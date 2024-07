Itália, Turquia e Brasil lideram o prêmio 'EVO IOOC'

The 9th EVO IOOC Itália concluiu com uma cerimônia de premiação em 15 de junhoth no histórico teatro da cidade de Palmi, na Calábria.

Antonio G. Lauro, presidente do concurso internacional de azeite, anunciou os vencedores das categorias Best in Show e Best in Country e os vencedores dos prémios especiais.

O evento, co-organizado pela diretora-geral, Stefania Reggio, contou com a participação de produtores, especialistas do setor e entusiastas do azeite, que desfrutaram degustações guiadas dos produtos vencedores.

Situado na Costa Violeta, com vista para o Mar Tirreno, Palmi também foi cenário das avaliações sensoriais realizadas pelo painel de jurados nas instalações do CapoSperone Resort em maio.

Vinte e cinco provadores experientes de 11 países avaliaram 671 inscrições enviadas de 28 países, incluindo 592 azeite virgem extra e 79 azeites aromatizados.

A Itália apresentou o maior número de candidaturas e foi o país mais premiado, com 185 marcas participantes e 139 medalhas atribuídas. A Turquia seguiu com 102 marcas inscritas e 77 medalhas.

Os produtores brasileiros participaram com 69 marcas, das quais 63 foram premiadas. Competindo com 88 marcas, a Grécia recebeu 60 medalhas, seguida pela Espanha, que participou com 56 marcas e levou para casa 38 medalhas.

A lista de vencedores inclui Portugal (23 medalhas), Israel (20 medalhas), Tunísia (19 medalhas), Argentina (11 medalhas), Croácia (nove medalhas), Jordânia (cinco medalhas), Argélia (quatro medalhas), Estados Unidos , África do Sul, Marrocos (três medalhas cada), Arábia Saudita, China, Líbano (duas medalhas cada), França, Malta e Eslovénia (uma medalha cada).

"Nos últimos tempos, mudanças evidentes e impactantes principalmente devido às consequências da das Alterações Climáticas e o aquecimento global ocorreram, colocando desafios complexos aos agricultores dos países olivicultores tradicionais ”, disse Lauro Olive Oil Times.

"Por outro lado, também assistimos a um aumento de países produtores e de novos concorrentes que entram vigorosamente no mercado global de alta qualidade”, acrescentou. "Tudo isto nos leva a afirmar que o azeite virgem extra já não tem fronteiras nem mestres, mas apenas excelentes protagonistas.

Os organizadores revelaram alguns dados sobre os produtos concorrentes durante o evento de premiação.

Trinta por cento das entradas eram biológicas e provinham de uma região com indicação geográfica certificada, incluindo uma Denominação de Origem Protegida (PDO) ou Indicação geográfica protegida (IGP).

Mais de metade (55.3 por cento) dos azeites virgens extra eram blends de duas ou mais variedades. Monovarietais representaram quase 45 por cento do total, representando mais de 180 variedades.

Lauro também destacou uma novidade recente trazida pelo concurso: a colaboração com uma organização líder em pesquisa.

No ano passado, a direção do EVO IOOC Itália assinou um acordo preliminar de colaboração com o Centro de Olivicultura, Frutas e Citrinos do Conselho de Pesquisa Agrícola e Economia (CREA-OFA).

Pelo convênio, produtores que se inscreverem no concurso poderão participar da linha de pesquisa 'Rastreabilidade dos azeites virgens extra do mundo, cujos resultados serão publicados em publicações científicas internacionais.

"Este é um extenso projeto de caracterização de azeites virgens extras com base na abordagem de pesquisa participativa ”, disse Lauro. "Temos o prazer de estar entre os principais intervenientes neste estudo, juntamente com Enzo Perri, diretor do CREA-OFA, e as empresas de azeite.

Uma lista de resultados do 2024 EVO IOOC Itália está disponível no site do concurso local na rede Internet e mídias sociais.