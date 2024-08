Aproveitando a IA para melhorar a qualidade, eficiência e confiança do azeite

Nos últimos dois anos, a inteligência artificial (IA) na forma de grandes modelos de linguagem – como Gemini, ChatGPT e Bard – capturou o zeitgeist público.

No entanto, a inteligência artificial tem ajudado os olivicultores a melhorar a eficiência e a tomada de decisões na última década.

No início deste ano, autoridades municipais de Jaén, Espanha, reuniram-se para discutir as muitas funções que a inteligência artificial pode desempenhar para os olivicultores e moleiros na província produtora de azeite mais prodigiosa do mundo.

Os produtores de azeite começam lentamente a ver as vantagens de entrar nesta área. Eles podem ver como a IA pode não apenas melhorar a marca, mas também a satisfação do cliente. - Javier Canego Martinez, gerente de projetos, Decidata Analytics

Entre os participantes estava a Decidata Analytics, empresa especializada em inteligência artificial utilizada para melhorar a análise de dados.

O gerente do projeto, Javier Canego Martinez, disse Olive Oil Times que a inteligência artificial poderia melhorar a rastreabilidade e ajudar a construir confiança num setor atormentado por manchetes sobre fraude nos últimos meses.

"As ferramentas de IA podem ajudar a garantir que o azeite é autêntico e de alta qualidade, verificando o tipo de azeitona utilizada ”, afirmou. "Isto pode ser feito através da análise de fotos de caroços de azeitona utilizando tecnologia de reconhecimento de imagem. Ao fornecer informações precisas sobre o produto, as empresas podem construir a confiança dos consumidores e manter uma forte reputação de marca.”

Veja também: Pesquisadores usam IA para identificar os compostos do azeite que afetam o Alzheimer

Na verdade, investigadores de universidades italianas treinaram inteligência artificial para identificar a proveniência de azeite virgem extra utilizando seus compostos fenólicos e esteróis. Num estudo de 2022, eles relataram que a IA identificou corretamente os azeites Taggiasca Ligure produzidos localmente.

Além de verificar a autenticidade, Canego Martinez acredita que as ferramentas baseadas em IA podem ajudar produtores e varejistas a atingir os clientes com publicidade personalizada.

"Ao compreender o que os consumidores gostam e como se comportam, as empresas podem personalizar as suas mensagens e promoções para atingir grupos específicos de forma mais eficaz”, afirmou.

"A IA pode prever ainda mais as tendências do mercado para o setor do azeite, juntamente com as demandas dos consumidores, ajudando as empresas a ajustar suas estratégias com antecedência ”, acrescentou Canego Martinez. "Isso permite que eles otimizem o estoque, os preços e os esforços de marketing para se manterem competitivos.”

Diego Hueltes, engenheiro de computação e consultor, demonstrou que os modelos de IA podem prever preços com precisão. Ele desenvolveu três modelos de preços preditivos usando dados históricos de preços, dados climáticos e dados sobre colheitas anteriores para prever com precisão os preços para 2017 e 2018.

A maior parte da tecnologia de IA para estas aplicações não é tão conhecida como os grandes modelos de linguagem voltados para o consumidor que produzem a geração atual de IA generativa.

No entanto, Canego Martinez disse que a IA generativa pode ajudar qualquer pessoa envolvida no mundo do azeite a preencher documentos e formulários e produzir "conteúdo de alta qualidade, incluindo mídias sociais, blogs, vídeos e outras ferramentas de marketing.”

"Os produtores de azeite estão lentamente a começar a ver as vantagens de entrar nesta área ”, afirmou. "Eles podem ver como a IA pode não apenas melhorar a marca das empresas de azeite, mas também melhorar a satisfação geral do cliente.

Durante o evento em Jaén, os responsáveis ​​discutiram a utilização da IA ​​para chatbots de apoio ao cliente e como os agricultores e moleiros podem utilizar as ferramentas de IA existentes para prever o momento da colheita e as tendências do mercado.

Junto com a inteligência artificial, houve discussão sobre usando tecnologia blockchain para melhorar a rastreabilidade e reprimir roubos e fraudes.

Anúncios

Além das partes dnegócio de marketing e de contato com o cliente, Canego Martinez disse que os agricultores e produtores podem usar a IA para tornar suas operações mais eficientes e sustentáveis.

"A IA permite otimizar os processos de produção, tornando-os mais eficientes e sustentáveis”, disse Canego Martinez. "Isto inclui o uso adequado de recursos naturais, como água e fertilizantes, reduzindo o impacto ambiental e promovendo práticas agrícolas responsáveis.”

Numa conferência em Junho em Mengíbar, outra cidade da província de Jaén, investigadores apresentaram uma plataforma de IA que horários previstos para a colheita da azeitona uma temporada de antecedência usando dados meteorológicos e históricos de colheita.

"A IA e o aprendizado de máquina também desempenham um papel fundamental na objetificação da tomada de decisões”, disse Canego Martinez. "Estas tecnologias permitem que as empresas analisem grandes volumes de dados e extraiam insights precisos e baseados em evidências. Isso elimina a subjetividade e o preconceito humano, permitindo decisões mais informadas e justas.”

Canego Martinez também apontou o controlo de pragas como um exemplo de como as ferramentas de IA podem ajudar os olivicultores no seu trabalho diário.

"Os modelos de aprendizado de máquina podem ajudar a prever quando as pragas podem aparecer, observando dados anteriores e fatores ambientais, o que é extremamente útil para os agricultores ao tomarem decisões de manejo de culturas”, disse ele.

"Eles também podem avisar sobre os rendimentos futuros das colheitas com base em como as coisas estão crescendo no momento, tornando mais fácil para os agricultores planejarem com antecedência”, acrescentou Canego Martinez. "Otimizar a irrigação também é uma possibilidade, como o que a Agrow Analytics oferece em Espanha… No futuro, a aplicação da IA ​​e da aprendizagem automática continuará a produzir petrazeite de maior qualidade.”