para o combate às fraudes no sector do azeite.

"Estamos convencidos de que o Governo retificou o decreto e confirmou as acusações criminais introduzidas pelo 'salvar a lei do petrazeite ”, disse o vice-presidente da Comissão Parlamentar dos Fenômenos de Contrafação e Pirataria, Colomba Mongiello, que destacou a importância estratégica do setor de azeite e fabricado no agronegócio italiano.

As associações de consumidores apreciaram a medida: "Conseguimos, finalmente, um sistema de sanções, que visa a veracidade da informação do rótulo, que dá maiores garantias. A proteção do ouro verde italiano é fundamental para proteger a cadeia de suprimentos e o consumidor ”, disse Matteo Pennacchia, do grupo de consumidores Codici.