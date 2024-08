Caso Kangadis avança apesar da falência

Os demandantes na ação coletiva de adulteração de azeite de oliva Kangadis celebraram uma pequena vitória na semana passada depois que um juiz federal concordou em prosseguir com o caso de $ 261 milhões, apesar do falência da empresa.



O caso diz respeito ao azeite da marca Capatriti, que é comercializado pela Kangadis como "Azeite 100% puro. ” De acordo com a alegação da demandante, a análise determinou que o azeite em questão não é azeite de oliva, mas azeite de bagaço de oliva - um azeite refinado feito a partir de subprodutos da primeira prensagem da azeitona, incluindo sobras de caroço e polpa extraída pelo calor e solventes químicos. Como o tipo mais baixo de azeite comestível derivado de azeitonas, azeite de bagaço de azeitona é usado principalmente na indústria de serviços de alimentação.

Em setembro de 2003, o juiz distrital dos EUA Jed Rakoff, do Distrito Sul de Nova York, ordenou a certificação da classe. A certificação ocorre quando o tribunal conclui que certos pré-requisitos entre os autores são cumpridos, como todos os autores que compartilham a mesma reivindicação.

Rakoff já certificou o caso Ebin v. Kangadis em março, mas o progresso parou devido à falência contra a Kangadis Food Inc. (KFI). As alegações foram efetivamente transferidas para um processo contra a Kangadis Family Management LLC, uma empresa de propriedade de três membros da família Kangadis que também são acionistas da KFI.

Os demandantes dizem que a promessa de "Azeite 100% puro ”, impresso nos cinco lados das latas Capatriti influenciaram a decisão de compra do produto e a falsa alegação violou as leis de defesa do consumidor.

Kangadis argumentou contra a alegação devido ao fato de que os alunos são definidos como "todas as pessoas nos Estados Unidos que compraram azeite de oliva 100% puro Capatriti embalado antes de 1º de março de 2013. ” A empresa vende para varejistas, não diretamente para os consumidores.

No entanto, o juiz derrubou isso. "Se um indivíduo comprou ou não durante o período de aula uma lata ... que realmente continha bagaço, é uma questão tão objetivamente determinável quanto se pode fazer ”, escreveu o juiz distrital dos EUA Jed Rakoff, do distrito sul de Nova York, no pedido.

No ano passado, a Associação Norte-Americana de Azeites (NAOOA) entrou com uma ação contra Kangadis- que realiza negócios sob os nomes Gourmet Factory, Capatriti e Porto - reivindicando "falsificação ilegal, enganosa e enganosa. ” Embora o NAOOA e o Kangadis tenham chegado a um acordo confidencial em julho de 2013, as taxas legais forçaram a empresa a declarar falência.