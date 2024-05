L'Olivo di Sant'Emiliano: um símbolo de 1,800 anos da tradição oliveira da Úmbria

A oliveira milenar mais antiga da Úmbria está situada na aldeia de Bovara di Trevi, uma antiga cidade no famoso Caminho das Oliveiras conectando Spoleto com Assis, a menos de uma hora ao sul da capital regional de Perugia.

L'Olivo di SantEmiliano tem mais de 1,800 anos e continua a prosperar a algumas centenas de metros do 12thAbadia Beneditina de Bovara, do século XIX.

É importante preservar as oliveiras milenares porque são fonte direta de longevidade e persistência da cultura agrícola e das tradições locais. - Daniela Rapastella, administração de cultura e turismo de Trevi

"A paixão diz que o bispo Miliano, depois de sofrer várias torturas, foi amarrado a uma jovem oliveira e decapitado no ano 304”, disse Daniela Rapastella, chefe da administração de cultura e turismo de Trevi. Olive Oil Times.

Miliano veio da Armênia para a Itália. Seu nome foi italianizado para Emiliano quando o Papa Marcelino o consagrou. Após sua execução, ele se tornou o padroeiro de Trevi.

Veja também: Revelando o mistério e a magia que cercam o Olivo della Strega da Toscana

"Para a comunidade local, L'Olivo di Sant'Emiliano é um símbolo de forte devoção porque está ligado ao padroeiro da cidade”, disse Rapastella.

Na verdade, a árvore milenar foi recentemente registada como uma árvore protegida e cercado para que os turistas possam admirá-lo sem danificá-lo.

"Os factos históricos e as crenças populares afirmam que a oliveira sobreviveu a diversas geadas ao longo dos séculos, dando sempre frutos abundantes”, acrescentou. "Também resistiu às geadas mais intensas, que provocaram o ressecamento de quase todas as outras oliveiras, algumas das quais com mais de séculos de idade.”

Segundo Rapastella, os habitantes locais continuam a colher azeitonas da árvore e a moê-las para obter um azeite único devido à genética milenar da oliveira.

"A oliveira Sant'Emiliano, segundo o estudioso Guido Bonci, está geneticamente colocada em uma posição de transição entre as cultivares Olivastro e Moraiolo”, disse ela.

Moraiolo é a variedade de azeitona dominante na região, representando mais de 60 por cento de qualquer azeite virgem extra produzido sob a certificação de Denominação de Origem Protegida Umbria Colli Assisi-Spoleto.

Embora haja debate crescente sobre a precisão de certos métodos de datação de oliveiras antigas, Rapastella está confiante de que as autoridades seguiram os melhores processos científicos para obter uma idade precisa.

Ela disse que os pesquisadores coletaram amostras do sistema radicular para identificar a parte mais antiga da árvore. As partes mais antigas do caminhão foram danificadas por parasitas e removidas através do slupatura, ou decapagem, técnica de poda, eliminando partes em decomposição de uma árvore saudável.

"No entanto, não posso excluir que material ainda mais antigo possa ser encontrado em outra parte das raízes”, disse ela.

Os principais especialistas na área dataram por radiocarbono as amostras do núcleo da raiz, determinando que a árvore tinha cerca de 1,830 anos, com uma margem de erro de 260 anos. Isto coloca a data de sua germinação entre 96 aC e 425 dC.

"Esta idade é extraordinariamente interessante porque até agora se acreditava que a idade máxima das oliveiras nesta latitude não poderia ultrapassar os 1,500 anos”, disse Rapastella.

"É importante preservar oliveiras milenares porque são fonte direta de longevidade e persistência da cultura agrícola e das tradições locais”, acrescentou.